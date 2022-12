Najteža misija: Evo gdje gledati spektakl Hrvatska - Brazil

Teže nije moglo. Brazil u četvrtfinalu Svjetskog prvenstva. Kladionice su uvjerene, bit će to jednostavan posao za Brazilce. No, uvjereni smo, ipak će se nešto u petak od 16 sati na Education City stadionu u Al-Rayyanu pitati i Hrvate, još uvijek aktualne viceprvake svijeta...

Da bismo došli među osam najboljih reprezentacija svijeta po treći put, morali smo proći pravu dramu protiv Japana u osmini finala. Teških 120 minuta nakon kojih nije bilo pobjednika, a onda se s tri obrane jedanaesterca ukazao Dominik Livaković i odveo Hrvatsku na najvećeg favorita u Katru, koji se, dojam je, opet igra nogometa.

- Nije bilo puno vremena za pripremu, prebrzo dolazi utakmica. Bitno je da se oporavimo od Japana, Sosa je bio na treningu u srijedu i mislim da će konkurirati. Znamo što možemo, nećemo raditi puno promjena. Napravili smo nešto fantastično za Hrvatsku s gotovo novom reprezentacijom, igramo protiv jednog od najvećih favorita, spremni smo, potrudit ćemo se i dati sve od sebe. Čeka nas jako teška utakmica, Brazil je favorit, najbolja reprezentacija na ovom SP-u, najbrža i najenergičnija, s puno više raznovrsnosti nego druge reprezentacije, i od Raphinhe, Viniciusa i Neymara, koriste sve šablone. Ne znaš otkud dolazi opasnost. Ako se budemo raširili, imat ćemo velikih problema. Ali kad se lopta izgubi, rade visoki presing, a ulaze u problem ako je ne vrate u nekoliko sekundi. To hoćemo napraviti, ne smijemo ići jedan po jedan, nego djelovati kao reprezentacija i u svakom segmentu pomoći jedan drugome - rekao je izbornik Zlatko Dalić kojem će ovo biti 12. utakmica na mundijalima.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

- Možda je i ovo najjači protivnik s kojim smo igrali na SP-ima. Od 11, deset smo ih prošli kako treba. Ali ova je došla prerano, među osam. Ali tako je to, nekad te ždrijeb malo pomazi, nekad ne. Hrvatska je jedina manja država koja je nakon uspjeha na jednom SP-u to ponovila, jedina u povijesti. To je sjajno, ali nećemo i ne želimo tu stati, probat ćemo dobiti. Ne treba veći motiv nego da igraš četvrtfinale protiv Brazila. Svi su sanjali o takvim utakmicama, znamo što znači Brazil u nogometu, svima je to motiv. Nemamo što izgubiti, moramo se suprotstaviti kako najbolje znamo. Hrvatska je napravila sjajan uspjeh, ali želimo i više. Da je u finalu, bilo bi bolje.

Zbog akumuliranog zamora Dalić je na pretposljednjem treningu poštedio Marcela Brozovića, dok je zadnji propustio Mislav Oršić, koji je bio u ozbiljnim kombinacijama i za prvih 11.

Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Malo je vjerojatno da će Dalić napraviti previše promjena u početnoj postavi. Možda jednu ili dvije. Posljednja linija bi trebala ostati ista, tek je upitno hoće li zaigrati Sosa ili Barišić.

Ključna hrvatska osovina Luka Modrić, Marcelo Brozović i Mateo Kovačić zadržati će svoja mjesta na terenu, no Modrić i Kovačić moraju biti oprezni jer su jedan karton udaljeni od suspenzije, baš kao i Borna Barišić i Dejan Lovren. Ivan Perišić i Andrej Kramarić spremni su, a treba vidjeti za koga će se Dalić odlučiti u napadu, za Marka Livaju, Brunu Petkovića ili Antu Budimira. Ideja je na Kramarićevom mjestu Oršić, pa će tu sada konkurirati Vlašić ili Pašalić.

Ali sve ćemo saznati počevši od 16 sati na Education City stadionu. Prijenos utakmice možete pratiti na HRT-u 2.

