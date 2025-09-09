Jakić za 24sata: Nikad valjda ni na treningu nisam ovako zabio. Stalno gledam fotku s Oršićem

Dobro se osjećam na desnom boku, ona utakmica protiv Portugala (1-1 u Splitu lani, op. a.) mi je baš nekako dala samopouzdanja na toj poziciji. Izbornik mi vjeruje, a baš je ta pozicija desnog beka važna karika u današnjem nogometu. Trebate biti i naprijed i nazad, zadovoljan sam kako smo odradili ovu utakmicu, priča nam Kristijan Jakić (28).

Pokretanje videa... 00:57 Hrvatska - Češka 5-1: 'Vatreni' pregazili glavnog rivala u borbi za SP! Debitirao Luka Vušković | Video: 24sata/pixsell

Jakić: Nitko nije razbio Farske Otoke

Najveći dobitnik rujanskih kvalifikacija aktualni je član Augsburga. Jakić je u rujnu odigrao dojmljivih 180 minuta, imao punu minutažu protiv Farskih Otoka i Crne Gore. U prvoj je utakmici ubacio s desne strane nakon čega je Kramarić poentirao za važnu pobjedu "vatrenih", a jučer je u Maksimiru otvorio Crnogorce, zabio prvijenac za reprezentaciju. Kapa do poda...

- Znam da je svima sa strane izgledalo "lako ćemo" na Farskim Otocima, ali to je dobra ekipica, jako čvrsta. Imaju onu "desetku" koja je dobra, jako su brzi. A mi smo onako..., i dugo letjeli, pa još igrali na toj umjetnoj travi, a ja ne znam tko im je zadnji tamo zabio četiri-pet golova. Nije to baš tako lako - kaže Jakić, pa nastavlja:

- Crna Gora? Meni je ovaj gol najveća nagrada, posebice što smo se tako mučili na Farskim Otocima. OK, bilo je lakše nakon njihovog isključenja. Moja igra? Pokušavam dati sve od sebe, ne vidim ja sebe poput vas. Dok sam "unutra" samo pokušavam pronaći najbolji trenutak za pas, biti na što boljoj poziciji, dati sve od sebe. Ali, ništa ne bi bilo moguće bez ovakvih suigrača.

Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

'U klubu vježbam taj ulazak u sredinu'

Svi se nadaju kako će Hrvatska već u Pragu osigurati plasman na Svjetsko prvenstvo...

- I ja bih to volio, svi bi to voljeli. Kod nas nikad motivacija nije bila upitna, potrudit ćemo se, a ako dobijemo i u Češkoj, to je onda "to". Ali pustite me da sad malo uživam, barem tri dana. Na utakmici su mi bili stari, mater, brat, najbolji prijatelji, to su moji ljudi, moja ekipa. Nije im lako samo tako na ponedjeljak uzeti slobodan dan i doći na utakmicu, ali uvijek su uz mene, tu su kad god mogu biti.

Kad ste vi zadnji put zabili ovakav gol, prošli dva igrača, pa zabili lijevom nogom s 20-ak metara?

- Ha, ha, što kad sam zabio tako? Ma nikad. Možda slučajno jednom na treningu, ali ne vjerujem, ha, ha. U klubu dosta vježbam taj ulazak pa ubačaje lijevom nogom, ali mi je prvih nekoliko takvih na Farskim Otocima zapelo na prvoj stativi. Sad sam se izbacio na lijevu nogu i pomislio, ma moram ju šutnuti. I, hvala Bogu, ušla je.

Vi igrate u sjajnoj formi, izbornik vas je javno pohvalio i na press-konferenciji. Što se toliko kod vas promijenilo u odnosu na prošlu i one prijašnje sezone?

- Osjećam da taj trener (Sandro Wagner, op. a.) koji je tek došao u klub jako utječe na nas igrače. Želi da igramo s loptom, da smo mirni s njom u nogama, tražimo rješenja po zemlji. Puno mi je pomogao. OK, tek sam s njim mjesec i pol, ali stvarno igramo dobar nogomet, osjetite to na terenu. Dobili smo Freiburg vani, a to je valjda najzeznutije gostovanje u Bundesligi, protiv Bayerna se s 3-0 vratili do 3-2 (Jakić imao gol i asistenciju, nap. ur.), stvarno trener jako utječe na sve nas.

Foto: Antonio Bronic/REUTERS

Jakić je nastavio...

- Dobro sam ušao u sezonu, i u klubu i u reprezentaciji. Baš se osjećam dobro, u reprezentaciji je i - kvaliteta. Opušteniji ste, ako pogriješite, nema straha, znate da će Duje, Šutalo ili Luka to ispraviti, netko će vas pokriti. Stvarno u ovom trenutku sve izgleda jako dobro, presretan sam.

Vjerujete li da ste igrama u rujnu izborili vizu za Svjetsko prvenstvo 2026.?

- Ma ne, ne mogu to reći, daleko je Svjetsko prvenstvo. Do tada ima još osam-devet mjeseci, tko zna što će se događati do tada, ne daj Bože nekakvih ozljeda. Moram nastaviti s dobrim igrama, biti standardan u klubu, nadati se da će me zaobići i ozljede. Daleko je Svjetsko prvenstvo.

'Teško da ću ja igrati do 40. kao Luka'

A jeste li se koji put uhvatili da razmišljate o Mundijalu sljedeće godine?

- Jesam, kako ne? Ona minuta koju sam odigrao na Svjetskom prvenstvu u Katru protiv Maroka, ma meni je to više nego..., jednostavno ne mogu to ni opisati riječima. Pa ja i danas često doma gledam sliku kako ulazim uz aut-liniju na teren, a Oršić izlazi iz igre i daje mi "pet". To mi je uspomena za cijeli život, takve vam se stvari možda dogode jednom u životu.

KATAR 2022 - Susret Hrvatske i Maroka u borbi za broncu Svjetskog prvenstva | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Luka Modrić danas slavi 40. rođendan, možemo li i vas u tim godinama očekivati na terenu?

- Teško, baš teško, ha, ha. Vidjet ćemo - sa smiješkom je završio Jakić.

Učinak Kristijana Jakića protiv Crne Gore

Foto: Sofascore za 24sata