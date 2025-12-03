Obavijesti

Sport

Komentari 3
NIJE MU PRVI PUT

Navijači Barcelone u očaju, opet se Olmo ozlijedio! Ovaj put kad je zabio gol. Evo koliko ga nema

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 2 min
3
Foto: NACHO DOCE/REUTERS

Olmu je ovo, naime, peta ozljeda otkako se prošlog ljeta pridružio Barceloni iz RB Leipziga. Prema Transfermarktu, bivši dinamovac propustio je 26 utakmica španjolskog velikana zbog raznih ozljeda

Iako je Barcelona slavila u derbiju protiv Atletico Madrida i učvrstila vodeću poziciju na ljestvici, pobjedu je zasjenila teška ozljeda španjolskog reprezentativca Danija Olma (27). Naime, nakon utakmice potvrđene su loše vijesti za katalonski tabor, Olmo je doživio iščašenje ramena i prema prvim prognozama, na travnjaku ga nećemo vidjeti sve do siječnja.

Ozljeda se dogodila u 65. minuti utakmice protiv Atletico Madrida, u trenutku dok je Barcelona vodila 2-1. Taj susret bio je od presudne važnosti za borbu za naslov prvaka, s obzirom na to da je Barcelona uoči utakmice imala samo bod prednosti ispred Real Madrida i tri ispred samog Atletica.

LaLiga - FC Barcelona v Atletico Madrid
Foto: NACHO DOCE/REUTERS
LaLiga - FC Barcelona v Atletico Madrid
Foto: NACHO DOCE/REUTERS

Gubitak Olma, jednog od ključnih igrača, predstavlja ogroman hendikep za momčad, koja je u istom susretu igrala i bez veznjaka Frenkieja de Jonga, koji je otpao u zadnji trenutak zbog povišene temperature.

Navijači Barcelone frustrirani i razočarani

Reakcije navijača bile su burne i emotivne. Među mnogima osjetila se i velika doza frustracije zbog Olmove povijesti s ozljedama. Neki pišu kako španjolskog nogometaša stalno prate ozljede, koje su mu najveći izazov otkako je stigao u Kataloniju. 

Olmu je ovo, naime, peta ozljeda otkako se prošlog ljeta pridružio Barceloni iz RB Leipziga. Prema Transfermarktu, bivši dinamovac propustio je 26 utakmica španjolskog velikana zbog raznih ozljeda, a nedavno, u listopadu, ozlijedio je list i propustio šest utakmica. Čeka ga novo izbivanje s travnjaka, i to taman kada je ulovio dobru formu.

O tom je problemu ranije pričao i njegov menadžer Andy Bara.

- Otkako je Dani stigao u Barcelonu do danas nisam s ijednom osobom razgovarao o njegovom mogućem odlasku iz kluba. Istina je da mu se često događaju ozljede. Kada bi znali u čemu je problem, onda bi taj problem i riješili. Nadam se da ćemo otkriti o čemu je riječ, sigurno je to neka sitnica, nešto se mora napraviti. Nisam doktor, volio bih da mu mogu pomoći, i njemu je teško. Otišao je u reprezentaciju, gdje nosi desetku... Teško se vratiti u ritam nakon ozljede, a u Barceloni baš i nemaš vremena. U takvom klubu nema opravdanja. 

LaLiga - FC Barcelona v Atletico Madrid
Foto: NACHO DOCE/REUTERS

Sve ozljede Danija Olma

  • Studeni 2025. - Iščašenje ramena (predviđeno tri tjedna oporavka)
  • Listopad 2025. - List (24 dana, propustio šest utakmica)
  • Ožujak 2025. - Aduktor (20 dana, sedam utakmica)
  • Siječanj 2025. - Istegnuće lista (19 dana, pet utakmica)
  • Rujan 2024. - Zadnja loža (32 dana, osam utakmica)
  • Svibanj 2024. - Problemi s mišićima (11 dana, dvije utakmice)
  • Listopad 2023. - Iščašenje ramena (54 dana, 13 utakmica)
  • Rujan 2023. - Ozljeda koljena (38 dana, 10 utakmica)
  • Siječanj 2023. - Ozljeda lista (36 dana, sedam utakmica)
  • Rujan 2022. - Ozljeda ligamenta u koljenu (50 dana, 13 utakmica)
  • Studeni 2021. - Ozljeda mišića (40 dana, osam utakmica)
  • Rujan 2021. - Ozljeda mišića (40 dana, devet utakmica)

