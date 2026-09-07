KRAJ POVIJESNOG NIZA Stao je niz od čak 149 godina u tenisu!

Porazom Stefanosa Tsitsipasa od Bena Sheltona u osmini finala US Opena ugašen je nevjerojatan niz koji je trajao od prvog izdanja Wimbledona 1877. godine. Po prvi put u 149 godina, u polufinalu nekog od četiri najveća turnira neće biti igrača s jednoručnim bekendom, udarcem koji mnogi smatraju jednim od najljepših u tenisu. Grk je bio posljednja nada za očuvanje ove duge tradicije.

Sva odgovornost za očuvanje teniske povijesti pala je na leđa 28-godišnjeg Grka. Nakon što na Australian Openu, Roland Garrosu i Wimbledonu nijedan igrač s jednoručnim bekendom nije stigao do polufinala, Tsitsipas je u New Yorku je bio zadnja nada.

Foto: ROBERT DEUTSCH

Od osam takvih igrača u glavnom ždrijebu, među kojima su bili i Stan Wawrinka, Grigor Dimitrov i Denis Shapovalov, samo je on dočekao drugi tjedan. Pritiska je bio svjestan, što je potvrdio i objavom na društvenim mrežama: "Imam 149-godišnji niz za spasiti". Ipak, na terenu stadiona Arthur Ashe nije bilo spasa. Mladi Amerikanac Ben Shelton dominantno je slavio 6-2, 6-3, 6-4, prekinuvši povijesni niz.

‌- Mi smo kao dinosauri pred izumiranjem - rekao je Tsitsipas ranije tijekom turnira, slikovito opisavši sudbinu igrača koji se oslanjaju na tehnički najzahtjevniji udarac.

Upravo u tehnici leži glavni razlog nestajanja jednorukog bekenda. Za razliku od dvoručnog, koji dopušta veću marginu pogreške, jednoručni zahtijeva besprijekoran rad nogu i savršen tajming.

Foto: Jeenah Moon

‌- Kod dvoručnog bekenda uvijek možete spasiti situaciju ako malo kasnite ili ste izvan pozicije. Uvijek možete iskoristiti lijevu ruku da nekako 'zagrabite' lopticu. S jednoručnim bekendom toga nema. Ako kasniš, kasniš. Propustio si vlak - objasnio je Tsitsipas.

O razlozima ove pojave nedavno je govorio i čovjek koji je postao sinonim za jednoručni bekend, veliki Roger Federer. Švicarac je istaknuo nekoliko ključnih faktora.

‌- Moji treneri dok sam odrastao bili su, rekao bih, 90 posto jednoruki igrači. Kada vam je trener takav, najvjerojatnije ćete i vi igrati tako. Danas su treneri uglavnom dvoruki igrači i jednostavnije je naučiti dijete da koristi obje ruke - objasnio je Federer.

Kao primjer naveo je i jednog od svojih 12-godišnjih sinova koji pokušava prijeći na jednoručni bekend.

‌- Vidim koliko mu je teško kontrolirati udarac. S vremenom se to postigne, ali potrebno je vrijeme, a danas vremena nemamo. Sve se mora dogoditi odmah - dodao je. Promjene u tehnologiji, sporije loptice i igra s osnovne linije također su dale prednost dvoručnom udarcu.

Foto: ROBERT DEUTSCH

Moderna igra, bazirana na snazi i izdržljivosti, favorizira konzistentnost koju nudi dvoručni bekend. Igrači se lakše nose s visokim lopticama punim topspina, koje su postale standard, a stabilnost dviju ruku ključna je prilikom reterniranja razornih servisa.

Dok jednoručni bekend nudi veći doseg i raznovrsnost kroz "slice", te prednosti gube na važnosti u eri u kojoj igra s osnovne linije dominira. Posljednji osvajač Grand Slama s ovim udarcem bio je Dominic Thiem na US Openu 2020.

Foto: Jeenah Moon