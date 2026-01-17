Obavijesti

Livakovićev transfer zapeo je zbog bizarnog razloga. Sve je zakomplicirala - vlas kose?!

Atena: Utakmica AEK i Dinamo u 3. pretkolu UEFA Lige prvaka | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Predsjednik Fenerbahčea završio je u zatvoru. Navodno je bio pozitivan na kokain. Punomoć oko pregovaranja za transfere prenio je na druge ljude što komplicira priču...

Zvonimir Boban je na druženju s novinarima u petak potvrdio kako se zakomplicirao dolazak Dominika Livakovića (31). To je već neko vrijeme jasno. Da nije tako, hrvatska reprezentativna "jedinica" već bi bila u Maksimiru. A gdje je zapelo? Odgovor vodi ravno u - Tursku. Točnije, u Fenerbahče.

Predsjednik Fenera u zatvoru

Livaković je s Dinamom sve dogovorio, tu nema nikakvih prijepora. Problem su Turci. Dinamo je prvotno Livakovića htio dovesti na posudbu s opcijom otkupa na ljeto. Međutim, Fener ga se želi riješiti u trajnom transferu, novac želi odmah.

Dinamo je spreman Liviju ponuditi ugovor na četiri i pol godine i dovesti ga u Maksimir kao svog igrača, ali nema namjeru plaćati odštetu koju Fener sada traži. A ona nije mala, spominje se iznos i do pet milijuna eura. Sasvim je jasno da takav udar maksimirska blagajna ne može podnijeti.

Ovog tjedna Livakovićev menadžer Andy Bara bio je u Istanbulu, gdje je razgovarao s čelnicima Fenerbahčea, no bez konkretnog pomaka. Kao najveći kamen spoticanja u cijeloj priči nameće se nedefinirana situacija unutar samog turskog kluba.

Predsjednik Fenerbahčea Sadettin Saran pritvoren je u Istanbulu u sklopu proširene istrage vezane uz droge, javljaju turski mediji. Saran, koji ima tursko i američko državljanstvo, priveden je nakon što su forenzički testovi uzoraka njegove kose navodno pokazali prisutnost kokaina.

U međuvremenu je predsjednik punomoć za operativne poslove prenio na dvojicu svojih suradnika, no oni su potom ovlasti dalje delegirali trećoj osobi. Upravo taj posrednik sada pokušava pronaći angažman za igrače koji trenutačno nisu u prvom planu momčadi, a među njima je i Livaković, koji je još na posudbi u Gironi, ali grije klupu.

Dinamo ga želi besplatno

Zbog svega toga transfer je zapeo. Dinamo je spreman dovesti Livakovića i vezati ga dugoročnim ugovorom, ali bez plaćanja odštete. Pitate se zašto bi ga turski velikan pustio besplatno? Zato što bi se riješio njegove plaće, koja iznosi čak tri milijuna eura godišnje. Jasno, Livaković bi u Dinamo došao braniti za znatno manje.

Iz Italije je u međuvremenu stigla informacija kako je za Livija zainteresirana Genoa, no on želi samo - Dinamo. Zbog toga je cijela situacija dodatno zamršena. Sve upućuje na to da će se ovaj transfer lomiti u posljednjim danima prijelaznog roka.

U Feneru dobro znaju da Livaković želi u Dinamo i da mu to ne mogu izbiti iz glave. Paralelno traže i neki drugi klub koji bi se mogao javiti s konkretnom ponudom.

U Istanbulu računaju i na kartu Livakovićeve ambicije, želje za igranjem i mjestom na Svjetskom prvenstvu. Nadaju se da će ipak otići u neki klub koji bi Feneru platio neku odštetu, a da će taj klub također Livakoviću jamčiti minutažu kako bi spreman dočekao Mundijal. Takav je nogometni biznis. U Hrvatskoj prijelazni rok traje do 17. veljače i u Maksimiru se i dalje nadaju da će do tog datuma Livi odjenuti plavi dres.

