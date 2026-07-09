Lovren: Nemam ružnu riječ za Dalića. Muški smo razgovarali kada sam se borio za poziciju

Zlatko Dalić je na mjestu. Ne mogu ni jednu ružnu riječ protiv njega reći, komentirao je proslavljeni hrvatski nogometaš Dejan Lovren (37), koji je gostovao Dnevniku Nove TV. Tamo je bivši "vatreni" komentirao odlazak najuspješnijeg hrvatskog izbornika, s kojim je zajedno osvojio dvije svjetske medalje.

- Iskreno, nisam ni znao što očekivati. Naravno da mi je žao što je otišao s pozicije izbornika jer ovakve stvari što je napravio s Hrvatskom teško će se ponoviti. Ali može otići uzdignute glave i biti ponosan na sebe - rekao je Lovren za Dnevnik Nove TV.

Lovren je odigrao 44 utakmice za Dalića, bio je stup obrane na prvenstvima u Rusiji i Katru, a kaže kako je Dalić bio isti u svlačionici kao i pred kamerama.

- Bio je vrlo miran. Kao što je i na televiziji. Ima svoj način govora i pristupa prema standardnim igračima, ali i prema ostalima. Čovjek na mjestu. Ne mogu ni jednu ružnu riječ protiv njega reći. Stvarno će mi faliti to druženje.

Foto: Elmar Kremser/SVEN SIMON

Priznao je kako je ponekad imao teške trenutke s izbornikom.

- To su muški razgovori. Na kraju krajeva poštujemo jedan drugoga i čujemo se kad god treba. Borio sam se za svoju poziciju jer sam smatrao da sam tada zaslužio igrati i to sam mu jasno dao do znanja - poručuje Lovren i šaljivo dodaje da mu Dalić tada ne bi odgovorio s osmijehom na licu.

Smatra kako je Dalić bio ključ u svlačionici "vatrenih".

- Nije lako voditi reprezentaciju s toliko velikih zvijezda, ali mi smo se kao momčad uvijek dobro držali i on je to znao održavati. Kad god bi netko malo poletio, jasno bi dao do znanja da je momčad na prvom mjestu. To se vidjelo još 2018. s Kalinićem. Poslao je poruku svima i mislim da svaki izbornik koji dođe nakon njega mora imati isti pristup. Hrvatska je uvijek na prvom mjestu - kaže Lovren, koji smatra kako nije vrijeme za Modrićev odlazak.

- Mislim da je Luka blizu odlaska, ali njega se nikad ne treba odreći. Dok god smatra da je fizički spreman i da ima želju igrati za Hrvatsku, ne vidim razlog zašto bi stao. Nikad se neće ponoviti jedan Luka Modrić. Ne mora igrati svih 90 minuta, ali njegov duh znači jako puno ovoj reprezentaciji. Pogotovo mlađim igračima koji ga gledaju kao idola.'

Foto: ROBERT MICHAEL/DPA

Nije skrivao koga želi vidjeti na klupi...

- Volio bih ponovno vidjeti Slavena na klupi. On me prvi pozvao u reprezentaciju, čovjek je na mjestu i fantastičan trener. Tko zna što bi bilo da smo tada prošli Tursku na Euru. Možda bi Slaven ostao izbornik, a Zlatko nikada ne bi ni došao. Ali tko god dođe, očekivanja će biti ogromna. Vjerujem da dečki znaju tko je Slaven Bilić. Nije imao rezultate kao Zlatko, ali napravio je velike stvari, posebno onu pobjedu protiv Engleske. Ima karakter, ima svoje ja i upravo to treba hrvatskoj reprezentaciji.