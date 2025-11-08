Obavijesti

STIŽE SOPIĆEV OSIJEK

Livaja počinje na klupi: Ovo je momčad Hajduka za novi derbi

Piše Tomislav Gabelić,
Čitanje članka: 3 min
Livaja počinje na klupi: Ovo je momčad Hajduka za novi derbi
8
Istra 1961 i Hajduk sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

Momčad koja pobjeđuje se ne mijenja, ali Garciji se nakon pauze zbog kazne žutih kartona vraća Pukštas, a nakon ozljede Livaja. Krovinović je neupitan pa iz veznog reda ispada ili Pajaziti ili Sigur...

Nakon 40 dana i pet odigranih utakmica Hajduk se vraća svojoj kući na Poljud. Pet gostovanja, tri pobjede jedan remi i jedan prolaz u Kupu rezime je "road tripa" a odmah po povratku na Poljud ih čeka Osijek (17.45, MAXSport 1). Gosti drže fenjer na začelju ljestvice, ali  ipak se radi o Osijeku, momčadi koja kako god okrenuli spada u kvartet najboljih hrvatskih klubova, i koja će s novim trenerom Željkom Sopićem tražiti iskupljenje i izlazak iz krize. S Rebićem i Livajom koji će biti na dispoziciji. 

Sažetak utakmice Slaven - Hajduk
Sažetak utakmice Slaven - Hajduk | Video: MAXSport/Hrvatski Telekom

Hajdukov talent ostaje vjeran klubu: Potpisao novi ugovor!
Hajdukov talent ostaje vjeran klubu: Potpisao novi ugovor!

- Livaja trenira cijeli tjedan ali treba mu vremena, minuta... Vidjet ćemo što ćemo trebati od njega, ali generalno radimo sve da nam svi igrači budu na 100 posto. Rebić je dobio udarac u zglob, kao i još nekoliko igrača. Radio je ali ne s momčadi, trenirao je da se vrati što prije... Rebić je dobro, teško ga je maknuti u stranu, on stalno želi raditi... Dosta je umora, Vukovar, Pula, Koprivnica... duga su putovanja, puno smo se naputovali, osjećamo da su igrači umorni i sretni smo da smo napokon kući, pred punim stadionom. Kao i uvijek nastojat ćemo dati sve od sebe, s ambicijom da pokažemo koliko želimo pobjedu – kazao je trener Hajduka i dodao kako očekuje napaljenog Osijeka sa novim trenerom Sopićem:  

Istra 1961 i Hajduk sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Istra 1961 i Hajduk sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL

- Sopić je iskusan trener, radio je u mnogim klubovima. Neće doći samo imati lijepu večer, doći će ovdje stvoriti nam probleme. Osijek je vrlo zeznut suparnik. Pozicija koju imaju nije adekvatna njihovoj snazi. Glupo zvuči, ali je tako, zaslužili su više bodova, nisu imali sreće ali imaju dobru momčad, dobrog trenera, i dobru priliku za novi start. Očekujemo vrlo opasnu momčad. Imaju jako dobre igrače, stvaraju i promašuju puno prilika... 

Momčad koja pobjeđuje se ne mijenja, to je vodilja koje se drži i Gonzalo Garcia. Ako ne bude većih iznenađenja trebao bi izvesti trenutno najjaču postavu, i dalje bez Livaje koji se tek oporavlja, ali postavu sastavljenu od igrača koji su u zadnje vrijeme  pokazali najstandardniju i najbolju formu. Ivušić bi tako trebao biti na golu, ispred njega najbolja obrana lige koju predvodi iskusni Šarlija a uz njega Hodak, Mlačić i Hrgović. U vezni red se vraća Pukštas, s tim da je jedina dilema hoće li iz postave ispasti Sigur ili Pajaziti koji je protiv Slaven Belupa odigrao ispod svoje razine. Kapetan Krovinović je neupitan, kao ni krila Almena i oporavljeni Rebić te Šego u špici napada. 

Istra 1961 i Hajduk sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a
Istra 1961 i Hajduk sastali se u 10. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Sasa Miljevic/PIXSELL
Dobre vijesti za Gonzala Garciju, Livaja danas konačno trenirao, Rebić spreman već za vikend
Dobre vijesti za Gonzala Garciju, Livaja danas konačno trenirao, Rebić spreman već za vikend

- Sretan sam kad momčad igra kao na prošloj utakmici, bio sam zadovoljan iako u Koprivnici nismo pobijedili. Zadovoljan sam igrom ali ne rezultatom. Ali ne ovisi sve uvijek o rezultatu. Nije da ja nastavljam s momčadi koja pobjeđuje, nego koja igra dobro. Ako pobijedimo a osjećam da nismo zadovoljni, mijenjat ću. Ako smo dobri a nismo pobijedili, mijenjat ću. Želim na terenu najbolje igrače u najboljoj formi. Vidjet ćemo, najvažnija je momčad, svi daju sve od sebe, a to čini momčad boljom. Dobro je imati opcije. Sretni smo i da se Marko vraća, i kako Šego igra... Imamo tri – četiri igrača koji mogu odigrati na više pozicija i to je za nas velika prednost. 

Sanacija krova na Poljudu
Foto: HNK Hajduk
Krenuli su radovi na Poljudu! Konačno saniraju oštećeni krov
Krenuli su radovi na Poljudu! Konačno saniraju oštećeni krov

Hajduk se vraća kući i Poljud će biti uobičajeno dobro popunjen, a u svjetlu toga vrijedi napomenuti kako su stručnjaci za visinske radove odradili svoj dio posla i skinuli sve krhotine s krova koje su prijetili posjetiteljima.  

- Sve je pregledano i sva napuknuća uklonjena, uvjeravaju nas da je stadion siguran za odigravanje utakmica... - prenio je stav kluba glasnogovornik Božidar Pavković. 

OSTALO

