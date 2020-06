Kramarić: Uzeo sam loptu, dres ću čuvati, žao mi je samo što na stadionu nije bilo 80.000 ljudi

Siguran sam da neću spavati cijelu noć, još ne mogu vjerovati da sam takvom klubu zabio četiri gola, rekao nam je Andrej Kramarić, koji je sezonu završio na briljantan način

<p>Javio se oko ponoći, u subotu navečer. </p><p>- Nije mi kasno, svakako sam siguran da neću spavati cijelu noć. Adrenalin je toliko velik. Zabio sam četiri gola jednoj Borussiji Dortmund na Westfalenu. Šteta samo što na tribinama nije bilo 80.000 ljudi, kakav bi to tek doživljaj bio - počeo je <strong>Andrej Kramarić</strong>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: 24 pitanja s Andrejem Kramarićem</strong></p><p>U subotu je u pobjedi Hoffenheima nad njemačkim viceprvakom 4-0 zabio četiri komada za 43. minute. Da su na tribinama bili navijač Borussije, vjerojatno bi Kramu nakon takve utakmice ispratili pljeskom.</p><p>- Ovo mi je daleko najveći dan u karijeri. Veće od ovoga je samo Svjetsko prvenstvo u Rusiji. Ozljede su me mučile cijelu sezonu, ali evo vratilo mi se u posljednjoj utakmici. Ušli smo u svlačionicu, a suigrači su redom čestitali. Svjestan sam onoga što sam napravio. Pa nisam zabio četiri komada nekom tamo klubu, već europskom velikanu. Naravno da sam poslije utakmice uzeo loptu, potpisali su je svi suigrači, a i dres s ove utakmice ću čuvati - kaže Kramarić.</p><p>Ove je sezone imao samo 19 nastupa, zabio je 12 golova, pet u posljednja dva kola. Početak sezone propustio je zbog operacije koljena, a kad je krenula korona, Andreja je mučilo drugo koljeno i gležanj. Na terapijama je provodio po tri-četiri sata, bilo je pitanje hoće li uopće i zaigrati više ove sezone, a majstor ne samo da je zaigrao, već je o njemu u subotu pričala cijela nogometna Europa.</p><p>- Baš sam se namučio ove sezone, što se tiče ozljeda, ovo mi je bila najgora u sezona u karijeri. Gležanj me još boli kad probam napraviti nekakve pokrete, ali kad sezonu završite na ovakav način, onda zaboravite patnju i bol koju ste imali - rekao je Andrej Kramarić.</p><p>Prije sedam godina je u Kupu protiv Zmaja u dresu Rijeke zabio osam komada, Lokomotivi je u istom dresu u HNL-u zabio pet. </p><p>- Da, znao sam zabiti i više od četiri, a baš sam prije utakmice razmišljao i o tome kako bi bilo lijepo da vodimo 3-0 i da ja pucam penal za 4-0. Znate, posljednjih sam dana na treningu vježbao izvođenje penala bez gledanja, kako to radi Roberto Firmino - otkrio je Kramarić i uz osmijeh nastavio:</p><p>- Zabio sam ga, ali na treningu je to izgledalo još i bolje. Rekoh 3-0 je, pucaj na takav način. </p><p>S Hoffenheimom ima ugovor do lipnja 2022. godine.</p><p>- Lijepo mi je tu, želim ostati, ali nikad ne znate što se može dogoditi. Vidjet ćemo sve kad počne prijelazni rok, sad se prvo idem dobro odmoriti - kaže Andrej.</p><p>U Zagreb je došao u nedjelju. Odmor će biti dug.</p><p>- Eto, Nijemci su bili pametniji pa se krenuli prije svih. Nikad u karijeri neću imati duži odmor. Pripreme bi mogle početi tek oko 1. kolovoza. Više od mjesec dana ću se odmarati. Zbog korone nigdje neću ići. Samo Hrvatska, samo Zagreb i more - rekao je Kramarić, kojega smo za kraj pitali sprema li i feštu zbog četiri gola.</p><p>- Sad smo se razišli, ali suigračima sam rekao da ću častiti čim počnu pripreme za iduću sezonu. Naravno da se ovo mora proslaviti - kaže Kramarić.</p><p> </p>