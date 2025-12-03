Navijači Barcelone u očaju, opet se Olmo ozlijedio! Ovaj put kad je zabio gol. Evo koliko ga nema

Iako je Barcelona slavila u derbiju protiv Atletico Madrida i učvrstila vodeću poziciju na ljestvici, pobjedu je zasjenila teška ozljeda španjolskog reprezentativca Danija Olma (27). Naime, nakon utakmice potvrđene su loše vijesti za katalonski tabor, Olmo je doživio iščašenje ramena i prema prvim prognozama, na travnjaku ga nećemo vidjeti sve do siječnja.

Ozljeda se dogodila u 65. minuti utakmice protiv Atletico Madrida, u trenutku dok je Barcelona vodila 2-1. Taj susret bio je od presudne važnosti za borbu za naslov prvaka, s obzirom na to da je Barcelona uoči utakmice imala samo bod prednosti ispred Real Madrida i tri ispred samog Atletica.

Foto: NACHO DOCE/REUTERS

Foto: NACHO DOCE/REUTERS

Gubitak Olma, jednog od ključnih igrača, predstavlja ogroman hendikep za momčad, koja je u istom susretu igrala i bez veznjaka Frenkieja de Jonga, koji je otpao u zadnji trenutak zbog povišene temperature.

Navijači Barcelone frustrirani i razočarani

Reakcije navijača bile su burne i emotivne. Među mnogima osjetila se i velika doza frustracije zbog Olmove povijesti s ozljedama. Neki pišu kako španjolskog nogometaša stalno prate ozljede, koje su mu najveći izazov otkako je stigao u Kataloniju.

Olmu je ovo, naime, peta ozljeda otkako se prošlog ljeta pridružio Barceloni iz RB Leipziga. Prema Transfermarktu, bivši dinamovac propustio je 26 utakmica španjolskog velikana zbog raznih ozljeda, a nedavno, u listopadu, ozlijedio je list i propustio šest utakmica. Čeka ga novo izbivanje s travnjaka, i to taman kada je ulovio dobru formu.

O tom je problemu ranije pričao i njegov menadžer Andy Bara.

- Otkako je Dani stigao u Barcelonu do danas nisam s ijednom osobom razgovarao o njegovom mogućem odlasku iz kluba. Istina je da mu se često događaju ozljede. Kada bi znali u čemu je problem, onda bi taj problem i riješili. Nadam se da ćemo otkriti o čemu je riječ, sigurno je to neka sitnica, nešto se mora napraviti. Nisam doktor, volio bih da mu mogu pomoći, i njemu je teško. Otišao je u reprezentaciju, gdje nosi desetku... Teško se vratiti u ritam nakon ozljede, a u Barceloni baš i nemaš vremena. U takvom klubu nema opravdanja.

Foto: NACHO DOCE/REUTERS

Sve ozljede Danija Olma

Studeni 2025. - Iščašenje ramena (predviđeno tri tjedna oporavka)

Listopad 2025. - List (24 dana, propustio šest utakmica)

Ožujak 2025. - Aduktor (20 dana, sedam utakmica)

Siječanj 2025. - Istegnuće lista (19 dana, pet utakmica)

Rujan 2024. - Zadnja loža (32 dana, osam utakmica)

Svibanj 2024. - Problemi s mišićima (11 dana, dvije utakmice)

Listopad 2023. - Iščašenje ramena (54 dana, 13 utakmica)

Rujan 2023. - Ozljeda koljena (38 dana, 10 utakmica)

Siječanj 2023. - Ozljeda lista (36 dana, sedam utakmica)

Rujan 2022. - Ozljeda ligamenta u koljenu (50 dana, 13 utakmica)

Studeni 2021. - Ozljeda mišića (40 dana, osam utakmica)

Rujan 2021. - Ozljeda mišića (40 dana, devet utakmica)