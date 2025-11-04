Nevjerojatne brojke: Napadači i krila zabijaju, ali veznjaci zabili samo jedan gol više od stopera?

Dinamo se i dalje muči. Mario Kovačević odlično sa svojom novom momčadi plovi velikim hrvatskim derbijima gdje u pet utakmica ima pet pobjeda, trener "modrih" sjajan je i na europskoj sceni (dvije pobjeda i remi), problem su tek - male utakmice. Remi u Varaždinu se i ne može smatrati kiksom, ali porazi od Gorice, Lokomotive i Vukovara to svakako jesu.

Kovačevićev Dinamo u uvodnih je 16 utakmica sezone upisao 11 pobjeda, dva remija i tri poraza. Najviše boli što su sva tri poraza stigla na domaćoj sceni, u Maksimiru se već godinama kunu kako im je najvažniji HNL, a onda baš na tom području bude i najviše problema. Dosta iznenađujuće...

Zagrepčani su u tih 16 utakmica postigli 37 golova, a sad je prilično jasno kako Kovačeviću tu najviše nedostaje učinak njegovih veznjaka. Dva modra napadača (Kulenović i Beljo) zajedno su postigli 15 golova, toliko ih imaju i krilni igrači. Bakrar je već pogodio sedam puta, Hoxha i Lisica su zabili triput, Vidović i Varela po jednom.

Uoči sezone na papiru je najjače izgledala vezna linija, a baš je ona za sada uvjerljivo najveći dužnik. Dinamovi su veznjaci za sada postigli samo četiri gola, Ljubičić je zabio dvaput, Villar i Stojković po jednom. Premalo s obzirom na uloženo, ali i na kvalitetu veznog reda. Nijedan gol još na svom kontu nemaju Mišić, Zajc, Bennacer, sa smanjenom minutažom ni Mudražija ni Soldo.

Zagreb: Dinamo i Rijeka sastali se u 12. kolu Prve HNL | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

I tu Kovačević mora pronaći ofenzivnija rješenja u veznom redu, pojedince koji mogu zabijati. Dinamo je u HNL-u znao igrati u trokutu s Mišićem, Bennacerom i Zajcom, a vidi se kako su oni previše - bezopasni. I suparnički se igrači mogu lakoćom bazirati na čuvanje napadača ili Dinamovih krila. I baš zbog ovih brojki nije jasno zašto Kovačević češće ne potegne za Mudražijom.

Josip Mišić u dosadašnjem je periodu sezone odigrao 1230, Dejan Ljubičić 1034 minuta, ostatak je ipak puno manje bio na terenu. Stojković je odradio 550, Zajc 507, Bennacer 444, Villar 331, Mudražija 122, a Soldo tek 98 minuta. A ozbiljnijeg učinka, golova i asistencija, i dalje - nema. Što je zabrinjavajuće.

Dapače, čak su tri gola ove sezone postigli stoperi!? McKenna, Dominguez i Theophile su poentirali po jednom. I taj podatak zvuči nevjerojatno, da su obrambeni igrači "modrih" praktički opasni kao i veznjaci!? Kako je to uopće moguće? Mario Kovačević pod hitno nešto mora mijenjati, vezni red Dinama pati za igračima koji će zabijati. Ili bi uskoro moglo biti i većih problema. Što će tek biti ako stanu - napadači i krila!?

Dinamovi golovi ove sezone

15 (napadači) - Kulenović 8, Beljo 7

15 (krilni igrači) - Bakrar 7, Hoxha 3, Lisica 3, Vidović 1, Varela 1

4 (vezni igrači) - Ljubičić 2, Stojković 1, Villar 1

3 (obrana) - McKenna 1, Theophile 1, Dominguez 1