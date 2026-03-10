Ngannou se vraća u kavez! Novi šef bit će mu Jake Paul...

Kamerunski nokauter Francis Ngannou (18-3) vraća se u kavez! Most Valuable Promotions objavio je da će se Ngannou vratiti MMA borbama 16. svibnja u Los Angelesu. Protivnik će mu biti Brazilac Philipe Lins (18-5), nekadašnji UFC borac, ali i PFL-ov prvak u turniru teškaša.

Ngannou je postao slobodan borac nakon što mu je u ožujku istekao ugovor s PFL-om. U spomenutoj promociji, po mnogima drugoj najjačoj na svijetu, proveo je tri godine.

Međutim, pod okriljem PFL-a odradio je samo jedan MMA nastup, kad je u listopadu 2024. nokautirao Renana Ferreiru u Saudijskoj Arabiji. Istodobno je imao i izvršnu ulogu u projektu PFL Africa, dok mu je ugovor omogućavao i boksačke izlete izvan organizacije.

Borio se protiv Tysona Furyja i Anthonyja Joshue po boksačkim pravilima, ali oba puta je izgubio. Protiv Furyja izgubio je podijeljenom sudačkom odlukom u meču koji je izazvao brojne rasprave, dok ga je Joshua brutalno nokautirao u drugoj rundi.

Ipak, kad je riječ o MMA-u, Ngannou i dalje stoji na ozbiljnom nizu. Pobijedio je posljednjih sedam borbi u kavezu, a UFC je napustio kao prvak teške kategorije. Nije se s Danom Whiteom, čelnikom UFC-a, mogao dogovoriti oko novog ugovora.

U najjačoj svjetskoj organizaciji ostvario je omjer 12-2, uz pobjede nad Stipom Miočićem, Cirylom Ganeom, Cainom Velasquezom, Alistairom Overeemom i Juniorom dos Santosom.