Kultni hrvatski klub je objavio idejni projekt novog stadiona: Ako može Dinamo, možemo i mi

Marsonijin predsjednik Nikola Mostarkić ponovno je javno iznio planove vezane uz budućnost kluba i razvoj sportske infrastrukture u Slavonskom Brodu. U svojoj objavi na Facebooku osvrnuo se i na aktualni projekt izgradnje novog stadiona u Maksimiru, a pritom je predstavio i dugoročne ambicije Marsonije.

Klub iz Slavonskog Broda posljednjih je godina prolazio kroz ozbiljne financijske poteškoće. Nakon ispadanja iz jedinstvene treće lige Marsonia je završila u četvrtom rangu hrvatskog nogometa, dok su prošle godine dugovanja prema bivšim igračima dovela klub i pred mogućnost stečaja. Uprava je unatoč problemima ranije predstavila razvojni plan koji seže do 2040. godine. Među zacrtanim ciljevima nalaze se povratak u HNL, borba za naslov prvaka Hrvatske te izgradnja novog stadiona i nogometnog kampa.

Financijska situacija bila je tema i početkom ožujka, kada je navijačka skupina Legija organizirala prosvjed u Slavonskom Brodu. Na prosvjedu su se pojavile poruke poput „dajte plaće“, „Legija uz igrače“ i „ne damo Marsu“. O stanju u klubu tada je govorio i trener Dalibor Bognar, koji je potvrdio probleme s podmirivanjem obveza prema igračima.

Mostarkić je ranije iznio podatak da je u Marsoniju osobno uložio više od 1,2 milijuna eura. Istodobno je predstavio plan prema kojem bi klub u dugoročnom razdoblju trebao izboriti povratak u najviši rang hrvatskog nogometa, a potom se uključiti i u borbu za sam vrh.

U najnovijoj objavi predsjednik Marsonije dotaknuo se i pitanja stadiona kraj Save, mogućih ulaganja u postojeću infrastrukturu te odnosa s Gradom Slavonskim Brodom. Aktualna zbivanja oko budućeg Maksimira pritom je iskoristio kao povod za ponovno otvaranje teme izgradnje Marsonijina stadiona i razvoja klupske infrastrukture.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

- DOK SE O DINAMOVU STADIONU PRIČA DESETLJEĆIMA, MI VEĆ DVIJE GODINE RADIMO NA MARSONIJINU. USKORO I STATIKA.

- Stalno mi govore: „Imaš dobru ideju.” Iza vizualizacija koje objavljujemo stoje dvije godine rada, projektne podloge i rješenje konstrukcije i krova. Sljedeći su koraci statički proračun i daljnja stručna razrada. Ako Dinamo može planirati budućnost, može i Marsonia. Marsonia danas igra u četvrtom rangu hrvatskog nogometa. Za rezultat i stanje kluba prihvaćam odgovornost kao predsjednik. Sadašnji rang nije razlog da prestanemo raditi na klubu i planirati gdje želimo biti za deset ili dvadeset godina.

Foto: NK MARSONIA

- Prvo želim odgovor na pitanje o Stadionu kraj Save. Grad u njega ulaže godinama, a Marsonijina seniorska momčad još ne igra domaće utakmice na njegovu glavnom terenu. Utakmicu protiv Podvinja 23. rujna igrali smo na ŠRC-u Stanko Vlainić-Dida. Pomoćni tereni kraj Save koriste se i to treba pošteno reći. Jednako je pošteno pitati: kada će glavni stadion biti dovršen i kakvo će mjesto na njemu imati Marsonia?

- U priloženoj tablici u galeriji neki od iznosa koje je Grad javno objavio.

Foto: NK MARSONIA

- Iznosi objavljeni u kunama preračunati su u eure. Vrijednost radova i ugovorena cijena nisu isto što i novac isplaćen u pojedinoj godini. Zato tražim da Grad objavi potpunu rekapitulaciju stvarnih isplata, po godinama i radovima, rok dovršetka stadiona te pravila njegova korištenja.

- Da pokažem zašto je važno znati o kolikom novcu govorimo, donosim u galeriji usporedbu koju smo ranije računali. Zamislili smo da se iznosi iz radne analize svake navedene godine jednako ulože u pet hrvatskih dionica: Končar D&ST redovnu (KODT), Končar D&ST povlaštenu (KODT2), Končar (KOEI), Tekstilpromet (TKPR) i HPB (HPB).

Foto: NK MARSONIA

- Napomena uz tablicu: Ovo je hipotetski izračun iz radne analize, a ne prikaz stvarnih gradskih isplata ili ostvarenog prinosa. Polazni iznosi i prikazana tržišna vrijednost dionica nisu neovisno potvrđeni. Tablica ne znači da je Grad kupio dionice. Od Grada tražimo službenu rekapitulaciju: koliko je stvarno isplaćeno za Stadion kraj Save i što je za taj novac napravljeno?

- U javnosti je iznesena želja HNK BSK-a Slavonski Brod da igra na Stadionu kraj Save. Najavljen je i povratak kluba pod imenom Vinogorac. Svaki klub ima pravo raditi i razvijati se. Ali prije odluke o korištenju gradskog stadiona javnost mora znati tko će ga koristiti, pod kojim uvjetima te kakva su prava Marsonije i njezine djece.

- Na gradskom popisu nalazi se 90 sportskih udruga. Želim da razgovaramo o broju djece koja u njima treniraju, rezultatima rada, terminima i raspodjeli javnog novca. Djeci trebaju tereni i treneri, a klubovima jasna i jednaka pravila. Marsoniji ozbiljan novac nedostaje. To priznajem i radim na tome da ga osiguram. Klub se ne može financirati komentarima na internetu.

- Zašto onda pokazujem vizualizacije još jednog stadiona? Zato što na tom projektu radimo već dvije godine i zato što Brod smije planirati dugoročno. Riječ je o zasebnom budućem natkrivenom stadionu, koji ne mora biti isključivo gradska investicija. Privatni kapital može sudjelovati u njegovoj gradnji. O konkretnom financiranju govorit ću kada bude dogovoreno.

- Nakon što se riješe zemljište, projekti, dozvole i financiranje, cilj za samu gradnju mogao bi biti približno dvije godine. To nije najava početka radova. Onima koji pitaju za lokaciju odgovaram: zasad je ne objavljujem. Prostora za razvoj Broda imamo. I Rijeka je na Rujevici dobila stadion izgrađen privatnom investicijom, uz sudjelovanje Grada u zemljištu i infrastrukturi.

- Ni postojeći ni budući stadion neće se puniti sam od sebe. Prema Popisu 2021., Slavonski Brod imao je 49.891 stanovnika. Moj je cilj da kroz novu industriju, tehnološka radna mjesta, stanovanje i prilike za mlade u idućih dvadeset godina Brod raste prema 100.000 stanovnika. To je ambicija za koju treba raditi, a ne prognoza koja će se ostvariti sama. Bez snažnijeg grada neće biti ni punih tribina.

- P. S. Onima koji pišu da Marsonia „ide na zrak” i ismijavaju vizualizacije: iza njih stoje projektne podloge. Konstrukcija i krov imaju predviđeno rješenje; statički proračun i propisane provjere slijede. O izvedivosti će odlučiti projektanti i proračuni, a ne komentari ispod slike.

- I za izabrano rješenje novog Maksimira talijanskog studija VG13 slijedi izrada idejnog, glavnog i izvedbenog projekta. Naš mentor postavlja pitanje izvedivosti krova kako je prikazan. Možda griješi. Odgovor trebaju dati projektanti i statičari.

- Nisam dosad gradio stadion, ali iza mene je gradnja više od 2.000 stanova i drugih objekata. Gradonačelnik Mirko Duspara po struci je liječnik i vodi gradske projekte gradnje. Valjda i čovjek iz graditeljstva smije pokazati kako zamišlja budući stadion. Da smo nakon 1945. svaku veliku zamisao odbacivali riječima „to se ne može”, bismo li početkom šezdesetih izgradili most preko Save? Brod ima dugu inženjersku tradiciju. Vrijeme je da joj opet damo posao.

- Ovo pišem i za one koji o Marsoniji imaju što reći, a za njezin rad ne daju ništa. Kritika je dobrodošla. Za gradnju kluba trebaju nam i ljudi spremni nešto napraviti. Ako Dinamo može, može i Marsonia. Idemo u budućnost. Vizualizacije prikazuju projekt u razradi. Lokacija, financiranje i početak gradnje nisu objavljeni.