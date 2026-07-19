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PATRICK BERG

Nema odmora: Samo šest dana nakon SP-a igrao za Bodo/Glimt

Piše Bruno Lukas,
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Nema odmora: Samo šest dana nakon SP-a igrao za Bodo/Glimt
Foto: MIKE SEGAR/REUTERS
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Norveški veznjak Patrick Berg igrao je za Bodo/Glimt svega šest dana nakon što je odigrao svih 120 minuta u četvrtfinalu Svjetskog prventsva protiv Engleske

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Patrick Berg (28) vratio se u ponedjeljak navečer iz SAD-a, prisustvovao proslavi u Oslu i već u utorak sletio u Bodo.

Četiri dana slobodnog bila su mu jedini odmor nakon iscrpljujuće kampanje na Mundijalu u kojoj je odigrao sve tri utakmice, uključujući 120 minuta u četvrtfinalu protiv Engleske.

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- Moje tijelo se osjeća stvarno dobro. Osjećao sam se u dobroj formi od prvog trenutka s reprezentacijom i nadam se da će se prilagodba umjetnoj travi i vremenskoj razlici dogoditi brzo - rekao je Berg.

Već u petak Bodo/Glimt je igrao protiv Frederikstada u Eliteserien ligi, a Berg je ušao u igru posljednjih 20 minuta, preuzeo kapetansku vrpcu i osigurao vezni red u pobjedi 3-0 dok je momčad već vodila 1-0.

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Od siječnja do sredine srpnja odradio je 30 službenih utakmica za klub i reprezentaciju, a pred njim su Eliteserien, europske kvalifikacije i međunarodne utakmice.

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Ako odigra sve preostale utakmice, mogao bi godinu završiti s oko 66 nastupa.

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