HRVATSKA - ARMENIJA (19.00)

Mavrović za 24sata: Znamo da smo favoriti i želimo polufinale! Nikad nismo bili ovako dobri...

Piše Hrvoje Tironi,
Zagreb: Marinko Mavrović održao je konferenciju za medije | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Imamo sjajnu atmosferu, ova generacija je konačno sazrela. Polufinale bi bilo čudesan rezultat, a svi već sanjamo pune tribine u Sloveniji, priča nam Marinko Mavrović, izbornik naše futsal vrste.

Evo i mi smo u četvrtak putovali iz Latvije u Litvu, vozili se autobusom četiri sata, ali sve je bilo ugodno, bez obzira na snijeg. Imali smo policijsku pratnju, autobus je bio ugodan, nismo imali nikakvih problema, javio nam se iz Rige izbornik hrvatske futsalske reprezentacije Marinko Mavrović.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Vratimo se mi ipak futsalu, sjajnom rezultatu naše reprezentacije koja se nakon 12 godina plasirala u četvrtfinale Europskog prvenstva. Izabranici Marinka Mavrovića danas će (od 19 sati, Voyo) u Kaunasu tražiti plasman među četiri najbolje momčadi "Starog kontinenta", na suprotnoj strani stajat će im - Armenija.

- Znamo da smo ispunili zacrtane ciljeve, ali ne želimo stati na ovom rezultatu. Svjesni smo kako nas protiv Armenije čeka zahtjevna utakmica, ali ne bježimo od uloge favorita. Armenija je vrlo kvalitetna, jako puno igraju s golmanom u polju, a to suparnicima razbija ritam igre, moramo biti spremni na sve moguće situacije - kaže Mavrović pa dodaje:

- I da nam je netko prije turnira ponudio da ćemo za plasman u polufinale igrati protiv Armenije, svi bismo to objeručke prihvatili. To ne znači da ćemo ih podcijeniti, ali vjerujemo u naše mogućnosti. Svi imamo veliku želju igrati polufinale u Sloveniji, znam da bismo tamo imali veliku podršku naših navijača. Sedmorica Armenaca igraju u snažnoj ruskoj ligi, ali vjerujem u naše dečke.

Mavrovića vesele dobre predstave naše vrste.

- Zadovoljan sam načinom kako igramo, stvaramo puno prigoda, ali problem je realizacija. Ona mora biti bolja. Imamo fantastičnu atmosferu unutar momčadi, veliko zajedništvo. I rekao bih kako je ova generacija konačno sazrela. Neka prijašnja natjecanja nismo bili dobri, nekad nismo bili na pravoj fizičkoj razini, u Nizozemskoj nam se poklopila i korona, sad se sve poklopilo. Imamo pravi tonus, navikli smo se jedni na druge, znamo koliko vrijedimo.

Hrvatska sanja polufinale, rezultat koji smo ostvarili samo na Euru 2012., kojemu smo bili domaćini.

- Želimo ponoviti povijest. Imamo sjajne pivote, vrhunske bekove, pravog lidera u vidu kapetana Franca Jelovčića, još ne znamo hoćemo li danas moći računati na ozlijeđenog Čekola. Klapa smo, dečki poput Jurline ili Kuraje nisu puno igrali prve dvije utakmice, pa su u trećoj eksplodirali - završio je optimistični Mavrović. 

