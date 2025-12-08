Mikić će biti spreman za Betis, traži se zamjena za Bennacera!

Obavijesti

KAKO NA ŠPANJOLCE?

Piše Hrvoje Tironi,
SuperSport HNL, 16. kolo, GNK Dinamo - HNK Hajduk | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Mario Kovačević mora do četvrtka pronaći zamjenu za Bennacera koji nema pravo nastupa u Europi (kao ni Pierre-Gabriel). Njegovo bi mjesto u veznom redu trebali zauzeti Ljubičić (najizglednije), Stojković ili Villar

Dinamo je zadržao vodeću poziciju na prvenstvenoj ljestvici HNL-a, a sad se nogometaši Marija Kovačevića moraju prebaciti na novi europski izazov. U četvrtak u Maksimir stiže Betis, poslije Celte i Lillea treći europski predstavnik iz liga petice nizu. Dinamo je razočarao navijače protiv Celte (0-3) i Lillea (0-4), vrijeme je da "modri" opet u Europi počnu "pokazivati zube".

Zagrepčanima do kraja ligaške faze Europske lige, u Maksimir stižu Betis i FCSB, a Dinamo će još put Danske, na noge Midtjyllandu. Dva uzastopna poraza srozala su "modre" na ljestvici Europske lige, Dinamo je sad na 23. mjestu, jedno iznad posljednjeg koje vodi o nokaut fazu. I zbog toga se protiv Betisa nešto mora "iščupati", treba dohvatiti barem jedan bod.

Jasno, u igračkom kadru bit će i nekih promjena, pravo nastupa na europskoj sceni nemaju Ismaël Bennacer i Ronaël Pierre-Gabriel (za sada ni Topić iako ga žele registrirati), dok će se u momčad vratiti Luka Stojković koji je preskočio subotnji derbi protiv Hajduka. I najveće je pitanje za kakav će se plan igre odlučiti Kovačević u četvrtak, tko će u početnoj postavi zamijeniti Bennacera.

Iz Maksimira stižu i dobre vijesti, Noa Mikić već se oporavio od udarca u glavu (Rebić ga slučajno nagazio), mladi branič bit će i protiv Betisa na terenu od prve minute. Filipović će zadržati "jedinicu", u zadnjoj liniji se još naći Dominguez, McKenna i Perez Vinlof. A Mišiću i Zajcu će se u sredini terena pridružiti Ljubičić, Stojković ili Villar. Ipak, najizgledniji je povratak Ljubičića.

Bakrar i Hoxha trebali bi biti Kovačevićeva rješenja za krilne pozicije, dok je u vrhu napada između Belje i Kulenovića i dalje 50-50%. Zanimljivo, u trenerovim kombinacijama sve bolje kotira Fran Topić koji bi u jednom trenutku trebao dobiti priliku na krilu, Bakrar bi u tim trenucima mogao preći u sam vrh napada. Ali, Topić prvo mora dobiti "zeleno svjetlo" Uefe, biti prijavljen za europska natjecanja.

