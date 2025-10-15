Okršaj legendi: Priča o povratku Cro Copa kruži već duže, a meč s Fjodorom stiže početkom 2026.?

Najbolji hrvatski MMA borac svih vremena na pragu je povratka u ring! Proširila se vijest o povratku Mirka Filipovića Cro Copa (51) borbama samo nekoliko sati nakon što je Calf Kicker objavio izjave Fjodora Jemjeljanjenka (48) u kojima govori kako su on i Mirko potpisali ugovor o boksačkome meču, poprilično zagazili u pripreme, a onda je stigla informacija da sve propada.

Već je dugo u borilačkim kuloarima kolala priča o tome kako će se Cro Cop vratiti, preciznije - kako će upravo boksati protiv Posljednjeg Cara, a onda se u eteru pojavio turnir pod imenom Titans, na kojem su Mirka bili spojili s još jednom legendom, Markom Huntom (51), a u turniru su bili još vlasnik BKFC-a Gabriel Rapisarda te legende borilačkih sportova Ray Sefo (54), Peter Aerts (54) i Jerome LeBanner (52). No ta je priča stala, pitanje je što će biti s tim i koja je zapravo ideja stajala iza svega toga, ali nije to imalo nikakve veze s boksačkim mečom.

Tek je sad isplivala informacija koja "kruži" od početka godine, a nekoliko sati nakon što je spomenuti Calf Kicker objavio Fjodorove izjave o tome kako je sve propalo, inače dobro upućeni kolega Dražen Brajdić iz Večernjeg lista objavio je informaciju o meču u veljači iduće godine prema boksačkim pravilima. Samo još nije poznato gdje jer su japanske arene zauzete. Na svemu se i dalje radi, a kako stvari stoje, mogli bismo za neko vrijeme imati i službenu najavu meča te povratak Cro Copa sedam godina nakon posljednjeg meča i pobjede protiv Roya Nelsona u Bellatoru.

Nakon toga Mirko je objavio da se nikad više neće boriti jer je imao moždani udar, pa bi mnoge stvari koje je inače radio kao normalne mogle biti kobne za njega. Ipak, Mirko kao Mirko - nikad nije prestao trenirati, u zavidnoj je fizičkoj spremi još i danas, a sve će biti napravljeno nakon detaljnog savjetovanja s doktorima koji daju zeleno svjetlo za Mirkov povratak. Naravno, daleko je to od podražaja kakav je bio u vrijeme PRIDE-a, ali i dalje mu prijete udarci u glavu.

Pretpostavlja se da će biti riječ o ekshibicijskom okršaju prema boksačkim pravilima, a kakve smo sve boksačke ekshibicije gledali zadnjih godina i kakve su one zaradu akumulirale, kad su se u ringu, primjerice, našli braća Paul s nekim poput Floyda Mayweathera ili Mikea Tysona, nije upitno da će okršaj najvećih legendi PRIDE-a barem na jednu večer vratiti pred ekrane borilačke romantičare, ali i sve one nove fanove koji su pogledali mnoštvo isječaka iz karijera dvaju velikih boraca.

Podsjetimo, borili su se prije 20 godina u jednom od najiščekivanijih mečeva svih vremena, a nakon tri teške runde tad je jednoglasnom odlukom sudaca slavio ruski borac. Imao je Cro Cop prilika na nogama, ali valja priznati da je odličan meč odradio Fjodor i slavio na svim sudačkim karticama. Željno su svi iščekivali mogući revanš, do kojeg nikad nije došlo jer su borci krenuli drukčijim putevima. Legendarna Saitama Arena sigurno bi bila ispunjena do posljednjeg mjesta u svojevrsnom "posljednjem plesu" dviju legendi koje su u Japanu tih dana imale status božanstva, a imaju ga i dan danas. No navodno su sve japanske arene zauzete, pa će ovaj meč biti organiziran negdje drugdje, ali na tu informaciju treba još malo pričekati.

Bilo kako bilo, slobodnu borbu gotovo smo svi zavoljeli zbog Mirka, a Fjodora se vrlo dobro sjećamo kao najvećeg rivala. Jedno je sigurno, meč protiv Posljednjeg Cara izmamio bi suzu na oko.