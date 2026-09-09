Liverpool - Atletico, Napoli čeka Arsenal, kreće i Barca. Evo gdje gledati drugi dan Lige prvaka

Nakon spektakularnih utakmica prvog dana Lige prvaka, drugi dan donosi još nekoliko sjajnih i zanimljivih dvoboja. Najviše pogled plijeni sraz Liverpoola i Atletico Madrida, a bit će "veselo" i na stadionu Diego Maradona, gdje Napoli dočekuje aktualnog prvaka Engleske - Arsenal. Dvije utakmice igraju se u 18.45, dok su ostale od 21 sat.

Barcelona - Feyenoord (18.45, Arenasport 3)

Katalonski gigant u četiri kola La Lige ima četiri pobjede i uvjerljiv je na vrhu prvenstva. U ta četiri kola Barca je zabila čak 17 golova, a primila je samo dva. U zadnjoj utakmici razbili su Valenciju 5-0 na gostovanju te su ogromni favorit protiv nizozemske momčadi. I dalje u Barci zbog ozljede nema Frenkieja de Jonga, a bit će zanimljivo vidjeti hoće li se Dominik Livaković naći na klupi za pričuve.

Feyenoord je odigrao pet kola u svom prvenstvu te ni on ne zna za poraz. Ostvario je tri pobjede i dva remija pa je s 11 bodova na trećem mjestu. U zadnjem kolu dobio je NEC 3-1 te s optimizmom ide put Španjolske. Utakmicu sudi njemački sudac Sven Jablonski.

Stuttgart - Viking (18.45, Arenasport 4)

Viking je u doigravanju za Ligu prvaka izbacio Dinamo te kreće u svoj prvi pokušaj za osvajanje bodova u ligaškoj fazi. U Norveškoj prvenstvo već dugo traje, a Viking nakon 19 kola ima 44 boda te je na drugom mjestu iza Bodo/Glimta. U zadnjem kolu je aktualni prvak Norveške odigrao remi sa Sandefjordom (1-1).

Stuttgart je imao sjajnu prošlu sezonu te je Ligu prvaka izborio kao četvrti na tablici Bundeslige. Što se tiče nove sezone, Stuttgart je na otvaranju teško nastradao od Bayerna (5-1), ali je onda s 4-1 dobio Köln.

PSG - Slovan Bratislava (21 sat, Arenasport 3)

U novu obranu naslova kreće aktualni prvak Europe, Paris St. Germain. Nakon pobjede u europskom Superkupu protiv Aston Ville (2-1), sve je krenulo nizbrdo za Parižane na startu nove sezone. Prvo su izgubili francuski Superkup od Lensa te su u tri kola domaćeg prvenstva bez pobjede. Remizirali su prva dva kola, a u trećem ih je Monaco pobijedio 2-1 na domaćem terenu. PSG je ostao bez Bradleyja Barcole koji je otišao u Liverpool, ali stiglo je nekoliko pojačanja. Ousmane Dembele još nije u najboljoj formi, ali ovakav početak zabrinjava. Sada im dolazi nešto lakši protivnik u Ligi prvaka.

Slovan je u lov na Ligu prvaka krenuo u drugom kolu kvalifikacija. Redom je rušio Iberiju, Mjällby te u doigravanju slovensko Celje i to golom u produžetku za 2-1. Otvaraju s vjerojatno najtežim protivnikom, ali s obzirom na formu PSG-a, potrudit će se napraviti veliko čudo. Nakon šest odigranih utakmica prvenstva, Slovan ima četiri pobjede i dva poraza.

Liverpool - Atletico Madrid (21 sat, Arenasport 2)

Prava poslastica Lige prvaka i dvoboj koji donosi stara rivalstva. Ova dva kluba često se susreću u najelitnijem nogometnom natjecanju, a dvoboj prošle sezone na istom stadionu donio je pravi šou, u kojem su Englezi ipak slavili 3-2. Liverpool je 2021. u grupnoj fazi dva puta dobio Atletico, ali je godinu prije Simeonova momčad izbacila "Redse" iz osmine finala.

Liverpool je u sezonu Premier lige ušao s dva remija te pobjedom protiv Ipswicha 2-0 gdje je briljirao Alexander Isak s dva gola. Otišlo je dosta igrača, na klupi je Andoni Iraola, ali stigle su i neke nove snage. Najzvučnije novo ime je Bradley Barcola, a stigli su i Victor Muñoz te Ronald Araujo.

Atletico je u La Ligu ušao toplo-hladno. U četiri kola ima dvije pobjede, remi te je u tom zadnjem kolu izgubio od Athletic Bilbaa s čak 3-0. Cijelu sezonu vukla se trakavica oko transfera Juliana Alvareza, ali je Argentinac ipak ostao u klubu. Stigao je i Jonathan David te Christian Romero pa će Simeonove trupe pokušati osvetiti prošlogodišnji poraz.

Napoli - Arsenal (21 sat, Arenasport 1)

Dvije momčadi zadnji put su međusobno igrale u četvrtfinalu Europske lige i tada je Arsenal s ukupnih 3-0 prošao dalje. Zadnji sraz u Ligi prvaka 2013. bio je u grupnoj fazi te je tada svatko kod kuće pobijedio 2-0.

Napoli nije najbolje krenuo u sezonu. Prošlogodišnji viceprvak Italije dobio je Genovu na otvaranju, a onda pretrpio dva poraza. Jedan od Coma, gdje je briljirao Martin Baturina, a onda i od Intera (3-2). Scott McTominay operirao je srce zbog aritmije te ga zasigurno neće biti, ali zna Allegri kako zapapriti engleskoj momčadi.

Arsenal je aktualni prvak Engleske i tako se i ponaša. Tri kola, tri pobjede i traži iskorak u Ligi prvaka. U zadnjem kolu Premier lige "topnici" su s 2-1 srušili gradskog rivala Chelsea te su spremni za sraz s Napolijem. Stigli su Bruno Guimaraes i Christos Tzolis te Ezri Konsa. Ostatak momčadi je gotovo isti kao lani i ambicije su velike.

Sporting - Galatasaray (21 sat, Arenasport 7)

Portugalski predstavnik u sezonu je ušao na sjajan način. Pet kola, četiri pobjede i remi. Prošle sezone Sporting je stigao do četvrtfinala Lige prvaka, ali ga je tamo na jedvite jade izbacio Arsenal s ukupnih 1-0. Odlično se borio Sporting, ali sreće nije bilo. Sada kreće u novi lov na sličan ili čak bolji uspjeh.

Galatasaray je također bez poraza na otvaranju turske lige te ima jedan remi i tri pobjede. Victor Osimhen u opet je počeo trpati kao lud, ali onda se u utakmici protiv Bašakšehira ozlijedio te napustio teren u 33. minuti. Vjerojatno neće biti dostupan za ovaj susret, ali ima Galata dosta arsenala. Stigao je Rafael Leao, tu su još i Leroy Sane, Ilkay Gündogan te će zasigurno turska momčad tražiti nešto više ove sezone.