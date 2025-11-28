L'Equipe: Dinamo nije imao ni energije ni volje, bio je naivan

Dinamo je teško poražen na gostovanju kod Lillea 4-0 u petom kolu Europske lige. "modri" su bili potpuno bezopasni prema naprijed te praktički nisu stvorili ni jednu ozbiljniju priliku, a obrana je "zaplivala" i više od četiri puta te je rezultat mogao biti i gori za Zagrepčane. U najavi utakmice francuski mediji upozoravali su Lille i imali riječi hvale za Dinamo, ali nakon utakmice su se složili da je momčad Marija Kovačevića bila bespomoćna.

Foto: Daniel Derajinski

"Lille je bez problema svladao Dinamo, koji nema ni energije ni ekstra talenta. Domaćini su ranim golovima potpuno utišali hrvatsku momčad i na kraju je dokrajčili. Tako se Lille, nakon poraza od PAOK-a i Crvene zvezde, ovom pobjedom vratio među prvih osam koji prolaze u nokaut-fazu Europske lige. Sljedeći suparnici – Young Boys, Celta i Freiburg – vjerojatno neće biti tako popustljivi kao Hrvati", piše francuski L'Equipe.

I ostali mediji nadovezali su se na L'Equipe.

"Lille, koji je još više mučio bezvoljan Dinamo, povećao je vodstvo u drugom poluvremenu s dva gola Igamanea, nagrađenog za svoj trud (69. minuta), i Benjamina Andréa (86. minuta). To bi im trebalo dati obnovljeno samopouzdanje za gostovanje kod Le Havrea u nedjelju u Ligue 1, gdje će pokušati ponovno osvojiti mjesto među prva tri mjesta", piše France 24, a France bleu dodaje:

"U četvrtak, u Europskoj ligi, Lille je ostvario sjajan rezultat, osiguravši uvjerljivu pobjedu protiv zagrebačkog Dinama koji je pokazao znatnu naivnost i obrambene slabosti".

Dinamo se naizgled trgnuo protiv Karlovca u Kupu (7-0) i Varaždina u HNL-u (3-1), ali je Lille opet bacio navijače i trenera u razmišljanje. Praktički ništa nije funkcioniralo u redovima "modrih" i sada ostaje za vidjeti kako će se vratiti na prave staze. Prije vječnog derbija s Hajdukom Dinamo će igrati s Goricom (ponedjeljak, 18 sati) te mu je jako potrebna pobjeda i povratak samopouzdanja.