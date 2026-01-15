Obavijesti

NIJE TRAŽIO IZLIKE

Novi trener Reala preuzeo je odgovornost za debakl: Hvala igračima. Ja sam odgovoran!

Piše Luka Tunjić,
Čitanje članka: 3 min
Foto: Pablo Morano/REUTERS

U ovom klubu je i remi tragedija, zamislite onda ovakav poraz. Bolno je, pogotovo protiv niželigaša. Ja sam donosio odluke oko sastava, načina igre i izmjena, iskren je bio Arbeloa

Admiral

Samo dva dana nakon što je sjeo na užarenu klupu Real Madrida, Álvaro Arbeloa doživio je debi iz noćne more. "Kraljevski klub" je u šesnaestini finala Kupa kralja doživio šokantno ispadanje, izgubivši 3-2 na gostovanju kod drugoligaša Albacetea. Pobjednički gol za momčad koja se bori za ostanak u drugoj ligi pao je u četvrtoj minuti sudačke nadoknade, gurnuvši Real u još dublju krizu nakon nedavnog poraza od Barcelone u finalu Superkupa. Nakon utakmice, novi trener stao je pred novinare i bez oklijevanja preuzeo svu krivnju na sebe.

Debi koji je trebao označiti početak nove ere nakon odlaska Xabija Alonsa pretvorio se u scenarij iz noćne more. U utakmici u kojoj se sve što je moglo poći po zlu, doista i pošlo, Real je dva puta stizao vodstvo domaćina, da bi na kraju pao u samoj završnici.

Junak Albacetea postao je Jefté Betancor, koji je lobom u 94. minuti bacio stadion Carlos Belmonte u trans i poslao kući jednu od najtrofejnijih momčadi svijeta. Bio je to poraz koji je produbio osjećaj pesimizma koji se nadvio nad Madridom, a za Arbelou nije mogao biti teži početak mandata.

Copa del Rey - Round of 16 - Albacete v Real Madrid
Foto: Pablo Morano/REUTERS

Unatoč tome što je odmarao neke od ključnih zvijezda poput Kyliana Mbappéa i Judea Bellinghama, na terenu je bila dovoljno jaka postava, predvođena Viníciusom Júniorom i Fedeom Valverdeom, da se posao protiv 17. momčadi druge lige odradi bez drame.

'Ja sam odgovoran, ne bojim se neuspjeha'

Ipak, umjesto traženja alibija, Arbeloa je pokazao liderski stav i svu odgovornost svalio na svoja leđa, štiteći pritom svoje igrače.

​- U ovom klubu je i remi tragedija, zamislite onda ovakav poraz. Bolno je, pogotovo protiv niželigaša. Ako je netko odgovoran, onda sam to ja, jer sam ja donosio odluke oko sastava, načina igre i izmjena. Mogu se samo zahvaliti igračima na dobrodošlici i trudu koji su uložili - izjavio je Arbeloa na konferenciji za medije.

Copa del Rey - Round of 16 - Albacete v Real Madrid
Foto: Pablo Morano/REUTERS

Bivši igrač Reala i španjolski reprezentativac, koji je trenerski zanat pekao u mlađim klupskim kategorijama, naglasio je kako ga ovaj poraz neće slomiti.

​- Ne bojim se neuspjeha. Tko god želi govoriti o neuspjehu, neka govori. Za mene je on dio puta prema uspjehu, a ne suprotan smjer. Puno puta sam u životu doživio neuspjeh, pretrpio sam i teže poraze u kupu od ovoga. Jedva čekam sutra doći u Valdebebas i ponovno raditi sa svojim igračima.

Sve bi ponovio

Arbeloa je odlučno branio svoju odluku da odmori neke od glavnih igrača, tvrdeći kako je momčad koju je poslao na teren bila i više nego sposobna za pobjedu.

​- Ne žalim ni za čim, ponovio bih istu odluku tisuću puta. Uvjeren sam da je odabrani sastav bio pravi. Imam izvanrednu momčad i privilegija mi je trenirati ih. Nije im lako u jednom danu usvojiti sve što sam tražio od njih, zato je odgovornost isključivo moja.

Copa del Rey - Round of 16 - Albacete v Real Madrid
Foto: Pablo Morano/REUTERS

Novi trener posebno je pohvalio pristup Viníciusa Júniora, unatoč tome što Brazilac nije imao svoju najbolju večer.

​- Pozitivno je što je nakon svih napora prošlog tjedna želio biti ovdje i igrati svaku minutu. Nije se skrivao, gurao je momčad naprijed. To je Vini kakvog želim vidjeti, kapetan. Uskoro će nam donijeti velike večeri.

Porazom u Kupu kralja Real Madrid je ostao bez jednog trofeja, a pritisak se sada prebacuje na prvenstvo i Ligu prvaka. Arbeloin mandat započeo je bolnim otrežnjenjem, no njegova spremnost da preuzme odgovornost jasan je signal svlačionici i navijačima kakav pristup namjerava graditi. Vremena za tugovanje nema, jer već u subotu na Santiago Bernabéu stiže Levante.
 

