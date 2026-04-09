MVP utrka kakva se ne pamti! Novi triple-double Nikole Jokića

Jokić je u utakmici protiv Memphis Grizzliese ostvario 34. triple-double sezone. Srpski centar ovoga je puta ubacio 14 poena, imao 15 skokova i dodao 10 asistencija.

U samom smiraju regularne sezone NBA lige, dok se momčadi bore za što bolje pozicije uoči doigravanja, jedna priča dominira košarkaškim svijetom. Utrka za titulu najkorisnijeg igrača (MVP) pretvorila se u jedan od najneizvjesnijih i najkvalitetnijih dvoboja u posljednjem desetljeću. Tri imena iskaču u prvi plan: Nikola Jokić, Victor Wembanyama i Shai Gilgeous-Alexander. Svaki od njih je na svoj, jedinstven način obilježio sezonu.

Denver Nuggetsi nastavljaju s impresivnim igrama i bez većih problema su na domaćem terenu svladali Memphis Grizzliese 136-119. Bila je to deseta uzastopna pobjeda aktualnih prvaka, a ponovno ju je orkestrirao nevjerojatni Jokić. Srpski centar upisao je svoj 34. triple-double sezone, ovoga puta s 14 poena, 15 skokova i 10 asistencija.

S obzirom na to da je utakmica bila riješena već nakon tri četvrtine, Jokić nije ni ulazio u igru u posljednjoj dionici. Njegova dominacija je odavno osigurala da će i drugu sezonu zaredom završiti s triple-double prosjekom, a trenutno je vodeći u cijeloj ligi po broju skokova i asistencija. Iako su neki analitičari primijetili blagi pad u njegovoj igri nakon povratka od ozljede koljena, posljednji tjedni pokazuju da je Jokić ponovno na vrhuncu forme, spreman voditi Nuggetse u obranu naslova. Njegova kandidatura, unatoč žestokoj konkurenciji, i dalje je itekako postojana.

Spursi nezaustavljivo grabe prema vrhu

U Teksasu se događa nešto posebno. San Antonio Spursi, predvođeni 22-godišnjim fenomenom Wembanyamom, u posljednja su dva mjeseca najuvjerljivija momčad lige. Pobjedom protiv Portland Trail Blazersa 112-101 došli su do nevjerojatnog omjera 60-19 i drugog mjesta na Zapadu. 

SGA je tihi favorit iz sjene

Mnogi stručnjaci smatraju da je blagi favorit za osvajanje nagrade branič Oklahoma City Thundera, Shai Gilgeous-Alexander. Njegov Thunder je pobjedom u gostima kod LA Clippersa 128-110 stigao do omjera 63-16, najboljeg u cijeloj ligi. SGA je u toj pobjedi sudjelovao s 25 poena, potvrdivši status jednog od najučinkovitijih strijelaca današnjice.

Njegov glavni argument je upravo uspjeh momčadi. Biti najbolji igrač najbolje momčadi u ligi povijesno je najjača referenca za MVP nagradu. Gilgeous-Alexander, koji je prošle sezone već osvojio ovaj trofej, ove je godine još efikasniji i s prosjekom od 31,3 poena drugi je strijelac lige. Nedavna ESPN-ova anketa među stotinu novinara koji prate ligu pokazala je da SGA ima uvjerljivu prednost ispred Wembanyame i Jokića. Ako osvoji nagradu, pridružit će se elitnom klubu igrača poput Jordana, Jamesa, Curryja i samog Jokića koji su je osvajali dvije godine zaredom.

U ostalim susretima večeri Detroit Pistonsi su priredili veliko iznenađenje deklasiravši Milwaukee Buckse 137-111. Orlando Magic je u borbi za doigravanje svladao Minnesota Timberwolvese 132-120, dok su Phoenix Sunsi u tijesnoj završnici bili bolji od Dallas Mavericksa 112-107. Cleveland Cavaliersi su očekivano pobijedili Atlanta Hawkse 122-116.

*uz pomoć AI-ja

