Miha Zajc najavio Midtjylland pa otkrio anegdotu: Suigrači su me zezali zbog rukometa...

Pred Dinamom je posljednja utakmica ligaške faze Europske lige. “Modri” su se pobjedom protiv FCSB-a doveli u dobru situaciju i za osiguravanje prolaska bit će im dovoljan i remi s Midtjyllandom u Danskoj u četvrtak. Šanse da i porazom prođu dalje također su velike jer se mora poklopiti nekoliko scenarija da to ne bude dovoljno. Izbaciti ih može samo Ludogorec, no njima “igra” samo matematika.

Utakmicu protiv četvrtoplasirane momčadi Europske lige, uz trenera Marija Kovačevića, najavio je i kapetan Dinama Miha Zajc.

- Raspoloženje je super. Krenuli smo onako kako smo i zamislili. Dobro smo odradili pripreme i sada sve ide sjajno.

Što očekujete od sutrašnje utakmice?

- Oni su dobar protivnik, pokazali su to i na ljestvici na kojoj su visoko plasirani. Dobro smo se regenerirali i idemo u Dansku po pobjedu. Najbitniji je plasman dalje.

Osijek: SuperSport HNL, 19. kolo, NK Osijek - GNK Dinamo

Gdje prijeti najveća opasnost?

- Sve skandinavske momčadi su "žive" i fizički jake. Imaju dobre pojedince, tako da nas čeka teška utakmica. Moramo pokazati najbolje što smo prezentirali u ove dvije utakmice i onda će sve biti dobro.

Je li se u momčad uvukla sumnja nakon niza poraza u Europi?

- Nikada nije. I ja i momčad bili smo svjesni što smo radili pogrešno. To smo i pokazali. No ovo će biti posebna utakmica, posljednja u ligaškoj fazi. Čeka nas teška utakmica.

Trenutačno ste u najboljoj formi od Dinamovih igrača?

- Cijela momčad je u dobroj formi. Potrebna je momčad, a pojedinci će iskočiti. Krenuli smo dobro, radimo ono što smo se dogovorili i nadam se da ćemo tako nastaviti.

Prije nekoliko tjedana, kada se po prvi put pokrenula priča o povratku Dominika Livakovića u Dinamo, Zajc je kazao kako se čuje s bivšim suigračem. Kako su u utorak objavila 24sata, sada su riješene i sve prepreke te bi se hrvatski reprezentativac uskoro trebao vratiti u Maksimir.

- Čujemo se često, ne svaki dan. Čestitamo mu za gol, ali više od toga nismo pričali. I meni i momčadi sada je fokus na sljedećoj utakmici. Što će biti s Livakovićem, vidjet ćemo.

Susret Dinama i FCSB-a u 7. kolu Europske lige

Posebna tema bio je i rukomet. Zajc kao Slovenac zasigurno nije bio oduševljen što je Hrvatska pobijedila i tako njegovu reprezentaciju izbacila iz borbe za polufinale.

- Bilo je malo zezanja, ali to je tako. Bili ste bolji, čestitam na tome - zaključio je Slovenac.

Utakmica Dinama protiv Midtjyllanda igra se u četvrtak u 21 sat. Bit će to posljednja utakmica ligaške faze, a već sljedeći dan u Danskoj bi polufinalnu utakmicu mogli igrati i rukometaši. Kako doznajemo, dio igrača Dinama izrazio je želju da ostane i pogleda susret u Herningu, no zbog strogog rasporeda to neće biti moguće.