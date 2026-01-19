Oglasio se tragičar Maroka: 'Duša me boli. Podbacio sam i preuzimam svu odgovornost...'

O finalu Afričkog kupa nacija još će se dugo pričati. Senegal je nakon neviđene drame postao prvak Afrike i s 1-0 pobijedio Maroko, ali i dalje je svugdje tema odlazak Senegalaca s terena nakon dosuđenog penala za Marokance. Taj penal, dosuđen kako je dosuđen, pokrenuo je lavinu te je nastao kaos i na terenu i na tribinama. Kada se nakon 22 minute sve smirilo, Brahim Diaz prišao je bijeloj točki te je dobio priliku Marokancima donijeti naslov nakon 50 godina.

Svi znate kako je to završilo. Diaz je puknuo panenku, Edouard Mendy mu je uhvatio živu loptu i drama se nastavila dalje. U produžecima je Pape Gueye probio golmana Maroka i Senegalce odveo u raj. Brahim Diaz je u tim trenucima bio slomljen te će morati nastaviti živjeti s tim da je promašio penal za osvajanje trofeja. Počele su i špekulacije da je namjerno promašio penal, ali to je nakon svega što se dogodilo manje važno. Diaz se prvi puta oglasio nakon promašenog penala.

"Duša me boli. Sanjao sam o ovoj tituli zahvaljujući svoj ljubavi koju ste mi pružili, svakoj poruci, svakom znaku podrške koji mi je dao osjećaj da nisam sam. Borio sam se svime što sam imao, srcem iznad svega. Jučer sam podbacio i preuzimam punu odgovornost. Ispričavam se od srca. Bit će mi teško oporaviti se, jer ova rana ne zacjeljuje lako, ali pokušat ću. Ne zbog sebe, već zbog svih koji su vjerovali u mene i zbog svih koji su patili sa mnom. Nastavit ću ići naprijed dok vam jednog dana ne budem mogao vratiti svu ovu ljubav i postati izvor ponosa za moj marokanski narod", napisao je na društvenim mrežama.