Navijači Vukovara: 'Imali ste ih, šteta'. 'Tadić bi mi zbog ovoga već u autobusu dobio otkaz'

Gorica i Vukovar odigrali su 1-1 u prvoj utakmici 13. kola HNL-a. Prvih 45 minuta utakmica je bila mirna, a u drugom dijelu je uslijedio pravi vatromet - golovi, crveni karton, stative, promašene prilike. Upravo je ružan potez Tadića izazvao žestoke reakcije sportske javnosti, a potez su osudili i navijači Vukovara. Donosimo reakcije s društvenih mreža.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:40 Pas prekinuo utakmicu u Vukovaru | Video: HNK Vukovar 1991

"Dobro je, idemo dalje, majstori s Dunava"

"Imali ste ih, baš šteta"

"Ovog Tadića ostaviti u drugoj županijskoj ligi, pa ovo nema nigdje"

"Bolje da se Tadić preziva Mulac, a Mulac Tadić"

"Zašto se VAR nije uključio kad su udarili Gonzaleza?"

"Tadić bi mi zbog pljuvanja već u autobusu dobio raskid ugovora. Razumijem i nervozu i sve, ali na taj način se ne predstavlja Vukovar, ni klub ni dres. Od početka prvenstva postavili smo se kao gospodski klub koji je pokupio simpatije širom države i onda si dopustiš takvu sramotu"

"Problem je slaba realizacija...", neki su od komentara na službenoj stranici Vukovara na društvenim mrežama.

Velika Gorica: HNK Gorica i NK Vukovar sastali se u 13. kolu Prve HNL | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Vukovarci su protiv Gorice predstavili i novi dres, a u idućem prvenstvenom kolu igraju protiv Slaven Belupa u gostima 21. studenog.