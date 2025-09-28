Obavijesti

POSLALI PISMO

Palestina zatražila od Fife i Uefe da se Izrael izbaci iz natjecanja

Piše HINA,
Palestina zatražila od Fife i Uefe da se Izrael izbaci iz natjecanja
Foto: Juan Carlos Rojas

Nogomet ne može ostati neutralan na genocid, etničko čišćenje, diskriminaciju i kontinuiranu okupaciju, stoji u odvojenim pismima poslanima europskoj i svjetskoj nogometnoj federaciji

Predsjednik Palestinskog nogometnog saveza Jibril Rajoub pozvao je Uefu i Fifu da izbace Izrael iz međunarodnih natjecanja upozorivši da je izraelska vojska u posljednje dvije godine ubila 416 nogometaša i dužnosnika, od čega su četvrtina djeca.

"Nogomet ne može ostati neutralan na genocid, etničko čišćenje, diskriminaciju i kontinuiranu okupaciju“, stoji u odvojenim pismima poslanima europskoj i svjetskoj nogometnoj federaciji.

Španjolska novinska agencija EFE izvijestila je da su pisma poslana i svim članicama UEFA-e, među kojima je i Hrvatski nogometni savez.

"Šutnja ili odgađanje više nisu prihvatljivi“, napisao je Rajoub.

Mediji su izvijestili da će se idući tjedan sastati Izvršni odbor Uefe kako bi razmotrio izbacivanje Izraela i njegovih klubova iz europskih natjecanja nakon što su Ujedinjeni narodi izvijestili da Izrael provodi genocid nad Palestincima. Vodeća momčad hrvatskog prvenstva Dinamo u četvrtak igra s Maccabijem iz Tel Aviva utakmicu Europske lige. Susret se igra u Bačkoj Topoli, gradu u Srbiji gdje je Maccabi prijavio domaćinstvo.

"Mi nemamo nikakvu indikaciju da se suočavamo s Uefinom suspenzijom“, rekao je glasnogovornik Izraelskog nogometnog saveza za novinsku agenciju Reuters. Poručio je da se izraelska reprezentacija normalno priprema za nadolazeće utakmice s Norveškom i Italijom u kvalifikacijama za Svjetsko prvenstvo. Izraelska vlada tvrdi da ne provodi genocid.

Palestinski nogometni savez pozvao je Uefu i Fifu na neovisnu istragu ponašanja izraelskih dužnosnika, igrača i navijača zbog "poticanja i podrške vojnih akcija, rasizma, diskriminacije i uništavanja nogometne infrastrukture u okupiranim Pojasu Gaze i Zapadnoj obali“.

"Ne budete li sada djelovali, povijest će donijeti oštar sud, a buduće generacije će se pitati zašto je upravno tijelo šutjelo i odlučilo ignorirati jasne dokaze", istaknuo je Rajoub.

Za izbacivanje Izraela iz Uefinih natjecanja potprebno je 11 od 20 glasova članova Izvšnog odbora te organizacije. U petak je skupina od 48 sportaša potpisala pismo od kojih od UEFA-e traži "hitnu suspenziju“ Izraela. Među potpisnicima je nogometaš Paul Pogba, bivši igrač Manchester Uniteda i Juventusa, koji je 2018. godine sa Francuskom osvojio Svjetsko prvenstvo. Uefa i Fifa nisu se javno očitovale.

