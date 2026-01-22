Odustao je od nogometa zbog veličine spolovila: 'Kaznila me genetska lutrija, bilo me sram'

Nevjerojatna životna priča Sikoua Niakatéa, 34-godišnjaka koji je odustao od profesionalne nogometne karijere zbog dubokog kompleksa povezanog s veličinom svog spolovila, postala je viralna na društvenim mrežama. Njegova ispovijest objavljena je u uglednom francuskom sportskom listu L'Équipe. Sikoua je danas redatelj i autor dokumentarnih filmova.

- Kao dijete, želio sam samo jedno, postati nogometaš. Sanjao sam o Manchester Unitedu, crvenom dresu, broju 7, Davidu Beckhamu i Patriceu Evri. Sve sam davao za to. Nogomet sam igrao najmanje tri sata dnevno. Bio sam jak. Čak i izvrstan. Igrao sam veznog, ponekad desetku. Bio sam visok, vrlo visok - u srednjoj školi sam već mjerio 1.92 m - ali sam bio tehnički potkovan što je rijetko za visokog igrača - započeo je svoju priču pa nastavio:

- Kad sam bio mali, jednog dana sam se spremao tuširati dok je moja sestra prala kupaonicu. Počeli smo se svađati, ona se naljutila i kroz smijeh mi rekla 's tvojim malim spolovilom'. Njezina me rečenica probila, ubila me. Pomislio sam da nisam normalan, da moje tijelo nije lijepo i da ću ga morati skrivati.

Onda je doživio još jednju neugodnu situaciju.

- Nakon nogometne utakmice, jedan od mojih prijatelja mi je pokazao svoje spolovilo, bez razloga, samo da se našali, i tražio da mu ja pokažem svoje. Njegovo spolovilo je bilo mnogo veće, ja nisam htio. Nastavio me pritiskati, tvrdeći da je čudno što odbijam. Nisam imao izbora. Spustio sam trenirku i gaće. Pogledao je, suzdržao se od smijeha, a zatim eksplodirao: 'Imaš toliko malo spolovilo da je to ludo - rekao je pa nastavio:

- Bio sam mrtav iznutra. Hodao sam iza njega gledajući u pod, spuštene glave. Bio sam čudovište. Stoga sam odlučio nikada ne igrati nogomet u klubu. Nikada, nikada. Neki kažu da nisu mogli napraviti karijeru jer su im pukli križni ligamenti, ja sam imao križne ligamente gaća!

Govorio je o tome i u svom dokumentarcu.

- Sa svim povratnim informacijama koje sam dobio, shvatio sam da to pogađa ogroman broj muškaraca. To se zove 'sindrom svlačionice'. Dok sam mislio da sam jedini čija je glava govorila 'kakva sramota imati takvo tijelo'. To me nikada nije napuštalo. Imam osjećaj da me kaznila genetska lutrija, osjećaj da ne ispunjavam svoju mušku obvezu, to oblikuje sve sfere mog života. Očito je to pretjerano, dobro sam vidio s partnericama koje sam imao koliko to nije bila prepreka za užitak, niti čak tema, da to nisu doživljavale kao ja. Govorile su mi 'o čemu pričaš? - pa zaključio:

- Bolje mi je otkad sam si dopustio živjeti neke podijeljene intimnosti, što je dugo bilo nezamislivo. Ali ako je 'ja' u društvu, 'ja' odjeven, vrlo opušten, 'ja' gol je mnogo manje.