Marko Pjaca nakon duga četiri mjeseca zabio u remiju Twentea

Marko Pjaca (30) konačno je prekinuo niz od skoro pet mjeseci bez zabijenog gola. Pjaca je u 23. kolu nizozemske Eredivisie zabio u dresu Twentea za izjednačenje (1-1) kod Telstara.

Najprije je poveo Telstar u 17. minuti golom Sema van Duijna. Trener John van den Brom, Pjacu je stavio u igru u 75. minuti susreta, a iz igre je izašao Stav Lemkin. Domaćini su uspjeli držati minimalnu prednost skoro do kraja utakmice, ali u 83. minuti je zabio Hrvat i tako izjednačio pred sam kraj.

Sam Lammers ubacio je s boka, a Pjaca se odlično snašao i glavom pogodio u mrežu nemoćnog Ronalda Koemana Juniora.

Inače, Pjaci je to prvi gol još od 19. rujna kada je u debitantskom nastupu za Twente zabio prvijenac. U Nizozemsku je stigao nakon što je u ljeto prošle godine napustio Dinamo i potpisao dvogodišnji ugovor s Twenteom.