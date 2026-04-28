Lekine trupe danas s Realom: Dinamu prijeti i mlada zvijezda vrijedna čak 20 milijuna eura!?

Mladu momčad Reala u ovom je natjecanju u prvom dijelu sezone vodio Alvaro Arbeloa, koji je danas vodi seniorsku momčad kraljevskog kluba. A za Real u ovom natjecanju nastupa i Thiago Pitarch...

Dinamova mlada momčad večeras će se u engleskom Wokingu sučeliti madridskom Realu u polufinalu Premier League International Cupa. Nogometaši Jerka Leke u ovom su natjecanju u skupini pobjeđivali Nottingham Forest (1-0, Baković), Chelsea (2-1, Ćutuk dvaput) i Newcastle (3-0, Božkov, Šunta i Horvat), dok su izgubili od Brightona 2-0.

Zagrepčani su se tako plasirali u četvrtfinale Premier League International Cupa, gdje su s 4-3 nakon produžetaka svladali Valenciju. Dinamo je u tom dvoboju gubio 3-1 do 84. minute, a onda su Šunta i Zebić odveli dvoboj u produžetke, gdje je za pobjedu "modrih" pogodio Božkov. Prvi je gol zabio Perković.

I sad dinamovce čeka - Real Madrid. Mlade nade Reala u skupini ovog natjecanja vodio Alvaro Arbeloa, koji je poslije preuzeo prvu momčad Reala. Nogometaši Reala u prosjeku su dvije-tri godine stariji od dinamovaca u ovom natjecanju, Dinamo je ove sezone uvjerljivo najmlađa momčad Premier League International Cupa.

Lekine trupe večeras očekuje prilično težak zadatak, jer novi trener mlade momčadi Julián López de Lerma u svojoj momčadi ima niz igrača koji su već debitirali za prvu momčad kraljevskog kluba. Tako je za Real ove sezone u ovom natjecanju nastupao i Thiago Pitarch, mlada zvijezda Reala prema Transfermarktu vrijedna 20 milijuna eura.

Pitarch ove sezone ima već 12 nastupa za seniore Reala, po šest puta je dobio priliku u LaLigi i Ligi prvaka. Tu je i veznjak Jorge Cestero vrijedan sedam i pol milijuna eura, koji je boje kraljevskog kluba ove sezone nosio pet puta u prvenstvu, Kupu kralja i Ligi prvaka.

Dinamove će boje protiv Reala braniti vratari Tai Žnuderl i Josip Burić, dok su na put još otišli Nikola Radnić, Ayoub Abdallah Makhfaoui, Josip Brundić, Noa Mikić, Tomas Baković, Cardoso Varela, Krešimir Radoš, Karlo Zulfić, Sven Šunta, Patrik Horvat, Kalojan Božkov, Marko Zebić, Mislav Ćutuk, Leonardo Perković, David Lagančić i Ivan Paunović.

Svi Dinamovi igrači rođeni su 2007. i 2008. godine osim najmlađeg člana ove momčadi, Ivana Paunovića, koji je 2009. godište. Najstariji igrači Reala su, pak, rođeni 2003. godine što je prilično velika razlika. Ipak, mladi dinamovci su već nekoliko puta rušili velikane, sad bi mogao pasti i Real.

