Nova politika u Maksimiru: Dinamovu djecu uče treneri s čak 1191 nastupom za 'modre'

Jerko Leko, Milan Badelj, Goran Vlaović..., samo su neka od imena koja su od ovoga ljeta službeno dio Dinama. Zvonimir Boban promijenio je klupsku politiku "modrih", predsjednik Dinama želi u Maksimiru vidjeti što više poznatih lica, bivših igrača koji su ostavili velik trag u maksimirskom klubu. I modri se velikani, malo po malo, vraćaju u Dinamo.

U Dinamovoj omladinskoj školi danas radi mnoštvo trenera, a velik dio tih imena kroz igračku je karijeru nastupalo u plavom dresu. I to ostavilo prilično dobar dojam. Svi ti dečki danas grade svoje post-igračke karijere, svi na nogomet gledaju nekim drugim očima. I prilično smo sigurni, svi mogu nečemu naučiti buduće naraštaje, biti primjer Dinamovim klincima.

Vjerovali ili ne, 12 Dinamovih trenera koji su na razne načine uključeni u rad prve momčadi i omladinskog pogona kroz svoju je karijeru skupilo čak 1191 nastup za seniore Dinama. Dojmljivo, zar ne? Apsolutni "broj 1" po tom je pitanju Marko Mlinarić, legendardna "desetka" Zagrepčana koji je kroz individualni rad uključen u treninge pionira. A za Dinamo je skupio 307 nastupa.

Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

Milan Badelj je 189 puta branio boje Dinama, a na ljeto se priključio omladinskom pogonu. I sad je priključen u stožer juniorske momčadi. Trener tih juniora je još jedna ikona "modrih", Jerko Leko koji je za Dinamo odigrao 157 službenih utakmica. Jednu manje ima Ivan Kelava, junak brojnih europskih utakmica "plavih", danas član stručnog stožera Marija Kovačevića.

Goran Vlaović je od 1991. do 1994. ostavio dubok trag u Maksimiru, a u novoj konstalaciji snaga u Dinamu je asistent direktora Akademije Alberta Capellasa. Ozbiljan brojn nastupa u Dinamu još su upisali Renato Pilipović (81, trener druge momčadi junioria), Jozo Šimunović (76, u stožeru juniora) i Tomislav Barbarić (70, član stožera druge momčadi pionira).

Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo

Marko Šarlija (15 nastupa) je bivši golman Dinama, danas trener vratara u juniorima, trener kadeta Tomislav Mikulić je 14 puta oblačio dres Dinama, a Ivica Landeka još jedan u nizu asistenata Marija Kovačevića 10 puta. Za Dinamo je dva službena nastupa upisao i Matija Katalinić, trener druge momčadi zagića.

Opet, nisu to svi dinamovci koji su u vrijeme nove vlasti vraćeni u klub, u skautsku službu uključeni su Džemal Mustedanagić i Kujtim Shala, tu je opet i Stjepan Deverić. Silvio Marić uživa u ulozi klupskog ambasadora, tu je i Tomo Šokota, osoba od povjerenja Zvonimira Bobana o kojem ne treba ni pričati. I ova priča pokazuje kako se Dinamo vraća - dinamovcima. Ali i kako Dinamovi klinci imaju od koga učiti.

Dinamovi treneri s nastupima za seniore

307 - Marko Mlinarić (trener, individualni rad, pioniri)

189 - Milan Badelj (stožer, juniori / U-19)

157 - Jerko Leko (trener, juniori / U-19)

156 - Ivan Kelava (stožer, prva)

114 - Goran Vlaović (asistent direktora akademije)

81 - Renato Pilipović (trener, juniori 2 / U-18)

76 - Jozo Šimunović (stožer, juniori / U-19)

70 - Tomislav Barbarić (stožer, pioniri 2 / U-14)

15 - Marko Šarlija (stožer, juniori / U-19)

14 - Tomislav Mikulić (trener, kadeti / U-17)

10 - Ivica Landeka (stožer, prva)

2 - Matija Katalinić (zagići 2 / U-8)