Obavijesti

Sport

Komentari 0
DVOBOJ U PONEDJELJAK

Ozlijeđena Raducanu ipak igra na Wimbledonu protiv Ružić?

Piše HINA,
Čitanje članka: 2 min
Ozlijeđena Raducanu ipak igra na Wimbledonu protiv Ružić?
Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

Britanska tenisačica Emma Raducanu nastupit će na Wimbledonu unatoč ozljedi noge, a u prvom kolu u ponedjeljak čeka je Hrvatska tenisačica Antonia Ružić

Admiral

Britanska tenisačica Emma Raducanu (23) izjavila je da će igrati u Wimbledonu, gdje ju u ponedjeljak u prvom kolu čeka okršaj s hrvatskom reprezentativkom Antonijom Ružić (23).

Bivša pobjednica US Opena odluku o nastupu je donijela nakon kratkog treninga održanog u nedjelju, priopćila je britanska medijska kuća BBC.

OPET ZAJEDNO Senzacija uoči Wimbledona! Serena i Venus Williams dobile pozivnicu za parove u Londonu
Senzacija uoči Wimbledona! Serena i Venus Williams dobile pozivnicu za parove u Londonu

Pred 23-godišnjom Britankom, koja se bori s ozljedom noge, je utrka s vremenom. Dvoboj Raducanu i Ružić na rasporedu je kao prvi na terenu 1, a planirani početak je u 14.00 sati po srednjoeuropskom vremenu, odnosno u 13.00 sati prema lokalnom vremenu.

- S mojom ekipom ću učiniti sve što se može, kad su u pitanju tretmani - izjavila je Raducanu ne želeći procijeniti u postotcima izglede za nastup. 

Wimbledon
Foto: Andrew Couldridge/REUTERS

- Trenutačni plan je da ću igrati - otkrila je.

Bojazan za njezino fizičko stanje pojavila se tijekom proteklog tjedna, kad je u srijedu viđena da nosi zaštitnu 'čizmu', a u četvrtak i petak nije trenirala. U subotu je odradila lagani trening s povezom na desnoj potkoljenici. U nedjelju je skratila trening s Ruskinjom Anom Kalinskajom.

TENISKA KRALJICA Serena se vraća na Wimbledon. Dobila je pozivnicu i za singl
Serena se vraća na Wimbledon. Dobila je pozivnicu i za singl

U nedjelju je na konferenciji za medije izjavila da se s tim problemom nosi već mjesec dana.

- Moja ekipa i ja se trudimo to držati pod kontrolom koliko god je moguće, koristeći sve što nam je na raspolaganju. U Queen's Clubu sam imala naporan program. Pet mečeva nakon što se nisam natjecala neko vrijeme, to je jednostavno bilo previše - rekla je Raducanu koja je u Wimbledonu dvaput došla do osmine finala, 2021. i 2024.

UOČI WIMBLEDONA VIDEO Đoković sve nasmijao odgovorom na pitanje zašto se Srbija nije plasirala na SP
VIDEO Đoković sve nasmijao odgovorom na pitanje zašto se Srbija nije plasirala na SP

Antonia Ružić će imati debi na travi All England Cluba, a bit će joj to četvrti uzastopni nastup u glavnom ždrijebu na Grand Slam turnirima na kojima je debitirala prošle godine na US Openu te prvu pobjedu ostvarila na ovogodišnjem Roland Garrosu.

Nakon Ružić i Raducanu će na teren 1 izaći i Marin Čilić čiji je suparnik u prvom kolu Rus Danjil Medvjedev.

SPEKTAKL NA TRAVI Čiliću težak protivnik, Prižmić dobro prošao. Evo s kime će igrati naši u 1. kolu Wimbledona
Čiliću težak protivnik, Prižmić dobro prošao. Evo s kime će igrati naši u 1. kolu Wimbledona

U ponedjeljak će wimbledonski debi imati Dino Prižmić, koji za suparnika ima Australca Adama Waltona, a njihov je meč na rasporedu kao treći od podneva po srednjoeuropskom vremenu na terenu 10.

U utorak je na rasporedu dvoboj Donne Vekić i Amerikanke Ashlyn Krueger, dok još nema informacija o tome kad će na teren Petra Marčinko protiv Amerikanke Sofije Kenin. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?
SVE NA JEDNOM MJESTU

SP 2026. Raspored i rezultati. Tko ide na koga u nokaut-fazi?

SP 2026. ulazi u najuzbudljiviju fazu, a Hrvatska lovi novu medalju u proširenom Mundijalu s 48 reprezentacija i ludim rasporedom po SAD-u, Kanadi i Meksiku
UŽIVO Transferi: Perišić poslao poruku bivšem klubu, Francuzi šalju pregovarački tim za Fruka
LJETNI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Perišić poslao poruku bivšem klubu, Francuzi šalju pregovarački tim za Fruka

Ljetni prijelazni rok u HNL-u traje od 27. lipnja do 7. rujna. U Engleskoj je počeo 14. lipnja, a u većini europskih liga traje do 31. kolovoza ili 1. rujna. Važan utjecaj imat će i Svjetsko prvenstvo (11. lipnja - 19. srpnja)
FOTO Bio je krezubi klinac, sad piše povijest SP-a! Opet će biti nasuprot Modrića i Hrvatske...
STROJ ZA GOLOVE

FOTO Bio je krezubi klinac, sad piše povijest SP-a! Opet će biti nasuprot Modrića i Hrvatske...

Cristiano Ronaldo (41) igra svoje šesto Svjetsko prvenstvo i u lovu je na trofej koji sanja čitavu karijeru. U šesnaestini finala čeka ga Luka Modrić i Hrvatska u još jednom velikom okršaju

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026