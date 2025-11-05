Odbojkašice Dinama su hrabro pale u povijesnoj utakmici u LP. Bugarke ipak pokazale klasu

U Sportskoj dvorani Sutinska Vrela odbojkašice Dinama ugostile su bugarsku Maritzu iz Plovdiva u kvalifikacijama za Ligu prvaka. U povijesnoj utakmici za zagrebačku ekipu i aktualne hrvatske prvakinje, dinamovke su odigrale dobru utakmicu, pogotovo u prvom setu, ali su ipak izgubile od višestrukih prvakinja Bugarske, Maritze iz Plovdiva s 3-0 u setovima (21-25, 9-25, 18-25). Najbolje u redovima Dinama bile su Anija Jurdža s osam poena te Tea Pavačić s devet. Treba naglasiti da su Dinamu nedostajale dvije važne igračice, korektorica Ambulija i tehničarka Perić.

Vinkovci: Finale ženskog odbojkaškog Kupa Snježane Ušić, OK Dinamo - HAOK Mladost | Foto: Borna Jaksic/PIXSELL

Prvi set bio je potpuno izjednačen do samog kraja. Izmjenjivalo se vodstvo bez većih odvajanja, a sjajno je dinamovke držala libero Carla Stošić koja je "čupala" jako teške lopte i omogućavala kvalitetne napade. Anija Jurdža imala je nekoliko odličnih napada i probijala blok bugarskih odbojkašica. Nakon 13-13 krenula je serija Dinama od četiri poena za redom na krilima dobre obrane i dobrog servisa. Ipak, koncentracija je pala pri završetku i bugarske prvakinje su kod 19-16 krenule u seriju od četiri poena za redom što je rezultiralo minutom odmora Dinama. Nije pomoglo te blok više nije funkcionirao kao na početku te su igračice Maritze uzele set 25-21.

U drugom setu pala je koncentracija igračicama Dinama, a Bugarke su pronašle pravu formu. Gošće su se odmah odvojile na veliku razliku i sve im je išlo za rukom. Dinamo nikako nije uspio probiti blok Bugarki i ništa nije išlo u napadu. Tek dva poena su stigla iz organiziranog napada i nikako se Dinamo nije uspio izvući iz krize. S druge strane, gošće su sve stizale, bile odlične u bloku i napadima. Iva Dudova je bila prvo ime drugog seta te za nju blok Dinama nikako nije našao rješenje. Prvakinje Bugarske pokazale su kvalitetu i samouvjereno uzele set 25-9. Briljirala je Borislava Sajkova koja je na kraju proglašena igračicom utakmice.

Treći set je, nažalost, počeo kao i drugi. Bugarke su odmah uhvatile ritam i napravile veliku prednost. Odbojkašice Dinama se nisu predavale i vidjeli smo nekoliko lijepih napada domaćih igračica, pogotovo preko Jurdže, ali su Bugarke bile dominantne kroz cijeli set. Blok im je bio gotovo savršen, a obrana Dinama jako se teško nosila sa snažnim napadima. Probudile su se odbojkašice Dinama u završnici seta i vezale tri poena za redom te poboljšale napad i obranu, ali spasa ipak nije bilo.

- Protivnice su pokazale da već dugo igraju Ligu prvaka i ja im čestitam na pobjedi. Mi ovu utakmicu nismo gledali samo kroz rezultat. Imali smo u utakmici puno dobrih poena, ali je bugarska ekipa na to pronalazila odgovor i to te iznenadi kad ne igraš svaki dan na tom nivou, ali do kraja nam nisu dale disati. U našoj ekipi ima puno cura kojima je ovo bila prva ovakva utakmica u životu i teško je polučiti kvalitetan rezultat - rekao je trener Igor Šimunčić pa dodao:

- Nismo bili opterećeni rezultatom i uzet ćemo dobre stvar iz ove utakmice i na tome nastaviti graditi našu igru. Svjesni smo da ekipa kakvu smo slagali ne može biti konkurenta za Ligu prvaka. U uzvratu ćemo pokušati odigrati jednu kvalitetnu utakmicu, prvenstveno za sebe, a i doživjeti kvalitetno međunarodno iskustvo.

Odbojkašice Dinama pružile su dobar otpor, atmosfera je bila sjajna i definitivno su pokazale da će se za koju godinu moći nositi i s najjačima u Europi. Nedostajalo je koncentracije i razlika u kvaliteti je bila vidljiva, ali odbojkašice mogu biti zadovoljne s onim što su pokazale protiv jako ozbiljnog protivnika.