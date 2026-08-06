Nsoki konačno stiže u Dinamo, a evo kakvih problema ima Rus

Dinamo je konačno u - mirnoj fazi. Nema drame, nema nervoze, svi su opušteni i nasmijani. Mario Kovačević svojim je poslije visoke pobjede (5-0) nad Kauno Žalgirisom, svi se polako okreću novim izazovima. Zagrepčani će u četvrtak gostovati u Litvi, onda ih za vikend očekuje prvenstveni dvoboj s Rudešom, a onda dolazi ono pravo, najvažniji dio sezone i borba za ulazak u Ligu prvaka.

Pokretanje videa... VIDEO Trening Dinama na Maksimiru | Video: 24sata

Sportski sektor "modrih", prije svega Zvonimir Boban, Dario Dabac i Albert Capellas svakodnevno "češljaju" europsko nogometno tržište, traže pojačanja s kojima bi dodatno proširili igrački kadar. Već se zna, Dinamov je prioritet dovođenje Dominika Livakovića, ali u Maksimiru se radi - na sve strane.

Kako je prvi napisao Germanijak, u Maksimiru bi danas trebao osvanuti mladi Francuz Noah Nsoki. Dinamo ga je lovio tjednima, na kraju konačno dogovorio uvjete s njegovim PSG-om i Nsoki sad seli u Zagreb. Tu će se prvo staviti na raspolaganju Jerku Leki i Dinamovoj B momčad, a onda će (čim se malo bolje adaptira na novu okolinu) preseliti u prvu momčad. U Dinamu neće žuriti s mladim Francuzom, svi žele da se on što bolje snađe u Zagrebu, upozna sa suigračima pa tek onda počne razmišljati o prvoligaškim minutama.

Hrvatski prvak uspio je dogovoriti besplatan transfer 19-godišnjeg Francuza u Maksimir, ali PSG će imati pravo na 50% odštete prilikom njegovog sljedećeg transfera. Kako nam kažu, Nsoki je moderan, okomit i hitronog igrač, može igrati na krilu, ali i kao "osmica", upotrebljiv je na brojnim pozicijama. Ipak, sve to još mora dokazati i na terenu.

Treća ljetna meta "modrih" je ruski veznjak Kirill Kravcov. Boban i društvo već su odavno dogovorili sve uvjete s Rusom kojem je ovog ljeta istekao ugovor sa Sočijem, ali Kravcov ima ozbiljnih problema oko dolaska u Zagreb. Kako saznajemo, već je jednom stigao do Beograda, ali kako nije na vrijeme dobio vizu, vratio se u Rusiju. U Dinamu vjeruju kako će ti problemi biti brzo riješeni, kako će se Rus već sljedećeg tjedna pojaviti u Maksimiru.