Ovo je reprezentacija Hrvata koji još nisu dobili Dalićev poziv

Hrvatskoj predstoje dva ključna dvoboja u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo u Meksiku, SAD-u i Kanadi. Izabranici Zlatka Dalića u četvrtak najprije igraju protiv Češke, a potom u Varaždinu dočekuju autsajdera Gibraltar. Izbornik je davno naglasio kako se u reprezentaciju "teško ulazi, ali i ispada". Dosad je na klupi "vatrenih" koristio 77 igrača, a mi vam donosimo popis najboljih 11 koji još nisu nastupili pod Dalićem.

Kristijan Kahlina (33) - Kristijan Kahlina brani boje Charlottee u Major League Socceru. Njegova se tržišna vrijednost na Transfermarktu procjenjuje na 1,8 milijuna eura. U MLS-u redovito nastupa, a u sezoni 2025. zabilježio je više od 30 nastupa te sudjelovao u Leagues Cupu. U karijeri je branio i za Goricu te bugarski Ludogorec, a prije toga je dugi niz godina gradio reputaciju u domaćim ligama. Tijekom sezone 2024. osvojio je priznanje "golmana godine" u MLS-u, čime je potvrdio da je svojim obranama privukao pažnju američke nogometne javnosti.

Moris Valinčić (22) - Branič Dinama nalazi se na radaru izbornika Dalića otkako se pridružio "modrima". Nakon što je igrao za nekoliko domaćih klubova, 2025. se vratio u Dinamo. Njegova trenutačna vrijednost iznosi dva milijuna eura, a posebno se istaknuo u utakmicama ovosezonske Europske lige. Odlikuju ga atletske sposobnosti te uravnotežene napadačke i obrambene vještine, sve što treba jednom modernom bočnom igraču.

Dominik Prpić (21) - Središnji branič ovog je ljeta napravio transfer vrijedan pet milijuna eura iz Hajduka u portugalski Porto. Na Transfermarktu mu je vrijednost procijenjena na 4,5 milijuna eura. Već je nastupio za novi klub, a najbolju utakmicu odigrao je u Ligi prvaka protiv Crvene zvezde. Na reprezentativnoj razini redovito je nastupao za hrvatsku U-21 reprezentaciju, ali još čeka debi za "vatrene".

Toni Borevković (28) - Još jedan bivši hajdukovac koji nikada nije igrao za hrvatsku reprezentaciju. Borevković je među pedeset najskupljih Hrvata na Transfermarktu i trenutno vrijedi 3,5 milijuna eura. Potekao je u Marsoniji, a zatim kao mladić stigao u Dinamo. Igrao je i za Rudeš, Rio Ave, Vitóriju Guimarães, a danas brani boje turskog Samsunspora.

Robert Ljubičić (26) - Dolaskom iz Rapida u Dinamo zaigrao je na lijevom boku, iako je izvorno bio projektiran kao središnji vezni. Iako je bio na pretpozivu kod Dalića, nikada nije nastupio. Osim hrvatskog, ima i austrijsko državljanstvo. Prošle je sezone prešao u AEK, gdje redovito igra.

Luka Stojković (21) - Veznjak Dinama prošle se sezone nametnuo kao najbolji igrač kluba. Bio je projektiran kao nova velika prodaja "modrih", ali mu je promjenom sustava trenera Marija Kovačevića minutaža smanjena. Transfermarkt ga procjenjuje na 3,5 milijuna eura, a jedan je od najvrjednijih Dinamovih igrača. U mlađim je selekcijama i domaćim ligama pokazao izniman talent, osobito u driblingu, brzini i asistencijama.

Josip Mišić (31) - Iskusni veznjak sposoban je igrati i defenzivno i ofenzivno, ovisno o sustavu igre. Iako ima dva nastupa za Hrvatsku, nijedan nije upisao pod Dalićem. Od dolaska u Dinamo 2021. postao je ključni igrač momčadi, a "modri" bez njega teško funkcioniraju. Njegovu važnost potvrđuje i činjenica da je jedini senator koji je preživio ovoljetnu čistku Zvonimira Bobana.

Niko Janković (24) - Ofenzivni veznjak Rijeke već dugo igra na visokoj razini. Postojala je mogućnost da, unatoč igranju za mlađe hrvatske selekcije, zaigra za Bosnu i Hercegovinu, no izbornik Sergej Barbarez potvrdio je da od toga neće biti ništa. Njegova tržišna vrijednost iznosi 6,5 milijuna eura, a ovoga ljeta za njega se interesirao Fenerbahče, no transfer nije realiziran.

Marin Šotiček (21) - Biser hrvatskog nogometa kojeg je Lokomotiva prošle godine prodala u Basel za tri milijuna eura prošao je tešku fazu prilagodbe na švicarski nogomet. Ove sezone izborio je mjesto u prvih 11 i redovito igra. U sezoni je već nastupio 11 puta, postigao jedan pogodak i upisao asistenciju. Prošla mu je sezona smanjila vrijednost, pa sada vrijedi 2,5 milijuna eura. S obzirom na njegovu dob i ambicije Basela, očekuje se daljnji rast.

Ante Crnac (21) - Izdanak Dinamove škole nogometa eksplodirao je u Slavenu prije nego što je prešao u Raków. Nakon godinu dana preselio je u Norwich, koji svake sezone cilja povratak u Premiership. Crnac je standardan u prvoj postavi, a s tržišnom vrijednošću od osam milijuna eura jedan je od najvrjednijih hrvatskih igrača koji još čekaju poziv za A reprezentaciju.

Patrice Čović (18) - Najmlađe i možda najmanje poznato ime na popisu je ofenzivac Werdera, Patrice Čović. Rođen je u Berlinu, ali ima hrvatsko državljanstvo. Da je na radaru HNS-a, potvrđuje i poziv za mladu reprezentaciju, za koju može igrati u dva ciklusa. Mladi napadač već sada redovito igra u Bundesligi, iako još čeka prvi pogodak.

Formacija (4-3-3): Kahlina - Ljubičić, Borevković, Prpić, Valinčić - Janković, Mišić, Stojković - Čović, Crnac, Šotiček

Neki su već na radaru izbornika, a do prvenstva se mogu nametnuti i zaslužiti poziv. Putevi do reprezentacije ponekad su bili neobični, a jedna od zanimljivijih priča je ona Ardiana Koznikua, koji je bio dio "vatrenih" na Svjetskom prvenstvu 1998. u Francuskoj. U bivšoj se državi znalo događati da novinari, uz službeni popis izbornika, sastave vlastiti popis onih koji nisu pozvani, pa bi te dvije momčadi odigrale međusobnu utakmicu. Tako je bilo i uoči 1998., a Ćiro Blažević, jedan od Dalićevih mentora, organizirao utakmicu međusobnu utakmicu igrača s ta dva popisa. Kozniku je za "drugu" momčad tada zabio dva gola i time zaslužio poziv na Svjetsko prvenstvo, gdje je Hrvatska osvojila broncu.

- U prvom sam poluvremenu dao dva gola, a potom su ušli drugi igrači. Na kraju smo mi, "druga" postava, pobijedili i ja sam proglašen najboljim igračem utakmice. Kad su novinari pitali Ćiru tko je pokazao najviše, pokazao je na mene i rekao: 'Kozniku je bio daleko najbolji'. Tako sam zaslužio poziv - prisjetio se Kozniku jednom prilikom.