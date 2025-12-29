Otkriven je identitet stradalih u prometnoj nesreći Joshue. Bili su članovi njegova tima

Svijet sporta potresla je tragična vijest iz Nigerije, gdje je bivši svjetski prvak teške kategorije Anthony Joshua preživio tešku prometnu nesreću u kojoj su život izgubila dvojica njegovih najbližih prijatelja i dugogodišnjih suradnika. Iako je britanski boksač prošao s lakšim ozljedama, posljedice tragedije ostavit će dubok trag na njegov privatni i profesionalni život.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:45 Paul je oko 12 kg lakši od Joshue na vaganju | Video: 24sata/Reuters

U nesreći su poginuli Sina Ghami i Abdul Latif, poznatiji kao Latz, članovi Joshuaova najužeg tima s kojima je svega nekoliko sati ranije doputovao u Nigeriju. Ghami je godinama bio zadužen za Joshuaovu kondicijsku i fizičku pripremu te je s njim radio i tijekom posljednjih treninga uoči nedavnih boksačkih obveza. Latz, osobni trener i svakodnevni pratitelj slavnog boksača, bio je uz Joshuu i u dvorani i izvan ringa, a njihov odnos odavno je prerastao isključivo profesionalne okvire.

Prema dostupnim informacijama, nesreću je izazvala velika brzina i nepažnja vozača, koji je naletio na zaustavljeno vozilo uz cestu, što je dovelo do kobnog sudara. Samo pukom srećom Joshua je izbjegao teže posljedice i smrt, no svjedočio je gubitku ljudi koji su činili njegovu "unutarnju ekipu" i na koje se oslanjao godinama.

Tragedija je izazvala snažne reakcije u borilačkoj zajednici. Brojna poznata imena oprostila su se od Ghamija i Latza putem društvenih mreža, ističući njihovu ljudskost, profesionalnost i blizak odnos s Joshuom. Poruke sućuti pristizale su iz cijelog svijeta, uz naglasak na suosjećanje s boksačem koji je u jednom danu izgubio dva najbliža suradnika.

Foto: Facebook

Joshua se zasad nije javno oglasio, no jasno je da ga je tragedija duboko potresla. Iako je u posljednje vrijeme bio na putu povratka prema samom vrhu teške kategorije, s planovima za nove mečeve i velike okršaje, nakon ove nesreće svi daljnji sportski planovi ostali su pod velikim upitnikom.

Vlade saveznih država Ogun i Lagos objavile su zajedničko priopćenje o teškoj prometnoj nesreći. U priopćenju su vlasti potvrdile kako se britansko-nigerijski boksač, našao u prometnoj nesreći na autocesti Lagos–Ibadan. Vozilo u kojem su se nalazile četiri osobe sudarilo se s kamionom koji je stajao uz cestu, a posljedice su, nažalost, bile kobne za dvije osobe.

Vlade dviju saveznih država izrazile su duboku sućut obiteljima stradalih te poručile kako suosjećaju s njima u ovim iznimno teškim trenucima. Naglasile su i da su Joshua i još jedan putnik odmah prevezeni u specijaliziranu zdravstvenu ustanovu u Lagosu, gdje su liječnici nakon detaljnih pregleda potvrdili da su obojica stabilno i da im trenutačno nije potrebna hitna medicinska intervencija.

Foto: X/screenshot

Medicinski tim nastavlja pratiti njihovo stanje, a Joshua je pri svijesti i u kontaktu s obitelji. Vlasti su istaknule kako će i dalje nadzirati situaciju te osigurati svu potrebnu zdravstvenu skrb, dok su nadležne službe pokrenule istragu kako bi se utvrdile okolnosti nesreće. Prema dostupnim informacijama, Joshua se u trenutku nesreće nalazio u crnom Lexusovu terencu koji je udario u kamion parkiran uz rub autoceste Lagos–Ibadan.

Preliminarni nalazi upućuju na to da se Lexus kretao većom brzinom od dopuštene te da je tijekom pretjecanja vozač izgubio nadzor nad vozilom, nakon čega je došlo do sudara s kamionom zaustavljenim uz cestu.