Nastavlja se katastrofalno loša sezona viceprvaka. Sjajni Finac nije uspio spasiti Jazz poraza

U uzbudljivoj NBA večeri odigranoj u četvrtak, ljubitelji košarke svjedočili su nizu dominantnih timskih i individualnih izvedbi. Phoenix Sunsi nastavili su svoj pobjednički niz uvjerljivom pobjedom nad Indiana Pacersima, Toronto Raptorsi su iskoristili umor Cleveland Cavaliersa, dok je Jalen Johnson ispisao povijest u pobjedi Atlanta Hawksa nad Utah Jazzom.

Sunsi petom pobjedom zaredom potopili Pacerse

Phoenix Sunsi su na svom terenu demonstrirali silu i deklasirali prošlosezonske prvake Istočne konferencije, Indiana Pacerse, rezultatom 133-98. Bila je to peta uzastopna pobjeda za ekipu iz Arizone, koja igra u fantastičnoj formi.

Utakmicu je obilježio nezaustavljivi dvojac Sunsa. Devin Booker ponovno je bio vođa svoje momčadi s 33 poena, kojima je dodao 7 asistencija i 5 skokova, uz sjajan šut iz igre 12 od 22. Odmah uz njega bio je i Dillon Brooks, koji je odigrao jednu od najboljih utakmica sezone, ubacivši 32 poena uz impresivan šut 12 od 18. Brooks je već na poluvremenu imao 24 poena, najavivši tešku večer za obranu Pacersa.

Iako su Sunsi već početkom treće četvrtine imali vodstvo od 20 poena, Pacersi su se nakratko vratili u igru i smanjili zaostatak na 83-73. Međutim, svaku nadu gostiju ugasio je Phoenix furioznom serijom od 16-0, koju je predvodio Booker s 10 uzastopnih poena. Time je utakmica definitivno prelomljena, a Sunsi su u posljednju dionicu ušli s vodstvom 106-84. S klupe je odličan doprinos dao i Oso Ighodaro sa 17 poena, 7 skokova i 3 blokade.

Za Pacerse, koji su pogođeni brojnim ozljedama, ovo je bio šesti uzastopni poraz, čime su pali na očajan omjer od 1-11. Njihova obrana ponovno je bila problematična, primivši 133 poena samo dvije večeri nakon što su od Utah Jazza primili čak 152. Najbolji u redovima Indiane bili su Andrew Nembhard s 21 i Pascal Siakam s 19 poena. Utakmicu su obilježile i ozljede – bek Sunsa Grayson Allen napustio je igru u drugoj četvrtini zbog ozljede kvadricepsa, dok je kod Pacersa Aaron Nesmith ozlijedio koljeno.

Raptorsi nadigrali umorne Cavalierse

U Clevelandu, Toronto Raptorsi su iskoristili činjenicu da su Cavaliersi igrali drugu utakmicu u dva dana te su slavili rezultatom 126-113. Bila je to šesta pobjeda Raptorsa u posljednjih sedam utakmica, potvrđujući njihov uspon forme.

Centralna figura susreta bio je svestrani Scottie Barnes, koji je odigrao fenomenalnu utakmicu i bio na korak do triple-double učinka. Barnes je završio s 28 poena, 10 skokova, 8 asistencija i čak 5 blokada, dominirajući na oba kraja terena. Sjajnu podršku imao je u Immanuelu Quickleyu, koji je dodao 25 poena, pogodivši ključne trice u završnici utakmice (šut za tri 5 od 7). Odličan je bio i centar Jakob Poeltl s 20 poena i 7 skokova.

Foto: David Richard

Cavaliersi, koji su igrali bez ozlijeđenog Dariusa Garlanda, oslanjali su se na Donovana Mitchella. Zvijezda Clevelanda je nakon večeri odmora ubacila 31 poen, uz 6 skokova i 6 asistencija, no to nije bilo dovoljno. Raptorsi su na poluvremenu imali vodstvo 67-54, ali su se Cavsi uspjeli vratiti i smanjiti na samo 90-85 krajem treće četvrtine. Ipak, u ključnim trenucima Quickley je s dvije vezane trice, uz koš RJ Barretta, odveo Toronto na nedostižnih 118-105 i osigurao pobjedu. Sljedeći izazov za Raptorse bit će upravo gostovanje kod Indiana Pacersa u subotu.

Jalen Johnson povijesnim triple-doubleom srušio Jazz

Atlanta Hawksi su, unatoč izostanku prve zvijezde Traea Younga, svladali Utah Jazz 132-122, a utakmicu je obilježila jedna od najdominantnijih individualnih predstava sezone. Jalen Johnson odigrao je utakmicu karijere, ostvarivši nevjerojatan triple-double s 31 poenom (rekord karijere), 18 skokova, 14 asistencija (rekord karijere) i 7 ukradenih lopti.

Hawksi su odigrali i timski sjajnu šutersku utakmicu, pogodivši čak 24 trice, što je najviše za bilo koju momčad u NBA ligi ove sezone. Postavili su i rekord franšize s 15 pogođenih trica u prvom poluvremenu. Uz Johnsona, briljirao je i centar Onyeka Okongwu, koji je postigao rekord karijere s 32 poena i 11 skokova, pogodivši čak 8 od 14 pokušaja za tri poena.

Iako je Jazz, predvođen Laurijem Markkanenom koji je ubacio 40 poena, uspio preokrenuti rezultat i povesti 106-103 početkom zadnje četvrtine, Atlanta je imala spreman odgovor. Serijom 8-0 pred kraj utakmice osigurali su pobjedu. Kod Jazza su se istaknuli i rookie Ace Bailey s 21 poenom te Keyonte George s 19.