RAZBRANILI SE

Mandić i Kuzmanović uoči reprezentacije 'pale motore'

Piše Davor Kovačević,
Koeln: Hrvatski rukometaši slave pobjedu protiv Njemačke, Kuzmanović igrač utakmice | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Prošloga tjedna Mandić je eksplodirao na Svjetskom klupskom prvenstvu u Kairu, protiv američke Californije zaustavio je spektakularnih 27 udaraca

Matej Mandić (23) razbranio se u Magdeburgu. Hrvatski golman dobio je priliku na golu europskog prvaka na gostovanju u Ligi prvaka u Gudmeu protiv GOG-a i sjajno je iskoristio iako je počeo s klupe. No Sergeya Hernandeza nije išlo, GOG je bio u egalu, a onda je Dino Špiranec, kao trener golmana Magdeburga, odlučio mijenjati. Mandić se razbranio, a Magdeburg prelomio utakmicu i otišao do konačnih 39-30.

Manda je dvoboj završio s 11 obrana iz 30 udaraca, odnosno 37 posto. Stigao je još zabiti i gol. Prošloga tjedna eksplodirao je na Svjetskom klupskom prvenstvu u Kairu, protiv američke Californije zaustavio je spektakularnih 27 udaraca. Jest da su to Amerikanci u rukometu, ali treba i to napraviti.

Susret Španjolske i Hrvatske na Olimpijskim igrama u Parizu
Susret Španjolske i Hrvatske na Olimpijskim igrama u Parizu | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Dobra je ovo vijest za Dagura Sigurdssona i hrvatsku reprezentaciju, koju krajem listopada očekuje prvo okupljanje nakon pet mjeseci te dvije prijateljske utakmice sa Švicarskom. Mandić je, od dolaska iz Zagreba u Bundesligu, imao skromnu minutažu jer je Hernandez jednostavno bio prevruć. Sad se opet "pali" Manda, zajedno s Dominikom Kuzmanovićem, kojega je s gola Gummersbacha istisnuo Danac Obling, ali i Kuzma zadnjih tjedana vraća stvari na svoje mjesto. 

