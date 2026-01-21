Ovakvog Haalanda još nismo vidjeli! Slomio ga debakl: 'Ovo je sramotno, nemam odgovore'

Norveški napadač Erling Haaland (25) pokazao je svoju ranjivu stranu nakon bolnog poraza Manchester Cityja. U rijetko viđenom trenutku iskrenosti, zvijezda "građana" preuzela je potpunu odgovornost za neuspjeh kluba. Podsjetimo, engleski prvoligaš šokantno je izgubio 3-1 na gostovanju kod Bodo/Glimta u utorak u sedmom kolu Lige prvaka.

Podsjetimo, na zaleđenom sjeveru Norveške, domaćini su u samo dvije minute stvorili senzacionalno vodstvo od 2-0, a oba gola zabio je danski napadač Kasper Høgh, bacivši momčad Pepa Guardiole u potpuni nokdaun već u 24. minuti. Norveški klub slavio je s 3-1.

S dobrim su razlogom kritike upućene prema obrambenoj liniji Manchester Cityja, koja je u samo dvije minute dva puta kapitulirala na gotovo identičan način. Posebno se na meti navijača našao mladi branič Max Alleyne, kojeg su mnogi identificirali kao izravnog krivca za oba primljena gola.

Haaland nakon utakmice nije tražio izgovore niti je krivnju svaljivao na suigrače, već je stao pred javnost s brutalno iskrenom isprikom.

‌- Nemam odgovore. Preuzimam punu odgovornost što nisam uspio zabiti gol - rekao je Haaland nakon što je promašio nekoliko "zicera" protiv norveškog kluba.

Njegova isprika bila je upućena svima koji podržavaju klub, a posebno onima koji su putovali kako bi bodrili momčad.

‌- Samo se ispričavam svima, svakom navijaču Cityja, svakom navijaču koji je putovao, jer na kraju je ovo sramotno. Iskreno, ne znam što reći jer nemam odgovore, a ono što mogu reći jest da mi je žao - zaključio je Haaland.

Loše je postalo gore za City u 58. minuti utakmice, kada je Hauge zabio sjajan gol za 3-0, a Cherki je nekoliko minuta kasnije zabio za 3-1.

Debakl europskog prvaka iz 2023. godine kulminirao je u 62. minuti, kada je osvajač Zlatne lopte iz 2024. godine, Rodri, dobio drugi žuti karton. Kao sol na ranu, Španjolac, koji je nosio i kapetansku vrpcu, dobio je žute kartone u razmaku od samo dvije minute.