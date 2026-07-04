Novi španjolski adut Dinama: Yamal mu zatvorio vrata Barce, dominirao na Euru do 19 godina

Dinamo se svakim danom sve više otvara španjolskom tržištu. Dani Olmo bio je između 2014. i 2020. član zagrebačkog kluba, u Maksimiru sjajnim igrama otvorio vrata brojnim sunarodnjacima. I Zagrepčani danas sve češće gledaju prema Španjolskoj, pa čak i Barceloni, odakle je u četvrtak stigao Dani Rodriguez (20).

Pokretanje videa... VIDEO Spektakularan nastavak slavlja u Maksimiru! Vatromet i baklje u prvom planu | Video: Domagoj Vugrinović/24sata

Mlada nada španjolskog nogometa već je dulje na meti "modrih", a u cijelu priču se posljednjih tjedana pokušavala ubaciti i Osasuna. I nagovoriti Rodrigueza na dolazak u Pamplonu. Ipak, 20-godišnji krilni igrač odlučio se otisnuti u inozemstvo, postati treći Španjolac (uz Domingueza i Torrentea) u aktualnom kadru Dinama.

Dani Rodriguez je igrač s velikim pedigreom, ofanzivac od kojega su i na Camp Nou imali velika očekivanja. I baš zbog tih razloga dulje nisu bili zainteresirani za prodaju svoga dragulja. No Rodriguez ima i jedan veliki "problem", na njegovoj poziciji igra - Lamine Yamal, jedna od najvećih nogometnih zvijezda današnjice.

Zagreb: Trening GNK Dinamo | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Novi igrač Dinama ima i jedan nastup za seniore Barcelone, u prvenstvenoj pobjedi svoje momčadi nad Rayo Vallecanom 2-1 (svibanj 2025.) bio je na terenu tek do 38. minute. Bio je to debi iz noćnih mora, Rodriguez je na toj utakmici iščašio rame, pa ga je na terenu zamijenio baš Yamal.

Sa španjolskom reprezentacijom do 19 godina osvojio je europsko zlato 2024. godine u Sjevernoj Irskoj, Rodriguez je na tom turniru zabio jedan gol, ali se našao i u idealnoj momčadi Europskog prvenstva. Tu je dokazao klasu, savršenu "ljevicu" iako igra na desnoj strani.

Rodriguez bi u Maksimiru odmah trebao preuzeti ulogu startera na desnom krilu, dobiti prednost u odnosu na hitronogog Lisicu. Opći je dojam kako će Bakrar ove sezone biti puno više korišten u vrhu napada, biti ozbiljna konkurencija najboljem strijelcu lige Belji. Barcelona se u ugovoru s “modrima” zaštitila “buy back” klauzulom, a Rodriguez će dobiti veliku priliku za minutažom na velikoj sceni. Sceni koja je i Daniju Olmu bila sjajna odskočna daska...