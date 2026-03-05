Nije samo Rijeka, Hajduk je po istom obrascu ispadao od Gzire, FCSB-a, Tobola, Dinamo Cityja...

Šokantan i po svemu raritetan, ali ne i neviđen poraz Hajduka odgledali smo na Rujevici. Dva primljena gola duboko u sudačkoj nadoknadi okrenula su tijek utakmice, izbacili Hajduk iz hdaljnjeg natjecanja u Kupu, ali i podsjetili vojsku navijača u bijelom na neke slične, šokantne, po svemu neobjašnjive poraze koji su ih dovodili u predinfarktno stanje, neke možda i korak dalje.

Negdje na ulazu u Hajdukovu akademiju trebalo bi postaviti kamenu ploču i na njoj uklesati "Utakmica se igra sve dok sudac ne odsvira kraj", jer toliko je već primjera primljenih golova, prosutih bodova i ispadanja u sudačkim nadoknadama da to više nikako ne može biti slučajno. Pogotovo u Europi, jer ovaj šokantan poraz na Rujevici neodoljivo podsjeća na brojne europske poraze Hajduka u zadnjih petnaestak godina...

U prvoj utakmici 2. pretkola Konferencijske lige Hajduk je svladao Tobol s 2:0 | Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Ne treba ići daleko u povijest da bi pronašli prvi primjer, dovoljno se vratiti na početak tekuće sezone i podsjetiti na ispadanje od Dinamo Cityja, koji je golovima Qardakua i Berishe duboko u sudačkoj nadoknadi vremena, u 109. i 111. minuti, preokrenuo poraz u prvoj utakmici u Splitu 1-2 u pobjedu u Tirani 3-1 i prolaz. Prosuo je u ovoj sezoni Hajduk tri boda i u Maksimiru protiv Dinama, vodili su golom Šege sve do duboke sudačke nadoknade, ali im je u 102. minuti zabio Hoxha.

Duga je povijest Hajdukovih europskih kikseva i ispadanja u sudačkim nadoknadama, primjerice, u sezoni '21/22. ispali su od Tobola koji je u Kostanaju nadoknadio poraz 2-0 i golom Tagibergena u 118. minuti izbacio Hajduk u drugom pretkolu Konferencije lige.

Što tek reći o slabašnoj Gziri koju je Hajduk u prvom susretu u gostima svladao 2-0, i još u uzvratu u Splitu rano poveo, da bi u drugom poluvremenu Maltežani najprije poravnali, a Kone u zadnjoj, šestoj minuti dodanog vremena zabio rijetko viđen gol i donio prolaz svojoj momčadi. Bila je to senzacija nad senzacijama.

Foto: IVC

Godinu ranije u sudačkoj nadoknadi Gnohere je zabio pobjednički gol u Bukureštu i odveo FCSB u doigravanje Europa lige, a Hajduk zavio u crno. Ispali su bijeli i od Maccabija iz Tel Aviva, i to nakon izvođenja kaznenih udaraca, na zadnjoj stepenici u doigravanju za Europa ligu u sezoni '16/17. Što tek reći o seriji prosutih bodova u derbijima s Dinamom u sudačkim nadoknadama, kada su im golove zabijali Oršić i Baturina, pa ranije Soudani, Čop, Henriquez...

Split: Uzvratna utakmica Play-offa Lige prvaka, Hajduk - Maccabi | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Poraz na Rujevici je šokantan, neshvatljiv, za navijače Hajduka i teško probavljiv jer nije to prvi put da im se događaju ovakvi kiksevi i ispadanja. Ali u moru sličnih, bolnih primjera, ovaj će ipak ostati raritetan, jer teško je pronaći primjer da je jedna momčad prosula vodstvo 2-1 i ispala nakon što su primili dva gola u 119. i 120. minuti. Ne produžetka, nego regularnog dijela utakmice!? Utakmice Hajduka definitivno nisu za one slabih živaca ili narušenog zdravlja...