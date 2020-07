'Nećemo prihvatiti Brbićevu ostavku, želimo da ostane...'

Šestorica članova Hajdukovog Nadzornog odbora odlučila su kako će Marin Brbić ipak ostati predsjednik Hajduka. On je u ponedjeljak stavio svoj mandat na raspolaganje, ali NO je odbio njegovu ostavku...

<p><strong>Marin Brbić </strong>ostaje za kormilom Hajduka! Odluka je to koju su na današnjoj sjednici Nadzornog odbora na Poljudu donijela šestorica članova kontrolnog Hajdukovog tijela. Oni su odbili prihvatiti ostavku koju je Brbić podnio u ponedjeljak, nakon što je i matematički postalo jasno kako Hajduk ne može do drugoga mjesta, što je predsjednik komunicirao kao cilj sezone te najavio svoju ostavku ako ga ne ostvari. To je odluka Nadzornog odbora, no sada je sve na Marinu Brbiću...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Igrači Hajduka uoči utakmice protiv Dinama</strong></p><p>Ovom odlukom 'nadzornici' su čvrsto stali iza Brbića i potvrdili jedinstvo klupskog vodstva. Naime, i Perasović i Brbić i Stanić u svojim su recentnim istupima naglašavali kako je Hajduk u prošlosti prečesto posezao za smjenama i šok terapijama, koje nisu davale rezultata te kako je klubu prijeko potreban kontinuitet upravljanja i vođenja. Hajduk je ove godine imao rekordno visok budžet i rekordno skupu momčad, a upisao je i nikad ranije ispadanje iz Europe i kupa, lako moguće i najlošiji plasman u povijesti HNL-a. No sve to članovima Nadzornog odbora nije bilo dovoljno da se odluče na smjenu Brbića, iako su u ovoj sezoni već podigli ruke za smjene trenera Siniše Oreščanina i Damira Burića, kao i za smjenu sportskog direktora Saše Bjelanovića.</p><p>Nakon odluke javnosti se obratio predsjednik Nadzornog odbora Benjamin Perasović, koji je kazao:</p><p>- Mi smo odlučili zatražiti predsjednika da povuče ostavku. Njemu neće biti lako i mi nismo sigurni hoće li on to htjeti ispuniti. On je rekao da će otići ako Hajduk ne bude drugi, a Hajduk nije drugi. U potpunosti razumijemo i prihvaćamo čin predsjednika uprave Hajduka. Unatoč tome, zatražili smo predsjednika da povuče tu svoju ostavku i to je najvažniji zaključak naše sjednice. Znam da će to u ljudskom smislu biti jako teško, možda i nemoguće. Ipak, mi ćemo učiniti sve u našoj moći da ga uvjerimo da ostane u klubu, unatoč tome što se tako ne bi držao svoje riječi da odlazi iz kluba - rekao je Benjamin Perasović pa nastavio:</p><p>- Čovjek koji donese neku odluku mora bit čvrst i stajati iza nje. Mora prelomiti, a ne stalno posezati za šok terapijama. Mora postojati kontinuitet. Dat ću primjerenu usporedbu. To vam je kao čovjek koji je ovisan o dopu. On mora prelomiti, a ne može reći: ''Ma, samo ću ponedjeljkom ili vikendom ili samo ću uz kavu''. To se tako ne radi...</p><p>Puno puta su iz Hajduka ponavljali kako šok terapije nisu donijele ništa dobroga, ali Nadzorni odbor je u kratkom mandatu promijenio dva predsjednika Uprave, dva šefa Akademije, dva sportska direktora i dva trenera. Što je dovelo do toga da su sada promijenili mišljenje i podržali Marina Brbića? </p><p>- Mi smo težili izbjegavanju šok terapija, sad bi zbilja bilo predugo da idemo u sve slučajeve. Naša nakana je da održimo stabilnost bila od prvoga dana. Mi nismo bili nezadovoljni predsjednikom Jasminom Huljajem, ali on je rekao da odlazi... Brbića većina javnosti ne zna, ista stvar bila bi i da je netko drugi predsjednik, predsjednik Hajduka podnosi mjesečna izvješća Nadzornom odboru, mi svaki mjesec dobijemo izvješće o 50 različitih aktivnosti, što se radi, što je gotovo, što ne, on je započeo jako puno procesa i ti su procesi jako značajni. Mi smo svjesni da je rezultat prve momčadi ogledalo rada kluba, ali ima puno drugih elemenata na kojima se radi, značajni infrastrukturni projekti i mislimo da je za klub bitna stabilnost i održivost.</p><p><strong>Hajduk je za ovu sezonu imao najveći budžet i najskuplju momčad, ali su nikad ranije ispali iz Europe i Kupa, a lako moguće je da se do kraja sezone ostvari i najlošiji rezultat u povijesti HNL-a. Je li možda bilo propusta u radu Nadzornog odbora?</strong></p><p>- Ja bih rekao da to su to što govorite tvrde brojke i činjenice. Imamo loše rezultate, činjenica je da je budžet velik, ali na početku sezone je donesena ta procjena da se iskoristi povijesna prilika da Hajduk pokuša nakon dugo vremena igrati i Ligu prvaka, a ako ne to, onda barem skupine EL. Otvorila nam se prilika, neće tako skoro opet, i ciljano se ušlo u povećanje budžeta kako bi osnažili prvu momčad. Na žalost nismo uspjeli - rekao je zamjenik predsjednika Perasovića Denis Alajbeg...</p><p><strong>Obzirom da se priča oko kampa vrti već jako dugo, odnosno da su prije četiri i pol godine predstavljene čak i makete idejnih rješenja, zbog čega ste na formalizaciji te priče inzistirali baš danas, na dan odluke o predsjednikovoj ostavci, a svi znamo da uopće nije poznato ni kako će se kamp financirati, ni rok u kojem će biti izgrađen?</strong><br/> - Mi smo priču o kampu počeli raditi prije puno vremena, slučajno se dogodilo da je matematički Hajduk izgubio mogućnost drugog mjesta u nedjelju, da je Marin Brbić dao ostavku u ponedjeljak, da smo se mi u Splitu mogli naći baš danas i da je sjednica GV Trogira također zakazana baš za danas. Vaše tvrdnje su insinuacija i laž.</p><p><strong>Koliko je izgradnja kampa bitan segment za održivi razvoj kluba za budućnost?</strong><br/> - Generacije pričaju i snivaju o tome, mi smo u tim mjesečnim izvješćima koja dobivamo vidjeli što se događa po pitanju kampa. Ja ne moram ni pričati koliko je to važno i koliko je važna ideja da mi budemo Akademija i centar izvrsnosti u široj regiji. Na dodatnom broju terena mi dobivamo više djece koji će stasavati u kvalitetne prvotimce.</p><p><strong>Kako gledate na pobjedu na Maksimiru?</strong><br/> - Kako tugujemo u porazima tako se veselimo pobjedama. Da smo izgubili od Dinama mi bi bili prisiljeni staviti glavu na panj, svjesni smo situacije. Ali upravo zbog toga pozivam sve navijače Hajduka da promisle koliko je vrijedno barem jednom nešto napraviti drugačije, pustiti ljude koji su svjesni emocija i pritisaka da rade svoj posao. Svi govore da su potrebne četiri godine, od K do K, od Keka do Klopa svi traže četiri godine... Ovi naši su tražili pola od toga, dvije....</p><p><strong>Koliko vremena ćete dati sebi da pokušate izvući ovu situaciju?</strong><br/> - To se i prije i sada zvalo jaz između ideala i stvarnosti. Da smo mi imali idealnu situaciju, što nismo, jer smo morali gasiti požare, amortizirati udare, preživljavati teke situacije, onda nemate vremena za zastupanje ideja. Onoliko koliko budemo imali vremena i koliko ne budemo morali odgovarati na krizne situacije, toliko ćemo imati vremena za ostvarivanje zacrtanih ciljeva.</p><p><strong>Brbić je dao ostavku zbog neispunjenja rezultatskog cilja, ali nije izrađena ni strategija koju je od njega tražio suvlasnik kluba?</strong><br/> - Imali smo i mi primjedbi na izrađenu strategiju, ali to i je smisao 'drafta'. Kao i znanstveni rad, date ga kolegama da ga pročitaju i nađu mu slabe točke. Tako je u znanosti, milim da bi tako trebalo biti i u klubu i oko kluba. To što je ta točka skinuta s dnevnog reda, ostavlja prostor da konačni proizvod bude još kvalitetniji. Kad smo čekali do sada, možemo se strpjeti još malo. Ako mi odradimo mandat do kraja, mi smo sigurni da će u našem mandatu strategija biti donošena.</p>