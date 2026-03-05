Najperspektivnijeg suca sveli smo na nadimak: Patrik je sada 'kajkavić, fiumanović ili tovarić'

Igrala se završnica sezone 2021./2022. kada je, nakon samo mjesec dana staža na prvoligaškoj sceni, povjerenik za određivanje sudaca Ivan Novak dao priliku tada 26-godišnjem Patriku Kolariću da odsudi najveći derbi hrvatskog nogometa. Prvenstvo je u tom trenutku bilo riješeno. Dinamo je bio prvi, Hajduk drugi i derbi nije imao nikakav poseban rezultatski značaj. Takvu priliku prije mladog Čakovčanina nije dobio nitko, ali Kolarićeva prvog derbija teško će se itko sjetiti zbog onoga što je uslijedilo nakon njega - do tada neviđenog sukoba policije s navijačima Hajduka na odmorištu Desinec, pucnjave iz pištolja, nekolicine ranjenih i velikog broja pritvorenih.

Pokretanje videa... 00:54 Igrači su se pozdravili s navijačima nakon utakmice | Video: Tomislav Gabelić/24sata

Kolarić je u to vrijeme u sudačkim krugovima važio za najperspektivnijeg suca, za jednoga od onih koji će skinuti stigmu s domaćih ljudi u crnom i napokon ih povesti prema europskoj sceni. Prošle sezone prvi put je dijelio pravdu u skupini europskog natjecanja, u okviru Konferencijske lige sudio je Betisu i finskom HJK-u, ove godine Uefa ga je uvrstila u Prvu skupinu sudaca pa je sudio kvalifikacijski ogled Europa lige između Hackena i Anderlechta, ogled Konferencijske lige između Sigme Olomouc i Lecha iz Poznanja...

Foto: MAXSport/screenshot

Na domaćoj sceni Kolarić je promoviran u suca elitne skupine, ali iza njega je niz utakmica na kojima se, najblaže rečeno, nije proslavio. Možda je to najbolje u svom istupu nakon derbija na Rujevici sažeo Ante Rebić, naravno, ako se njegove riječi pozorno pročitaju s razumijevanjem. Rebić je u startu istaknuo kako nije u pitanju ni krađa ni namjera, niti je za poraz i ispadanje Hajduka kriva direktna sudačka pogreška, nego je u pitanju općenito loše vođenje utakmice, protiv kojeg su se bunili i jedni i drugi.

Priča o hrvatskim sucima mlađe generacije nije više priča o namjernom zakidanju ili favoriziranju, nego priča o kvaliteti i karakteru. Umjesto da sude ono što vide, mladi suci vrlo često kalkuliraju, što ih odvodi u pogreške, pogreške u nesigurnost, a onda i u nove krive odluke i repove koji dodatno opterećuju i onako podijeljeni hrvatski nogomet. Bez obzira radi li se o utakmici Rijeke i Dinama u kolovozu, Dinama i Hajduka u prosincu, ili Rijeke i Hajduka u srijedu navečer, a sve ih je sudio Kolarić.

Foto: MAXSport/screenshot

Teško se ne složiti kako je Patrik Kolarić odsudio lošu utakmicu na Rujevici, na njegovu sreću sve četiri ključne pogreške ispravljao mu je kolega Ivan Matić iz VAR sobe, ali negativnu ocjenu i hlađenje vrlo vjerojatno neće izbjeći. Kao ni osudu javnosti. Patrik Kolarić za većinu ljubitelja nogometa u Hrvatskoj nije sudac elitne skupine Patrik Kolarić, nego "Patrik Kajkavić", "Patrik Fiumanović", "Patrik Tovarić"..., sve zavisi s koje pozicije se na njega gleda i rezultata koji je postignut proteklog vikenda.

- Patrik je dobar sudac, još uvijek je mladi i ako bude radio na sebi može daleko dogurati. Dobro je krenuo, ali su ga nažalost pojeli odnosi u "hrvatskom nogometu", gdje su za loše rezultate uvijek krivi suci. Svi griješe, ali on se malo pogubio nakon par loše odrađenih derbija, izgubio je samopouzdanje i sada mu se teško vratiti. Mora raditi na sebi, mora vratiti samopouzdanje, mora igračima na terenu pokazati da vlada situacijom, a iznad svega mora vjerovati onome što sam vidi i ne ulaziti u kompromise i kalkulacije. VAR mu je pomogao u nekim situacijama, ali mu je i odmogao, morali su mu signalizirati da pogleda je li Rebićev lakat za crveni karton, a nisu ga smjeli zvati za ruku Guillamóna, jer je loptu skrenuo njegov suigrač...- kaže nam jedan od Kolarićevih kolega.

Zagreb: Dinamo i Varaždin u 13. kolu Prve HNL | Foto: Igor Soban/PIXSELL, ilustracija

Kolarić je ove sezone sudio tri velika derbija nakon kojih su se vukli repovi, kako nakon pobjede Dinama na Rujevici u kolovozu, tako i remija Dinama i Hajduka u prosincu i Kup ogleda Rijeke i Hajduka na Rujevici, pogreške mu je ispravljao VAR.

- Problem je što smo u sve tri utakmice imali dojam da on ne vodi utakmicu nego da ono što se događa na terenu vodi njega. I što je najgore, to su vidjeli i igrači, i tu je izgubio kontrolu. Treba imati iskustva, hrabrosti i snagu karaktera da se nametneš iskusnim igračima i zapaljivom ambijentu koji te okružuje. A to nije lako. Vjerujem da će se on izvući iz te situacije - kaže nam drugi hrvatski sudac kojeg smo kontaktirali.