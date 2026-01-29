Kovačević objasnio razmišljanje iza odabira početne postave u Danskoj: Htjeli smo biti brži...

Zaslužili smo barem gol, ali napravili smo što smo htjeli i prošli u doigravanje Europske lige, rekao je trener Dinama Mario Kovačević. Dinamo je u osmom kolu Europske lige izgubio 2-0 od Midtjyllanda u Herningu, ali je prošao u doigravanje zahvaljujući raspletu ostalih utakmica Europske lige.

Kovačević je iznenadio uoči utakmice te napravio čak šest zamjena u početnom sastavu u odnosu na prošlo kolo i utakmicu s FCSB-om. Trener 'modrih' Mario Kovačević napravio je čak šest izmjena u početnih 11 u odnosu na prošlo kolo i utakmicu s FCSB-om. Nevistić je stao na gol umjesto Filipovića, Soldo i Stojković su započeli u veznom redu umjesto Ljubičića i Zajca, dok je trojac Hoxha-Beljo-Bakrar ušao s klupe jer je trener Dinama dao prednost Vidoviću, Kulenoviću i Vareli.

- Čestitam Midtjyllandu na zasluženoj pobjedi, iako smo radili puno dobrih stvari. Ali stvarno su moćni (Danci, op. a.), a kod prvog gola trebali smo se brže vratiti u obranu. Zaslužili smo barem zabiti gol, ali napravili smo što smo htjeli i prošli dalje. Htjeli smo osvojiti i 11. bod, to je bio plan, ali ove je godine dovoljno bilo i 10 bodova - rekao je trener Dinama za Arenu Sport.

Herning: Susret Midtjyllanda i Dinama u 8. kolu Europske lige | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Objasnio je brojne promjene u početnom sastavu.

- Htjeli smo biti brži, Midtjylland je takva momčad. U prvom poluvremenu im nismo puno dozvolili. Težak je bio teren, a oni su se kao domaćin puno lakše prilagodili na to. Prvo poluvrijeme bilo je solidno, a mislio sam da ćemo izdržati pritisak u drugom, a bili smo i opasni. Ali nismo se dovoljno brzo vratili kod prvog gola, a kod drugog nismo dobro taktički reagirati - rekao je te dodao...

- Htio sam da napravimo rezultat i uzmemo najmanje neriješeno. Ali osvojili smo tih 10 bodova, nitko nam ništa nije poklonio.

Nema posebnu želju za doigravanje između Genka i Bologne.

- Oba su kluba kvalitetne momčadi. Mislim da su podjednake kvalitete. Sigurno ćemo se dobro pripremiti, vjerujem da smo i u ovoj utakmici puno naučili. Vjerujem da s optimizmom možemo čekati te utakmice.

Za kraj se osvrnuo na ligašku fazu Europske lige.

- Znao sam da je velika razina kvalitete u ovom natjecanju, stvarno smo dobro krenuli u natjecanju. Planirali smo osvojiti 11 bodova, zadovoljan sam, bila je ona rupa kad nismo bili dobri i kad smo nanizali tri poraza. Ali i tada smo vjerovali, imali smo dobru podlogu s početka i znali smo da nam je ključna utakmica s FCSB-om.