'Nađite onoga koji je rekao da sam umro, nudim 10 tisuća $'

Nakon što je Maradona kolabirao tijekom susreta Argentina - Nigerija u Sankt Peterburgu, na drušvenim mrežama osvanuo je post u kojem muški glas objavljuje da je "Maradona preminuo u bolnici od srčanog udara".

Ta vijest se ubrzo proširila Argentinom, a Maradonina sestra završila je u bolnici jer nije mogla kontaktirati svog brata. Diego je potom preko svog odvjetnika ponudio nagradu od 10 tisuća dolara onome tko prepozna glas čovjeka koji ga je sahranio.

Podsjećamo, Diego Armando Maradona na Svjetskom prvenstve nije samo u ulozi navijača Argentine, već je i ambasador Fife. No umjesto da promovira nogomet i sve njegove vrijednosti, Maradona se sramoti.

Njegove luđačke epizode sa svake utakmice prenose svi svjetski mediji.

Foto: Twitter

Vrhunac je bio kad mu je pozlilo na utakmici protiv Nigerije.

Nije mogao Diego stajati, stigli su i liječnici, a njegov odvjetnik tvrdi da Diegu samo pao tlak.

DIEGO MARADONA IS SO HIGH. HE CAN'T EVEN WALK pic.twitter.com/YIkOeLzc90