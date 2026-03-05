Obavijesti

SVE ŠOKANTNE ZAVRŠNICE

Nije samo Rijeka, Hajduk je po istom obrascu ispadao od Gzire, FCSB-a, Tobola, Dinamo Cityja...

Piše Tomislav Gabelić,
Susret Rijeke i Hajduka u četvrtfinalu Hrvatskog nogometnog kupa | Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

Na ulazu u Hajdukovu Akademiju trebalo bi postaviti natpis "Utakmica se igra sve dok sudac ne odsvira kraj", jer toliko golova, prosutih bodova i ispadanja u sudačkim nadoknadama ne može biti slučajno.

Admiral

Šokantan i po svemu raritetan, ali ne i neviđen poraz Hajduka odgledali smo na Rujevici. Dva primljena gola duboko u sudačkoj nadoknadi okrenula su tijek utakmice, izbacili Hajduk iz hdaljnjeg natjecanja u Kupu, ali i podsjetili vojsku navijača u bijelom na neke slične, šokantne, po svemu neobjašnjive poraze koji su ih dovodili u predinfarktno stanje, neke možda i korak dalje. 

KOMENTAR Prst sudbine htio je da Hajduk na koncu bude kažnjen za veliki šlamperaj svoje administracije
Prst sudbine htio je da Hajduk na koncu bude kažnjen za veliki šlamperaj svoje administracije

Negdje na ulazu u Hajdukovu akademiju trebalo bi postaviti kamenu ploču i na njoj uklesati "Utakmica se igra sve dok sudac ne odsvira kraj", jer toliko je već primjera primljenih golova, prosutih bodova i ispadanja u sudačkim nadoknadama da to više nikako ne može biti slučajno. Pogotovo u Europi, jer ovaj šokantan poraz na Rujevici neodoljivo podsjeća na brojne europske poraze Hajduka u zadnjih petnaestak godina... 

U prvoj utakmici 2. pretkola Konferencijske lige Hajduk je svladao Tobol s 2:0
U prvoj utakmici 2. pretkola Konferencijske lige Hajduk je svladao Tobol s 2:0 | Foto: Milan Sabic/PIXSELL

Ne treba ići daleko u povijest da bi pronašli prvi primjer, dovoljno se vratiti na početak tekuće sezone i podsjetiti na ispadanje od Dinamo Cityja, koji je golovima Qardakua i Berishe duboko u sudačkoj nadoknadi vremena, u 109. i 111. minuti, preokrenuo poraz u prvoj utakmici u Splitu 1-2 u pobjedu u Tirani 3-1 i prolaz. Prosuo je u ovoj sezoni Hajduk tri boda i u Maksimiru protiv Dinama, vodili su golom Šege sve do duboke sudačke nadoknade, ali im je u 102. minuti zabio Hoxha. 

Duga je povijest Hajdukovih europskih kikseva i ispadanja u sudačkim nadoknadama, primjerice, u sezoni '21/22. ispali su od Tobola koji je u Kostanaju nadoknadio poraz 2-0 i golom Tagibergena u 118. minuti izbacio Hajduk u drugom pretkolu Konferencije lige.

Što tek reći o slabašnoj Gziri koju je Hajduk u prvom susretu u gostima svladao 2-0, i još u uzvratu u Splitu rano poveo, da bi u drugom poluvremenu Maltežani najprije poravnali, a Kone u zadnjoj, šestoj minuti dodanog vremena zabio rijetko viđen gol i donio prolaz svojoj momčadi. Bila je to senzacija nad senzacijama. 

Hajduk i Steaua su u prvoj utakmici trećeg pretkola Europske lige na Poljudu odigrali 0:0
Foto: IVC

Godinu ranije u sudačkoj nadoknadi Gnohere je zabio pobjednički gol u Bukureštu i odveo FCSB u doigravanje Europa lige, a Hajduk zavio u crno. Ispali su bijeli i od Maccabija iz Tel Aviva, i to nakon izvođenja kaznenih udaraca, na zadnjoj stepenici u doigravanju za Europa ligu u sezoni '16/17.  Što tek reći o seriji prosutih bodova u derbijima s Dinamom u sudačkim nadoknadama, kada su im golove zabijali Oršić i Baturina, pa ranije Soudani, Čop, Henriquez...

Split: Uzvratna utakmica Play-offa Lige prvaka, Hajduk - Maccabi
Split: Uzvratna utakmica Play-offa Lige prvaka, Hajduk - Maccabi | Foto: Miranda Cikotic/PIXSELL

Poraz na Rujevici je šokantan, neshvatljiv, za navijače Hajduka i teško probavljiv jer nije to prvi put da im se događaju ovakvi kiksevi i ispadanja. Ali u moru sličnih, bolnih  primjera, ovaj će ipak ostati raritetan, jer teško je pronaći primjer da je jedna momčad prosula vodstvo 2-1 i ispala nakon što su primili dva gola u 119. i 120. minuti. Ne produžetka, nego regularnog dijela utakmice!? Utakmice Hajduka definitivno nisu za one slabih živaca ili narušenog zdravlja...

OŠTRE RIJEČI Rebić raspalio po sucu! 'Rekao sam kumu Majstoroviću: Pajdo, jedini ovaj može usr.. utakmicu'
Rebić raspalio po sucu! 'Rekao sam kumu Majstoroviću: Pajdo, jedini ovaj može usr.. utakmicu'
VAR KOMUNIKACIJA VIDEO Evo zašto Ante Rebić nije dobio crveni: 'Ima namjeru... Mah, potvrđujemo samo žuti'
VIDEO Evo zašto Ante Rebić nije dobio crveni: 'Ima namjeru... Mah, potvrđujemo samo žuti'

