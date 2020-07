LeBron u zadnji tren za pobjedu, Ivica Zubac odigrao 16 minuta, Babini su srušili New Orleans...

<p>Nakon više od četiri mjeseca stanke zbog pandemije koronavirusa u <strong>Orlandu </strong>na Floridi je bez gledatelja nastavljena NBA sezona, u kojoj će dokraja regularnog dijela 22 momčadi odigrati po osam utakmica. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Djevojčica želi gledati Dončića</strong></p><p>Sezona je nastavljena velikim gradskim derbijem u kojem su <strong>Los Angeles Lakersi </strong>svladali <strong>Clipperse </strong>s 103-101 košem najveće zvijezde lige LeBrona Jamesa 12.8 sekundi dokraja. Bio je to i derbi prve dvije momčadi Zapada u kojem su Lakersi (50-14) napravili veliki korak ka "broju 1" na Zapadu, a Clippersi (44-21). Lakersi su bolje počeli, prvu četvrtinu okončali s 12 razlike, no Clippersi su se vratili i početkom treće četvrtine su vodili 66-55, da bi u neizvjesnoj završnici Lakersi slavili košem Jamesa. </p><p>Na objema ekipama se itekako osjetila duga stanka, <strong>Clippersi </strong>su izgubili čak 22 lopte, Lakersi šest manje, dok je slavna momčad imala tek 39 posto šuta iz igre, a James 6-19.</p><p>Prvo ime dvoboja bio je <strong>Anthony Davis</strong> (34), James je dodao 16 koševa, 11 skokova i 7 asista, a<strong> Kyle Kuzma</strong> je imao 16 poena kod Lakersa, dok su <strong>Paul George</strong> (30) i <strong>Kawhi Leonard </strong>(28) predvodili Clipperse, koji su igrali bez startera <strong>Lou Williamsa </strong>i <strong>Montrezl Harrella</strong>. Hrvatski košarkaš <strong>Ivica Zubac </strong>igrao je 16 minuta za Clipperse, te imao 2 koša (šut 1-3), 3 skoka i asist. </p><p>U drugom dvoboju Utah Jazz su bez operiranog <strong>Bojana Bogdanovića</strong> slavili protiv <strong>New Orleans Pelicans</strong> s 106-104.Bila je to prva NBA utakmica nakon 11. ožujka, kada je objavljeno da je na virus sars-cov-2 pozitivan Rudy Gobert, a liga prekinuta. Točno 142 kasnije upravo je Gobert postigao prvi koš u nastavku sezone, a i zadnji koš na utakmici 7 sekundi prije kraja. Utah je slavila zahvaljujući zadnjoj četvrtini koju su dobili s 27-17, a igrač Pelicansa Brandon Ingram promašio je tricu sa sirenom za pobjedu. </p><p>Pričuva Jordan Clarkson je predvodio Utah s 23 koša, Mike Conley i Donovan Mitchell su zabili po 20, a Francuz Gobert je imao 14 poena i 12 skokova. Ingram je bio najbolji kod New Orleansa s 23 koša, a velika mlada zvijezda Zion Williamson igrao je samo 15 minuta i ubacio 13 koševa. Utah je ostala četvrta na Zapadu (42-33), a Pelicansi (28-37) su sve dalje od playoffa na 11. mjestu. </p><p>Na objema utakmica su svi igrači na terenu kleknuli na himnu i tako protestirali protiv rasizma i policijskoga nasilja u SAD-u, no za to neće biti kažnjeni kao NHL igrač Colin Kaepernick, koji je pri kleknuo tijekom izvođenja himne 2016. godine. </p><p>Od ukupno 30 ekipa NBA lige sezonu nastavlja njih 22, koje se bore za mjesta u doigravanju. Sve momčadi su smještene u okružje "balona" u Disney Worldu u Orlandu, a sve utakmice se igraju u WWOS Areni.</p>