Zbog rasističkog iživljavanja na tamnoputim suigračima iz engleske reprezentacije, veznjak Chelseaja Callum Hudson-Odoi (20) razmišlja da dres 'gordog albiona' zamijeni ganskim, pišu ganski mediji.

Naime, Hudson-Odoi ima pravo igranja za rodnu domovinu svog oca, inače proslavljenog ganskog veznjaka Bismarcka Odoija.

Veznjak Chelseaja nedavno je boravio u Gani gdje se susreo s predsjednikom Akufa-Addom, koji je pozvao tamošnjeg ministra sporta kako bi Callum zaigrao za Ganu.

No, za takvo nešto bi se morao strpjeti do kraja sljedeće godine budući da Fifina pravila dopuštaju promjenu reprezentacije tri godine od posljednjeg nastupa za jednu državu, a Hudson-Odoi je zadnju utakmicu za A selekciju 'Gordog Albiona' odigrao 17. studenog 2019. protiv Kosova.

Veznjak Chelseaja je, inače, i na svojoj koži osjetio u više navrata osjetio rasističko iživljavanje.

- Osjećam da se situacija nikad neće popraviti. Društvene mreže ne čine dovoljno da kazne ljude koji govore određene stvari koje dovode do rasističkog zlostavljanja. Često se to jednostavno pusti. Nadam se da će kazniti ljude koji to rade, jer ako to ne učine, oni će nastaviti dalje - rekao je Hudson-Odoi za Chelseajeve službene stranice u svibnju ove godine.

I bio je u pravu, baš se ništa nije promijenilo. Možda hoće nakon nedavnih uhićenja 'internetskih ratnika'. Ipak, više od svega ga boli što te sve silne prijetnje i vrijeđanja vidi i njegova obitelj.

- Teško je to podnijeti, pogotovo kada kao roditelj vidite za ljudi zovu prozivaju vašeg sina na temelju boje kože - zaključio je tada.

Podsjetimo, Callum Hudson-Odoi rodio se u Londonu te je nastupao za sve mlađe selekcije engleske reprezentacije te s U-17 selekcijom osvojio Svjetsko prvenstvo, no očito mu je dosta svega, bez obzira što zna da puno veće šanse za trofeje s Englezima, nego Gancima...

Callum-Odoi ima tri nastupa za A reprezentaciju Engleske. Igrao je u kvalifikacijama za Euro u pobjedi nad Češkom (5-0), Crnom Gorom (5-1) i Kosovom (4-0).