Domaćini su ranim golovima potpuno utišali hrvatsku momčad i na kraju je dokrajčili. Ostali protivnici Lillea vjerojatno neće biti tako popustljivi kao Hrvati, stoji u tekstu francuskog portala
L'Equipe: Dinamo nije imao ni energije ni volje, bio je naivan
Dinamo je teško poražen na gostovanju kod Lillea 4-0 u petom kolu Europske lige. "modri" su bili potpuno bezopasni prema naprijed te praktički nisu stvorili ni jednu ozbiljniju priliku, a obrana je "zaplivala" i više od četiri puta te je rezultat mogao biti i gori za Zagrepčane. U najavi utakmice francuski mediji upozoravali su Lille i imali riječi hvale za Dinamo, ali nakon utakmice su se složili da je momčad Marija Kovačevića bila bespomoćna.
"Lille je bez problema svladao Dinamo, koji nema ni energije ni ekstra talenta. Domaćini su ranim golovima potpuno utišali hrvatsku momčad i na kraju je dokrajčili. Tako se Lille, nakon poraza od PAOK-a i Crvene zvezde, ovom pobjedom vratio među prvih osam koji prolaze u nokaut-fazu Europske lige. Sljedeći suparnici – Young Boys, Celta i Freiburg – vjerojatno neće biti tako popustljivi kao Hrvati", piše francuski L'Equipe.
I ostali mediji nadovezali su se na L'Equipe.
"Lille, koji je još više mučio bezvoljan Dinamo, povećao je vodstvo u drugom poluvremenu s dva gola Igamanea, nagrađenog za svoj trud (69. minuta), i Benjamina Andréa (86. minuta). To bi im trebalo dati obnovljeno samopouzdanje za gostovanje kod Le Havrea u nedjelju u Ligue 1, gdje će pokušati ponovno osvojiti mjesto među prva tri mjesta", piše France 24, a France bleu dodaje:
"U četvrtak, u Europskoj ligi, Lille je ostvario sjajan rezultat, osiguravši uvjerljivu pobjedu protiv zagrebačkog Dinama koji je pokazao znatnu naivnost i obrambene slabosti".
Dinamo se naizgled trgnuo protiv Karlovca u Kupu (7-0) i Varaždina u HNL-u (3-1), ali je Lille opet bacio navijače i trenera u razmišljanje. Praktički ništa nije funkcioniralo u redovima "modrih" i sada ostaje za vidjeti kako će se vratiti na prave staze. Prije vječnog derbija s Hajdukom Dinamo će igrati s Goricom (ponedjeljak, 18 sati) te mu je jako potrebna pobjeda i povratak samopouzdanja.
