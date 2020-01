'Znam da zbog nas svi pijete apaurine, idemo ispuniti san'

Vesela i neprospavana noć je iza nas. Hrvatska je pobijedila Njemačku 25-24 i osigurala polufinale Eura. 'Kauboji' su to proslavili, naravno, ali ništa previše jer ih već u ponedjeljak čeka utakmica protiv Češke.

Ostala su još dva kola do kraja grupne faze, a našoj reprezentaciji trebaju dvije pobjede za prvo mjesto u skupini. Naporan tempo je pred 'kaubojima', ali već su pokazali koliko su izdržljivi. Uostalom, pitajte Nijemce.

- Nisam spavao cijelu noć, išao sam opet gledati utakmice. Ja sam djevica, pa znate da sve moram analizirati. Nijemci nisu birali sredstva, tukli su, udarali, a mi smo počeli unositi nervozu, imali smo primjedbe na svaki njihov start, na suđenje. Ali to je karakteristika gubitnika. Pobjednici se znaju prilagoditi. Nismo se niti u jednom trenutku predali. Nagrađeni smo upornošću. Oni su moćni, nevjerojatno motivirani, probijali zonu. Teško je bilo izdržati, ali što se bližilo kraju, obrna je opet bila granitna. Bili su nesigurni, probudio se Luka Stepančić - rekao je Lino Červar.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Protiv Njemačke nam nije sve išlo kako smo zamislili, ali čak i u takvom izdanju, Hrvatska je pobijedila.

- Mi smo promašili tri sedmerca, naši su golmani zajedno obranili pet lopti i opet smo pobijedili. Ovo je utakmica za povijest, od 13 velikih natjecanja, deset puta smo izborili polufinale, ovo mi je posebno drago, kao 2008. s Francuzima. Velika pobjeda i opet je Hrvatska u vrhu, trebalo mi je dvije godine da složim malo momčad. Gledajte, nitko nema takav kontinuitet, ni Francuska, Danska... Ljudi, pa liga nam je slaba, ljudi nemaju za trenera, doktora, kolektivni sport je na umiranju...

Slijedi utakmica protiv Češke, prilika da se odmore neki igrači.

- Moram sad dobro paziti. Nemamo mi deset Hansena i veliku širinu. Znači ja bi morao tražiti od Hrstića, Ravnića da moraju pobijediti. Protiv Srbije smo imali toliko navijača, nakon što smo vidjeli sve te navijače, morao sam koristiti najbolje igrače i pobijediti. Ja moram paziti na sve, moram odmarati najbolje igrače. Naravno da želimo svi pobijediti, ali moram paziti...

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Červar je i ovaj put dobio pitanje o Štrleku, a nakon toga je podignuo glas.

- Nije mi jasno čemu to. Ja sam svoje rekao, ja volim Štrleka, ja sam ga uveo 2008. u reprezentaciju, teško mi je pala njegova ozljeda, iznimno ga cijenim, dva, tri puta sam razgovarao, ali otkazivanje je njegova odluka. Ne mogu usred prvenstva, gdje svi ginu, pa to je nepravda prema Mandiću. Mi se ne poštujemo u Hrvatskoj, ja bih ga opet htio vidjeti u reprezentaciji, nitko ne radi u reprezentaciji protiv njega. Svima nam je bilo žao i teško nam je pala njegova odluka, ali što da radim?! Želio bih da se to riješi. Ništa nitko nema protiv njega. Sigurno da je potreban reprezentaciji. Ako želi igrati, postoji procedura, gdje se žali kod Upravnog odbora, to se analizira. Ali mora postojati procedura. Nisam spavao zbog Štrleka, išao sam kod njega razgovarati u Vesprem, ali nije pomoglo...

Za vrijeme time-outa Lino rijetko, točnije nikad, ne govori o taktici, više je usmjeren na motivaciju igrača.

- Kad čujem da trener govori o taktici na time-outu, to je glupost. Ako ne ide, daj loptu njemu. A, ako ne ide, onda daj njemu. Pa što je radio taj trener tijekom tjedna? I onda pokušava cijelu taktiku riješiti u minuti, pa što se radilo na treningu? Pa ljudi gase televizor kad čuju tako nešto. Razgovaram s trenerima koji nešto znače, svi plješću na sustav sedam na šest, a jedino kod se to kritizira. Kada Brazil zabije četiri gola na taj način, onda im se svi dive. A kada mi tako igramu, napadaju nas. Eto i Portugal igra na taj način i svi su oduševljeni. To je jedina kvalitetna stvar koju su smislili i sad žele to srušiti. To je metodički savršena taktika u kojoj igrač uči, Treba se potruditi oko toga, treba se usavršavati. Najlakše je samo puknuti prema golu.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Protiv Njemačke smo promašili čak tri sedmerca. Probao je Horvat, nije išlo. Pa je probao Karačić, ali i on je promašio. Na kraju je loptu uzeo Domagoj Duvnjak.

- Evo, Štrlek je bio penaldžija, nadam se da ćemo ga pronaći. Nek se promašuju, ali da pobjeđujemo, znam da uzimate apaurine, ali to je emocija... Ne znam tko nije gledao našu utakmicu. To je toliki stres. Uzimam ih i ja haha. Nadam se da nećemo naškoditi onim ljudima koji već imaju problema sa zdravljem.

Nakon njega je pred novinare sjeo Marin Šego koji nam je donio pobjedu protiv Njemačke fanstastičnim obranama u posljednjoj sekundi.

- Nismo se baš naspavali. Danas imamo neke obaveze, navečer trening i onda se pripremamo za sutra. Dobro je, ekipa je jučer baš povukla. Nisam uspio ući u seriju velikog broja obrana. Gubili smo četiri, pet razlike. Kada su svi misli da se nećemo vratiti, pokazali smo karakter i borili se do posljednje sekunde. Donijeli smo veselje hrvatskom narodu.

Slijedi Češka.

- Još nismo Češku analizirali. Danas se odmaramo i pripremamo, a onda ćemo dočekati Čehe. Navijači dolaze baš u velikom broju, bodre nas i daju nam velik vjetar u leđa...

