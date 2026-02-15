Obavijesti

VRATIO SE U FORMU

Marko Pjaca nakon duga četiri mjeseca zabio u remiju Twentea

Foto: Profimedia

Inače, Pjaci je to prvi gol još od 19. rujna kada je u debitantskom nastupu za Twente zabio prvijenac. U Nizozemsku je stigao nakon što je u ljeto prošle godine napustio Dinamo i potpisao dvogodišnji ugovor s Twenteom

Marko Pjaca (30) konačno je prekinuo niz od skoro pet mjeseci bez zabijenog gola. Pjaca je u 23. kolu nizozemske Eredivisie zabio u dresu Twentea za izjednačenje (1-1) kod Telstara. 

Najprije je poveo Telstar u 17. minuti golom Sema van Duijna. Trener John van den Brom, Pjacu je stavio u igru u 75. minuti susreta, a iz igre je izašao Stav Lemkin. Domaćini su uspjeli držati minimalnu prednost skoro do kraja utakmice, ali u 83. minuti je zabio Hrvat i tako izjednačio pred sam kraj. 

Sam Lammers ubacio je s boka, a Pjaca se odlično snašao i glavom pogodio u mrežu nemoćnog Ronalda Koemana Juniora.

Inače, Pjaci je to prvi gol još od 19. rujna kada je u debitantskom nastupu za Twente zabio prvijenac. U Nizozemsku je stigao nakon što je u ljeto prošle godine napustio Dinamo i potpisao dvogodišnji ugovor s Twenteom. 

