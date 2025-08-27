Novi zaplet u najvećoj transfer drami: Isak unatoč 'hlađenju' u Newcastleu dobio poziv Švedske

U jeku jedne od najburnijih transfer saga ovog ljeta, švedski napadač Alexander Isak (25) našao se na raskrižju karijere. Dok njegov klub, Newcastle United, odlučno odbija astronomsku ponudu Liverpoola i tjera ga na individualne treninge, spas i podršku pronalazi u reprezentaciji.

Švedski izbornik, Danac Jon Dahl Tomasson, uvrstio je svoju prvu zvijezdu na popis za ključne kvalifikacijske utakmice u rujnu, poslavši jasnu poruku da računa na njega bez obzira na klupske probleme.

Foto: Owen Humphreys/PRESS ASSOCIATION

Isak ratuje s Newcastleom zbog 'prekršenih obećanja'

Priča koja potresa sjever Engleske započela je Isakovom izraženom željom da napusti St James' Park i pridruži se ambicioznom projektu Liverpoola. Interes s Anfielda nije bio samo načelan; na stol uprave Newcastlea stizale su ponude koje su, prema medijskim napisima, dosezale vrtoglavih 125, 130, pa čak i 140 milijuna eura.

Međutim, odgovor Newcastlea bio je hladan i nedvosmislen: Isak nije na prodaju. Uprava kluba, osnažena financijskom moći saudijskih vlasnika, zauzela je čvrst stav, ističući kako napadač ima još tri godine važećeg ugovora te da predstavlja ključni dio njihovih dugoročnih planova.

Foto: Owen Humphreys/PRESS ASSOCIATION

Ova odluka izazvala je duboki razdor u odnosu između igrača i kluba. Isak, osjećajući se izigrano, javno je optužio vodstvo kluba za "prekršena obećanja", sugerirajući da je postojao dogovor o mogućem odlasku u slučaju adekvatne ponude.

Tenzije su eskalirale do te mjere da je trener Eddie Howe, poznat po strogoj disciplini, naredio Isaku da trenira odvojeno od ostatka momčadi. Howeov stav je jasan, "loše ponašanje" se neće tolerirati, bez obzira na status igrača. Isak je tako, umjesto priprema za novu sezonu Premier lige sa suigračima, dane provodio u individualnom radu, daleko od momčadskog duha i taktičkih priprema.

Izbornik Tomasson stao u obranu svoje zvijezde

Dok su vrata klupskog trening centra za njega bila poluzatvorena, ona reprezentativnog kampa širom su se otvorila. Jon Dahl Tomasson, legendarni danski napadač koji je u veljači 2024. ispisao povijest kao prvi strani izbornik Švedske, odlučio je stati iza svog najboljeg igrača. Njegov potez da pozove Isaka unatoč nedostatku momčadskog treninga i natjecateljskih utakmica snažan je iskaz povjerenja.

Foto: Owen Humphreys/PRESS ASSOCIATION

Tomasson je u razgovoru s medijima odbacio bilo kakve sumnje u Isakovu predanost i profesionalizam.

- Puno sam razgovarao s Alexanderom o njegovoj situaciji. On je iznimno profesionalan igrač s fantastičnim karakterom i osobnošću. Znam da mu nije lako, ali uvjeren sam da će se sve riješiti na najbolji mogući način - izjavio je izbornik, pružajući javnu podršku koja igraču u ovim trenucima znači više od svega.

Tomasson vjeruje da će Isak, unatoč svemu, biti mentalno i fizički spreman za izazove koji čekaju reprezentaciju.

Upitan nastup u ključnoj utakmici kvalifikacija

Ipak, unatoč pozivu i izbornikovoj podršci, ostaje otvoreno pitanje Isakove spremnosti. Švedska nogometna reprezentacija svoj put prema Svjetskom prvenstvu započinje 5. rujna teškim gostovanjem kod Slovenije u Stožicama. Isak je, uz sjajnog Viktora Gyökeresa, udarna igla švedskog napada i igrač od kojeg se očekuje da rješava utakmice.

Foto: Owen Humphreys/PRESS ASSOCIATION

Međutim, činjenica da tjednima nije trenirao s momčadi niti odigrao ijednu natjecateljsku minutu predstavlja ogroman problem. Tomasson je i sam bio suzdržan po pitanju njegove minutaže.

- Vidjet ćemo u kakvom će stanju doći na okupljanje. Jedno je individualni trening, a sasvim drugo je rad s momčadi i utakmice. Moramo biti pametni i procijeniti rizik od ozljede - oprezan je bio Danac.