Novi trener Reala preuzeo je odgovornost za debakl: Hvala igračima. Ja sam odgovoran!

Samo dva dana nakon što je sjeo na užarenu klupu Real Madrida, Álvaro Arbeloa doživio je debi iz noćne more. "Kraljevski klub" je u šesnaestini finala Kupa kralja doživio šokantno ispadanje, izgubivši 3-2 na gostovanju kod drugoligaša Albacetea. Pobjednički gol za momčad koja se bori za ostanak u drugoj ligi pao je u četvrtoj minuti sudačke nadoknade, gurnuvši Real u još dublju krizu nakon nedavnog poraza od Barcelone u finalu Superkupa. Nakon utakmice, novi trener stao je pred novinare i bez oklijevanja preuzeo svu krivnju na sebe.

Debi koji je trebao označiti početak nove ere nakon odlaska Xabija Alonsa pretvorio se u scenarij iz noćne more. U utakmici u kojoj se sve što je moglo poći po zlu, doista i pošlo, Real je dva puta stizao vodstvo domaćina, da bi na kraju pao u samoj završnici.

Junak Albacetea postao je Jefté Betancor, koji je lobom u 94. minuti bacio stadion Carlos Belmonte u trans i poslao kući jednu od najtrofejnijih momčadi svijeta. Bio je to poraz koji je produbio osjećaj pesimizma koji se nadvio nad Madridom, a za Arbelou nije mogao biti teži početak mandata.

Unatoč tome što je odmarao neke od ključnih zvijezda poput Kyliana Mbappéa i Judea Bellinghama, na terenu je bila dovoljno jaka postava, predvođena Viníciusom Júniorom i Fedeom Valverdeom, da se posao protiv 17. momčadi druge lige odradi bez drame.

'Ja sam odgovoran, ne bojim se neuspjeha'

Ipak, umjesto traženja alibija, Arbeloa je pokazao liderski stav i svu odgovornost svalio na svoja leđa, štiteći pritom svoje igrače.

​- U ovom klubu je i remi tragedija, zamislite onda ovakav poraz. Bolno je, pogotovo protiv niželigaša. Ako je netko odgovoran, onda sam to ja, jer sam ja donosio odluke oko sastava, načina igre i izmjena. Mogu se samo zahvaliti igračima na dobrodošlici i trudu koji su uložili - izjavio je Arbeloa na konferenciji za medije.

Bivši igrač Reala i španjolski reprezentativac, koji je trenerski zanat pekao u mlađim klupskim kategorijama, naglasio je kako ga ovaj poraz neće slomiti.

​- Ne bojim se neuspjeha. Tko god želi govoriti o neuspjehu, neka govori. Za mene je on dio puta prema uspjehu, a ne suprotan smjer. Puno puta sam u životu doživio neuspjeh, pretrpio sam i teže poraze u kupu od ovoga. Jedva čekam sutra doći u Valdebebas i ponovno raditi sa svojim igračima.

Sve bi ponovio

Arbeloa je odlučno branio svoju odluku da odmori neke od glavnih igrača, tvrdeći kako je momčad koju je poslao na teren bila i više nego sposobna za pobjedu.

​- Ne žalim ni za čim, ponovio bih istu odluku tisuću puta. Uvjeren sam da je odabrani sastav bio pravi. Imam izvanrednu momčad i privilegija mi je trenirati ih. Nije im lako u jednom danu usvojiti sve što sam tražio od njih, zato je odgovornost isključivo moja.

Novi trener posebno je pohvalio pristup Viníciusa Júniora, unatoč tome što Brazilac nije imao svoju najbolju večer.

​- Pozitivno je što je nakon svih napora prošlog tjedna želio biti ovdje i igrati svaku minutu. Nije se skrivao, gurao je momčad naprijed. To je Vini kakvog želim vidjeti, kapetan. Uskoro će nam donijeti velike večeri.

Porazom u Kupu kralja Real Madrid je ostao bez jednog trofeja, a pritisak se sada prebacuje na prvenstvo i Ligu prvaka. Arbeloin mandat započeo je bolnim otrežnjenjem, no njegova spremnost da preuzme odgovornost jasan je signal svlačionici i navijačima kakav pristup namjerava graditi. Vremena za tugovanje nema, jer već u subotu na Santiago Bernabéu stiže Levante.

