GRADSKA SRAMOTA

Dinamo u Zagreb dovodi Ligu prvakinja, ali Grad nema sluha: 'Podlogu nam je posudio savez'

Piše Davor Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Foto: OK Dinamo

Dinamovke će debitirati u Ligi prvakinja, u drugom pretkolu snage će odmjeriti s bugarskim prvakinjama Maritzom iz Plovdiva u Sutinskim vrelima (20.00)

Od pete hrvatske lige do Lige prvakinja. U deset godina. Bajkovit je put prošao Odbojkaški klub Dinamo ispisavši jednu od najinspirativnijih priča uopće u loptačkim sportovima u Hrvatskoj. Dinamovke su proljetos prvi put postale prvakinje države i, zahvaljujući tituli, zaslužile i mjesto u kvalifikacijama Lige prvakinja.

Pritom je put kluba s Peščenice školski pratio jednu od najčešćih sportskih fraza, korak po korak. Europu je prvi put osjetio u Challenge kupu, pa CEV kupu, sad će i u najelitnijem klupskom natjecanju, počevši od dvomeča s bugarskim prvakinjama Maritzom iz Plovdiva u Sutinskim vrelima (20.00) u srijedu. Zanimljivo, i kod odbojkaša imamo hrvatsko-bugarski dvoboj Murse i Levskog.

- Ne volim se razmetati velikim prognozama, ali mi najviše moramo misliti o sebi i tu informaciju prenosim igračicama. Podignemo li razinu igre, onda se možemo nositi s Maritzom - kaže trener Dinama Igor Šimunčić.

Zagreb: Kvalifikacijski turnir odbojkaša za SP u Poljskoj 2014., Hrvatska - Nizozemska
Zagreb: Kvalifikacijski turnir odbojkaša za SP u Poljskoj 2014., Hrvatska - Nizozemska | Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Liga prvakinja apsolutna je nagrada za sve u Dinamu, ali nema tko nije očekivao dočekati je u ponešto boljem raspoloženju, odnosno formi. Dinamo, koji je ljetos izmijenio šampionsku ekipu iz čije je prve postave ostala tek najmlađa, libero Carla Stošić, u pet uvodnih kola prvenstva ima svega jednu pobjedu. Međutim, nikakvih potresa čvrsto izgrađenih temelja na Peščenici nema.

- Ne bih pravio dramu oko toga, bili smo svjesni da će nam trebati vremena da uigramo ekipu i polako sjeda na svoje mjesto. I ovo je dio sporta, godinama smo rasli i sad smo malo stali. Sigurno da nije ugodno kad gubiš utakmice koje si zacrtao da pobijediš, no nije destruktivno djelovalo na djevojke.

Godinama je Dinamo bio svehrvatska ekipa, ali se morao prilagoditi trendovima i tržišnoj situaciji, pa su u klub stigle prve dvije strankinje, Bojana Ambulija iz BiH te Amerikanka Banitt. Naknadno su u Dinamu reagirali na tržištu te doveli i treću strankinju, Latvijku Aniju Jurdžu na poziciji primača, iskoristivši priliku koja se ponudila raspadom situacije u njemačkom Potsdamu.

- Moramo biti realni i reći da to nisu top klasa stranih igračica. Da smo mogli dovesti hrvatske igračice te kvalitete, nikad ne bismo uzimali strankinje. Jednostavno, bili smo uvjetovani financijama i morali smo posegnuti za time.

Maritza ima skoro apsolutni bugarski štih, s jednom strankinjom, Njemicom Agbortabi. U Bugarskoj su godinama nedodirljive, a prošle sezone bile su u skupini Lige prvakinja sa zagrebačkom Mladosti. Ekipa je ostala gotovo identična.

- Nemaju tek jednu igračicu iz prošle sezone i to je u načelu gotova ekipa. Pet-šest sezona zaredom igraju Ligu prvakinja i sigurno dolaze s ambicijama već za prvu utakmicu.

Kojoj će Dinamo biti domaćin u Sutinskim vrelima iako Dom odbojke ima potrebnu podlogu i ostale uvjete, međutim, sluha za Dinamo u Gradu Zagrebu, na sramotu onih odgovornih, i dalje nema i očito ne želi biti.

- Hrvatski odbojkaški savez nam je izašao u susret s podlogom i što se tiče logistike. Da smo morali sami to financirati, bila bi teška misija...

