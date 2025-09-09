Obavijesti

Sport

Komentari 3
VELIKI JUNAK RUJNA

Jakić za 24sata: Nikad valjda ni na treningu nisam ovako zabio. Stalno gledam fotku s Oršićem

Piše Hrvoje Tironi,
Čitanje članka: 4 min
Jakić za 24sata: Nikad valjda ni na treningu nisam ovako zabio. Stalno gledam fotku s Oršićem
4
Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ona minuta koju sam na SP u Katru odigrao protiv Maroka, meni je to sve. Uspomena za cijeli život. Imam tu sliku kako ulazim na teren uz aut-liniju, a Oršić mi daje 'pet', priča Jakić

Dobro se osjećam na desnom boku, ona utakmica protiv Portugala (1-1 u Splitu lani, op. a.) mi je baš nekako dala samopouzdanja na toj poziciji. Izbornik mi vjeruje, a baš je ta pozicija desnog beka važna karika u današnjem nogometu. Trebate biti i naprijed i nazad, zadovoljan sam kako smo odradili ovu utakmicu, priča nam Kristijan Jakić (28).

Pokretanje videa...

Hrvatska - Češka 5-1: 'Vatreni' pregazili glavnog rivala u borbi za SP! Debitirao Luka Vušković 00:57
Hrvatska - Češka 5-1: 'Vatreni' pregazili glavnog rivala u borbi za SP! Debitirao Luka Vušković | Video: 24sata/pixsell

Jakić: Nitko nije razbio Farske Otoke

Najveći dobitnik rujanskih kvalifikacija aktualni je član Augsburga. Jakić je u rujnu odigrao dojmljivih 180 minuta, imao punu minutažu protiv Farskih Otoka i Crne Gore. U prvoj je utakmici ubacio s desne strane nakon čega je Kramarić poentirao za važnu pobjedu "vatrenih", a jučer je u Maksimiru otvorio Crnogorce, zabio prvijenac za reprezentaciju. Kapa do poda...

- Znam da je svima sa strane izgledalo "lako ćemo" na Farskim Otocima, ali to je dobra ekipica, jako čvrsta. Imaju onu "desetku" koja je dobra, jako su brzi. A mi smo onako..., i dugo letjeli, pa još igrali na toj umjetnoj travi, a ja ne znam tko im je zadnji tamo zabio četiri-pet golova. Nije to baš tako lako - kaže Jakić, pa nastavlja:

- Crna Gora? Meni je ovaj gol najveća nagrada, posebice što smo se tako mučili na Farskim Otocima. OK, bilo je lakše nakon njihovog isključenja. Moja igra? Pokušavam dati sve od sebe, ne vidim ja sebe poput vas. Dok sam "unutra" samo pokušavam pronaći najbolji trenutak za pas, biti na što boljoj poziciji, dati sve od sebe. Ali, ništa ne bi bilo moguće bez ovakvih suigrača.

PREKRASNE SCENE FOTO Modrić dobio ovacije čak i Crnogoraca, a onda mu je cijeli Maksimir zapjevao za rođendan
FOTO Modrić dobio ovacije čak i Crnogoraca, a onda mu je cijeli Maksimir zapjevao za rođendan
POSEBNA UTAKMICA Jakić oduševio na neprirodnoj poziciji i zabio prvijenac! 'Baš i nisam igrač za jedan na jedan'
Jakić oduševio na neprirodnoj poziciji i zabio prvijenac! 'Baš i nisam igrač za jedan na jedan'
Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo
Susret Hrvatske i Crne Gore u kvalifikacijama za FIFA Svjetsko prvenstvo | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

'U klubu vježbam taj ulazak u sredinu'

Svi se nadaju kako će Hrvatska već u Pragu osigurati plasman na Svjetsko prvenstvo...

- I ja bih to volio, svi bi to voljeli. Kod nas nikad motivacija nije bila upitna, potrudit ćemo se, a ako dobijemo i u Češkoj, to je onda "to". Ali pustite me da sad malo uživam, barem tri dana. Na utakmici su mi bili stari, mater, brat, najbolji prijatelji, to su moji ljudi, moja ekipa. Nije im lako samo tako na ponedjeljak uzeti slobodan dan i doći na utakmicu, ali uvijek su uz mene, tu su kad god mogu biti.

Kad ste vi zadnji put zabili ovakav gol, prošli dva igrača, pa zabili lijevom nogom s 20-ak metara?

- Ha, ha, što kad sam zabio tako? Ma nikad. Možda slučajno jednom na treningu, ali ne vjerujem, ha, ha. U klubu dosta vježbam taj ulazak pa ubačaje lijevom nogom, ali mi je prvih nekoliko takvih na Farskim Otocima zapelo na prvoj stativi. Sad sam se izbacio na lijevu nogu i pomislio, ma moram ju šutnuti. I, hvala Bogu, ušla je.

PRIPREMITE KALENDARE Iduća utakmica je ključna! Evo kad i gdje Hrvatska nastavlja kvalifikacije za Mundijal 2026.
Iduća utakmica je ključna! Evo kad i gdje Hrvatska nastavlja kvalifikacije za Mundijal 2026.
REAKCIJA IZBORNIKA Dalić: Bilo je emotivno, Luka je sve bolji. Nekima sam dodijao ovdje, još malo ćete me trpjeti
Dalić: Bilo je emotivno, Luka je sve bolji. Nekima sam dodijao ovdje, još malo ćete me trpjeti

Vi igrate u sjajnoj formi, izbornik vas je javno pohvalio i na press-konferenciji. Što se toliko kod vas promijenilo u odnosu na prošlu i one prijašnje sezone?

- Osjećam da taj trener (Sandro Wagner, op. a.) koji je tek došao u klub jako utječe na nas igrače. Želi da igramo s loptom, da smo mirni s njom u nogama, tražimo rješenja po zemlji. Puno mi je pomogao. OK, tek sam s njim mjesec i pol, ali stvarno igramo dobar nogomet, osjetite to na terenu. Dobili smo Freiburg vani, a to je valjda najzeznutije gostovanje u Bundesligi, protiv Bayerna se s 3-0 vratili do 3-2 (Jakić imao gol i asistenciju, nap. ur.), stvarno trener jako utječe na sve nas.

World Cup - UEFA Qualifiers - Group L - Croatia v Montenegro
Foto: Antonio Bronic/REUTERS

Jakić je nastavio...

- Dobro sam ušao u sezonu, i u klubu i u reprezentaciji. Baš se osjećam dobro, u reprezentaciji je i - kvaliteta. Opušteniji ste, ako pogriješite, nema straha, znate da će Duje, Šutalo ili Luka to ispraviti, netko će vas pokriti. Stvarno u ovom trenutku sve izgleda jako dobro, presretan sam.

KAPETANOV ROĐENDAN Modrić: Idu godine, nestvarno mi je što slavim 40. rođendan
Modrić: Idu godine, nestvarno mi je što slavim 40. rođendan

Vjerujete li da ste igrama u rujnu izborili vizu za Svjetsko prvenstvo 2026.?

- Ma ne, ne mogu to reći, daleko je Svjetsko prvenstvo. Do tada ima još osam-devet mjeseci, tko zna što će se događati do tada, ne daj Bože nekakvih ozljeda. Moram nastaviti s dobrim igrama, biti standardan u klubu, nadati se da će me zaobići i ozljede. Daleko je Svjetsko prvenstvo.

ŠOKIRANI IGROM Crnogorski mediji nakon potopa na Maksimiru: 'Sokolovi' bez krila, a Prosinečki i dalje luta
Crnogorski mediji nakon potopa na Maksimiru: 'Sokolovi' bez krila, a Prosinečki i dalje luta

'Teško da ću ja igrati do 40. kao Luka'

A jeste li se koji put uhvatili da razmišljate o Mundijalu sljedeće godine?

- Jesam, kako ne? Ona minuta koju sam odigrao na Svjetskom prvenstvu u Katru protiv Maroka, ma meni je to više nego..., jednostavno ne mogu to ni opisati riječima. Pa ja i danas često doma gledam sliku kako ulazim uz aut-liniju na teren, a Oršić izlazi iz igre i daje mi "pet". To mi je uspomena za cijeli život, takve vam se stvari možda dogode jednom u životu.  

KATAR 2022 - Susret Hrvatske i Maroka u borbi za broncu Svjetskog prvenstva
KATAR 2022 - Susret Hrvatske i Maroka u borbi za broncu Svjetskog prvenstva | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Luka Modrić danas slavi 40. rođendan, možemo li i vas u tim godinama očekivati na terenu?

- Teško, baš teško, ha, ha. Vidjet ćemo - sa smiješkom je završio Jakić.

Učinak Kristijana Jakića protiv Crne Gore

Foto: Sofascore za 24sata

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
FOTO Čuvao je ovce na planini, živio s 23 kune dnevno i bio neuhranjen. Prepoznajete li ga?
SLAVI 40. ROĐENDAN

FOTO Čuvao je ovce na planini, živio s 23 kune dnevno i bio neuhranjen. Prepoznajete li ga?

Luka Modrić (40) krenuo je iz malog mjesta Zaton Obrovački do kraljevskih visina Real Madrida i nagrade za najboljeg nogometaša svijeta. Kroz djetinjstvo je proživljavao tragediju i talent brusio u izbjegličkom kampu
FOTO Ovo je rodna kuća Luke Modrića. Okružena je minama
NAPUSTIO JU JE 1991.

FOTO Ovo je rodna kuća Luke Modrića. Okružena je minama

Najveći hrvatski nogometaš u povijesti danas posjeduje luksuzne vile u Zadru, Zagrebu, Madridu, ali njegovo djetinjstvo bilo je skromno. Za njegov osmijeh bila je dovoljna samo jedna kamena kućica u Zatonu Obrovačkom. Ona danas stoji zaboravljena i razrušena u mjestu u kojem je odrastao
Hrvatska - Crna Gora 4-0: Jakić zabio prvijenac, 'vatreni' i dalje bez poraza u kvalifikacijama!
PRIJENOS S MAKSIMIRA

Hrvatska - Crna Gora 4-0: Jakić zabio prvijenac, 'vatreni' i dalje bez poraza u kvalifikacijama!

Crna Gora ostala je s igračem manje u 42. minuti, a u 37. minuti Jakić je zabio prvijenac za 'vatrene'. Kramarić je povisio u 50. minuti pred 21.209 gledatelja na Maksimiru. Strijelac je još bio Perišić, a Kuč je zabio autogol

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025