<p>Šuškalo se da će dres u kojem je pokojni Diego Maradona uništio Engleze na SP-u 1986. u Meksiku na dražbu. Zabio je "Mali zeleni" na toj utakmici dva gola, prvi rukom, a nekoliko minuta kasnije i golčinu nakon slaloma kroz nekoliko engleskih reprezentativaca.</p><p>Dres je vlasništvo bivšeg engleskog reprezentativca <strong>Stevea Hodgea</strong> (58) koji ga je dobio od Maradone nakon utakmice u Meksiku. Spominjala se cijena od oko dva milijuna dolara, ali Hodge je sve oštro demantirao. Priznao je da je dobio brojne ponude za dres nakon Maradonine smrti, ali...</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Argentinci tvrde da su vidjeli Maradonin lik na nebu</strong></p><h2>'Ljudi mi zbog dresa dolaze na vrata'</h2><p>- Imam taj dres 34 godine i nikad nisam pomislio prodati ga. Za mene ima nevjerojatno <strong>sentimentalnu </strong>vrijednost. Ljudi me zovu, dolaze na vrata, nije to baš ugodna situacija - priznao je Aston Ville i Tottenhama pa dodao:</p><p>- Pojavila se lažna vijest da tražim milijun ili čak dva milijuna funti za njega. Pričalo se da pokušavam zaraditi novac koristeći situaciju. To je <strong>uvredljivo </strong>i potpuno pogrešno. Taj dres <strong>nije </strong>na prodaju! - oštro je poručio Hodge.</p><p>Pomalo nevjerojatno zvuči priča da je Maradona Hodgeu dres s povijesne utakmice dao - tek tako.</p><p>- Hodao sam tunelom, a Maradona je dolazio iz suprotnog smjera. Samo sam skinuo svoj dres i zamijenili smo ih tamo - rekao je Hodge koji je nakon te utakmice ostao dulje na terenu zbog televizijskog intervjua.</p><p>Dres je trenutačno izložen u Engleskom nacionalnom nogometnom muzeju u Manchesteru.</p><p>- Jako je teško odrediti vrijednost dresa "Božje ruke", ali znam da vlasnik traži dva milijuna dolara na privatnoj dražbi - izjavio je prije nekoliko dana stručnjak za sportske memorabilije <strong>David Amerman</strong>,<strong> </strong>a to je silno naljutilo bivšeg engleskog reprezentativca koji je požurio sve demantirati.</p>