'Miočić bi ispao smiješan pored Joshue. Babić? Tupast i sirovina'

Filip Hrgović otkrio je zbog čega je imao loše mišljenje o Mirku Filipoviću, te je komentirao prepucavanje s boksačem Alenom Babićem. 'Mislim da taj dečko nije psihički i duhovno stabilan' - rekao je Hrgović

<p>Najbolji hrvatski boksač <strong>Filip Hrgović</strong> (28) gostovao je u <a href="https://www.vecernji.hr/sport/filip-hrgovic-danas-u-18-sati-gost-vecernjakova-podcasta-1445605" target="_blank">Večernjakovom podcastu</a> za koji je komentirao nadmudrivanje između njega i Alena Babića. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrgović pjeva "Grkinju"</strong></p><p>Ovaj boksački dvojac nekad je bio u istom timu, a danas se ne mogu podnijeti. Nedavno je <strong>Alen Babić</strong> izjavio da doživljava erekciju kada Hrgović svojim "pačjim usnama" spominje njegovo ime, no Hrgović mu nije ostao dužan rekavši da je 'on slučaj za psihijatriju'.</p><p>– Događa se samo u njegovoj glavi. On ima sukob sam sa sobom, neka shizofrena cijepanja. Mislim da taj dečko nije psihički i duhovno stabilan. Prije no što će me on početi prozivati, ja nisam o njemu rekao niti jednu lošu riječ, no on je očito skužio da s prozivanjem mene dobiva medijski prostor. To je dečko koji nikad ništa u sportu nije važno napravio, a tek s 30 godina dobio je neku medijsku pažnju koja mu očito prija - rekao je Hrgović za <a href="https://www.vecernji.hr/sport/filip-hrgovic-danas-u-18-sati-gost-vecernjakova-podcasta-1445605">Večernji.</a></p><p>Hrgović je gotovo siguran da Babić nema nikakve šanse za pobjedu, ali meč ne isključuje kao opciju, pogotovo ako bude postojalo zanimanje domaće publike. </p><p>– Ako u sljedećih nekoliko mečeva ostane nepobijeđen, a meni se ukaže slobodan termin, možda se taj meč i dogodi. Nećemo to isključiti kao mogućnost. No, kada mu poraste kvaliteta protivnika, njemu će se dogoditi poraz. Osim toga, ja sam jedan od najboljih teškaša na svijetu i mislim da su mu izgledi gotovo jednaki nuli.</p><p>Najbolji hrvatski teškaš ne smatra da ga Babić želi naljutiti pa odvesti do borbe kao što to rade neki u svijetu boksa.</p><p> – Držim da on to ne radi radi neke strategije, kao što to čine vješti profesionalci, nego zato što je tupast, što je sirovina i što je sam po sebi pun mržnje, frustracije i poremećaja.</p><p>Komentirao je i hrvatskog boksačkog trenera <strong>Leonarda Pijetraja</strong> (54), svog bivšeg trenera i sadašnjeg Babićevog, o kojem nema pretjerano dobro mišljenje.</p><p> – Oni treniraju dosta zaostalo, loše za profesionalni boks i ja držim da ga on ne može spremiti za taj meč. Svaki od Pijetrajevih boksača koji misli graditi profesionalnu karijeru morat će potražiti pomoć od nekog drugog. Kada gledam sada i ovo Babićevo ponašanje, cijelu tu Pijetrajevu priču, tu njegovu sektu, Bože hvala ti da sam se maknuo od toga. I da završimo s ovim, Babiću želim svu sreću, no on će jednog dana skužiti da je bio budala - rekao je Hrgović.</p><p><strong>Stipe Miočić </strong>(38) jedan je od najvećih teškaša u UFC-u svih vremena, a od 2016. drži titulu prvaka. </p><p> – On dobro boksa i već sada bi mogao pobijediti neke od boksačkih teškaša, no ne i one iz svjetskog vrha. Pored Joshue bi ispao smiješan, baš kao što bi i Joshua ispao smiješan u borbi s njim po MMA pravilima. Inače, ja se nadam jednom boksačkom sparingu sa Stipom, što mi je svojedobno bilo nuđeno, no tada se nije dogodilo - kaže Hrgović.</p><p>Filip je svojedobno imao loše mišljenje o '<strong>Cro Copu</strong>', sada već umirovljenom borcu mješovitih borilačkih vještina.</p><p> – Žao mi je što sam Mirka upoznao tek nedavno i što sam, na račun priča nekih s kojima je surađivao, o njemu imao loše mišljenje koje sam sada, upoznavši ga kao osobu, potpuno promijenio.<br/> </p>