GORICA - VUKOVAR 1-1 "Razumijem i nervozu i sve, ali na taj način se ne predstavlja Vukovar, ni klub ni dres. Od početka prvenstva postavili smo se kao gospodski klub", jedan je od komentara navijača Vukovara na mrežama
REAKCIJE NAKON REMIJA
Navijači Vukovara: 'Imali ste ih, šteta'. 'Tadić bi mi zbog ovoga već u autobusu dobio otkaz'
Čitanje članka: < 1 min
Gorica i Vukovar odigrali su 1-1 u prvoj utakmici 13. kola HNL-a. Prvih 45 minuta utakmica je bila mirna, a u drugom dijelu je uslijedio pravi vatromet - golovi, crveni karton, stative, promašene prilike. Upravo je ružan potez Tadića izazvao žestoke reakcije sportske javnosti, a potez su osudili i navijači Vukovara. Donosimo reakcije s društvenih mreža.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
- "Dobro je, idemo dalje, majstori s Dunava"
- "Imali ste ih, baš šteta"
- "Ovog Tadića ostaviti u drugoj županijskoj ligi, pa ovo nema nigdje"
- "Bolje da se Tadić preziva Mulac, a Mulac Tadić"
- "Zašto se VAR nije uključio kad su udarili Gonzaleza?"
- "Tadić bi mi zbog pljuvanja već u autobusu dobio raskid ugovora. Razumijem i nervozu i sve, ali na taj način se ne predstavlja Vukovar, ni klub ni dres. Od početka prvenstva postavili smo se kao gospodski klub koji je pokupio simpatije širom države i onda si dopustiš takvu sramotu"
- "Problem je slaba realizacija...", neki su od komentara na službenoj stranici Vukovara na društvenim mrežama.
Vukovarci su protiv Gorice predstavili i novi dres, a u idućem prvenstvenom kolu igraju protiv Slaven Belupa u gostima 21. studenog.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku