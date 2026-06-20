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'VATRENI' TRAŽE POBJEDU

Olić uoči Paname: 'Hrvatska je favorit, idemo po sva tri boda'

Piše Iz Alexandrije: Hrvoje Tironi,
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Olić uoči Paname: 'Hrvatska je favorit, idemo po sva tri boda'
Velika Gorica: Kvalifikacijska utakmica za odlazak na U-21 Europsko prvenstvo, Hrvatska - Ukrajina | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Pomoćni trener hrvatske reprezentacije, Ivica Olić, u kampu u Alexandriji govorio je o pripremama za utakmicu protiv Paname, analizirao slabosti u obrani i osvrnuo se na debitantski gol Petra Muse protiv Engleske

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Hrvatski stožer nastavlja s analizom poraza od Engleske (4-2) i pripremama za sljedeći ispit na Svjetskom prvenstvu, susret s Panamom koji bi mogao odlučiti hrvatske šanse za prolazak dalje. Ivica Olić, pomoćni trener reprezentacije, najavio je drugačiji pristup utakmici.

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Hrvoje Tironi | Video: Hrvoje Tironi/24sata

 - Sigurno ćemo od prve minute željeti uzeti posjed, biti dominantni i visokim presingom napraviti pritisak gdje ćemo biti permanentna opasnost za njihov gol - rekao je.

Istaknuo je da su Panamu detaljno analizirali, da je impresionirala protiv Gane, gdje je dominirala igrom unatoč tome što afrička reprezentacija nije pružila veći otpor.

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Alexandria: Tening Hrvatske nogometne reprezentacije u trening kampu Biskupske gimnazije | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ipak, posebnu pažnju Olić je posvetio debitantskom golu Petra Muse protiv Engleske. 

- Mislim da je za napadača jako važno da je zabio jer će s tim golom dobiti dodatno samopouzdanje, kao i cijela ekipa. U napadu stvarno imamo slatke brige u napadu jer su sva tri igrača, uz Kramarića, u dobroj formi u svojim klubovima - objasnio je.

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Stožer je posebnu pozornost posvetio obrani kod prekida, koja je bila ključni problem protiv Engleske.

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Foto: Luisa Gonzalez

- Takvi primljeni golovi su stvar koncentracije i karaktera. Nakon prvog gola više nismo stajali na pozicijama koje smo se dogovorili, ali sada to analiziramo i imamo dovoljno vremena za ispravak prije Paname - priznao je Olić.

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Na kraju je poručio da je atmosfera u stožeru 'fantastična' te da cijeli kadar čeka svoju priliku da pridonese rezultatu. Hrvatska protiv Paname igra u srijedu od jedan sat u noći, po europskom vremenu, na stadionu BMO Field u Toronto, Kanadi.

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