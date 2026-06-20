Pomoćni trener hrvatske reprezentacije, Ivica Olić, u kampu u Alexandriji govorio je o pripremama za utakmicu protiv Paname, analizirao slabosti u obrani i osvrnuo se na debitantski gol Petra Muse protiv Engleske
Olić uoči Paname: 'Hrvatska je favorit, idemo po sva tri boda'
Hrvatski stožer nastavlja s analizom poraza od Engleske (4-2) i pripremama za sljedeći ispit na Svjetskom prvenstvu, susret s Panamom koji bi mogao odlučiti hrvatske šanse za prolazak dalje. Ivica Olić, pomoćni trener reprezentacije, najavio je drugačiji pristup utakmici.
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- Sigurno ćemo od prve minute željeti uzeti posjed, biti dominantni i visokim presingom napraviti pritisak gdje ćemo biti permanentna opasnost za njihov gol - rekao je.
Istaknuo je da su Panamu detaljno analizirali, da je impresionirala protiv Gane, gdje je dominirala igrom unatoč tome što afrička reprezentacija nije pružila veći otpor.
Ipak, posebnu pažnju Olić je posvetio debitantskom golu Petra Muse protiv Engleske.
- Mislim da je za napadača jako važno da je zabio jer će s tim golom dobiti dodatno samopouzdanje, kao i cijela ekipa. U napadu stvarno imamo slatke brige u napadu jer su sva tri igrača, uz Kramarića, u dobroj formi u svojim klubovima - objasnio je.
Stožer je posebnu pozornost posvetio obrani kod prekida, koja je bila ključni problem protiv Engleske.
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- Takvi primljeni golovi su stvar koncentracije i karaktera. Nakon prvog gola više nismo stajali na pozicijama koje smo se dogovorili, ali sada to analiziramo i imamo dovoljno vremena za ispravak prije Paname - priznao je Olić.
Na kraju je poručio da je atmosfera u stožeru 'fantastična' te da cijeli kadar čeka svoju priliku da pridonese rezultatu. Hrvatska protiv Paname igra u srijedu od jedan sat u noći, po europskom vremenu, na stadionu BMO Field u Toronto, Kanadi.
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