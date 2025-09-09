Pašalić otkrio kojeg bi Vatrenog vodio na bauštelu: 'A bez frizera ne bih mogao ni mjesec dana'

Kada bih birao kojeg ću suigrača iz reprezentacije povesti sa sobom na bauštelu, uzeo bih Franju Ivanovića, nasmijao bih se! Što se tiče kvalitete rada... Ne znam kako bi prošlo, rekao je dobro raspoloženi Marco Pašalić (24) u velikom intervjuu za emisiju 'Vikend Vatrenih' s Valentinom Miletić na MaxSportu.

Podsjetimo, Pašalić je zimus napravio veliki transfer iz Rijeke u američki Orlando City, gdje se nametnuo kao sjajno pojačanje i jedan od najboljih krilnih napadača lige. Neki su čak najavljivali kako će tim transferom ispasti iz reprezentacije, ali Pašalić je dobio Dalićev poziv u lipnju i rujnu.

Foto: Antonio Bronic/REUTERS

Pašalić je otkrio kako je Sergej Jakirović bio glavna karika u njegovom dolasku u Rijeku i HNL.

- Ušao sam u zadnju polusezonu na ugovoru nakon Nove godine (2023., op. a.). Pregovarao sam s Borussijom Dortmund, iz kluba su me pitali želim li ostati, ali rekao sam im kako ne bih igrao za drugu momčad. Ipak sam imao 22 godine i vrijeme leti... Znao sam da će biti teško dalje ako ostanem u trećoj njemačkoj ligi - rekao je i nastavio....

Jakirović ga je 'osvojio'

- Jakirović me dosta rano zvao u Rijeku, razmišljao sam o klubu i HNL-u, ali sam donio odličnu odluku. Jakirović me kupio pristupom i karakteorm, ali i povjerenjem. I dalje si čestitamo na dobrim utakmicama i rezultatima, jako ga poštujem. To je bila prva odluka u karijeri koju sam donio sam. Savjetovao sam se s roditeljima dok sam bio mladi igrač, ali sam odlučio sam otići u Rijeku. Znao sam da idem živjeti sam u Hrvatsku, ali nisam vidio problem. Domaći jezik, brat mi se preselio u Zadar pola godine ranije i odmah sam znao da ćemo biti blizu. To je, također, bilo presudno.

Dinamo i Rijeka sastali se u 6. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Iako je otišao u daleki SAD, i dalje je u dobrim odnosima s bivšim suigračima iz Rijeke...

- Super sam s Franjom, s kojim sam bio zajedno svaki dan i noć u Rijeci. Zalijepili smo si dvije žvakaće tamo... S Frukom se znam čuti, i s Rukavinom i Gojakom, a sa Smolčićem nešto manje... - rekao je Pašalić pa se 'požalio' kako ih mora zvati u sedam ujutro s Floride.

Komentirao je kako 'preko bare' baš i nema navijačke euforije uoči Svjetskog prvenstva 2026. godine, koje će se održati na kontinentu Sjeverne Amerike.

Foto: Mike Watters/REUTERS

- Moram priznati da Amerikanci nisu oduševljeni što su dobili domaćinstvo za Svjetsko prvenstvo. Vesele se velikom natjecanju, ali pripreme uopće nisu počele... Uopće nema one atmosfere uoči velikog natjecanja u zraku.. Pričao sam s ljudima iz kluba oko letova i viza... Trenutačno, organizacija baš i nije dobra. Nisam optimističan po tom pitanju. Ali interes ljudi će biti, a to će biti dobro i za MLS ligu.

Radije bez peršina nego frizera!

Voditeljica je Pašaliću postavila jedno zanimljivo pitanje, u nešto veselijem tonu intervjua. Od 'vatrenog' je tražila da odabere između mjesec dana bez hrane s peršinom ili odlaska kod frizera.

- Peršin. Sigurno - ispalio je Pašalić bez razmišljanja, pa obrazložio...

Zagreb: Igrači i stože hrvatske nogometne reprezetacije dolaze na stadio Maksimir | Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Ne bih mogao mjesec dana bez frizera. Idem svakih tjedan dana... Ponekad čak i svaka tri ili četiri dana. Jednom sam došao frizeru i rekao mu "kao i uvijek", ali on je imao neku ludu ideju. Napravio mi je irokezu i izgledao sam kao punker, bilo mi je neugodno. Nisam se dobro osjećao, pitao sam bratića 20 puta kakva mi je frizura. Vratio sam se frizeru, koji me 'sredio', ali mu se više nikad nisam vratio, haha!

A kada bi se "furao" na jednog od trojice između Luke Modrića, Borne Sose i glasnogovornika HNS-a Tomislava Packa, odabrao bi...

- Borninu frizuru, njegova mi najviše paše, nije predugačka. Nikako ne bih mogao biti ćelav! Ako jednog dana izgubim kosu, odmah ću si uzeti karte za Istanbul, haha! - zaključio je Pašalić.